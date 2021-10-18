Ельфін Еванс завоював головну перемогу в кар'єрі пілота WRC

Ралі Фінляндії WRC завершилось впевненою перемогою пілота Toyota GAZOO Racing WRC Ельфіна Еванса. За підсумками 19 спецділянок гонки британець виявився найсильнішим, випередивши найближчого переслідувача естонця Отта Тянака на 14,1 секунди. Трійку кращих замкнув представник Ірландії Крейг Брін. Завдяки цій перемозі, Еванс скоротив відставання від лідера чемпіонату до 26 очок. На рахунку Еванса тепер 166 балів, в активі представника Франції Себастьєна Ожьє — 190.

Авто Еванса дає максимум © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

У ралійних перегонах нерідко буває, що до середини дистанції відриви стають занадто великими, і екіпажі намагаються дістатися до фінішу, не сподіваючись відіграти позиції. Але в цей уїк-енд у Фінляндії розвиток подій виявився більш непередбачуваним. На старті етапу лідерство ненадовго захопив Такамото Кацута. Але вже на другій спецділянці японець, що змінив перед цим етапом штурмана, потрапив у аварію. Після цього гонку очолив Отт Тянак, але вже до кінця п'ятниці його випередив інший представник Hyundai — Крейг Брін.

Субота почала з чотирьох перемог Ельфіна Еванса з Toyota GAZOO Racing WRC. Але Тянак явно не збирався поступатися і почав скорочувати відстань. У підсумку до ранку неділі між суперниками не було і десяти секунд, Брін трохи відстав, але тримався досить близько. Та фінальний день знову склався на користь Еванса. Лише на першій спецділянці Тянак відіграв у нього 0,4 секунди, але потім валлієць двічі поспіль став найкращим. На останніх перегонах Ельфін довів, що в цей уїк-енд саме він швидший за всіх. П'ять додаткових очок дозволили пілотові домогтися максимального результату і значно поліпшили його позиції в загальному заліку.

Еванс домінував в 9 з 14 спецділянок ралі Фінляндії © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Це особливий момент у моїй кар'єрі. Всі хочуть досягти перемоги в Фінляндії, так що я щасливий Elfyn Evans

Тянак програв ще 1,7 секунди та залишився другим, при цьому загальне відставання естонця в підсумку склало 14,2 секунди. Брін завершив дистанцію третім, і пяднявся на подіум у третє за чотири останні гонки. Дивно, але нікому з фінських гонщиків не вдалося потішити вболівальників. Найсильнішим серед місцевих спортсменів став Есапекка Лаппі (Wild Card команди Movisport), що показав четвертий результат. Вперше з 2013 року п'єдестал пошани залишився без фінів.

Лідер втрачає очки

Ралі Фінляндії WRC завершилось перемогою Ельфіна Еванса

Важливо сказати, що лідер загального заліку WRC Себастьєн Ожьє міг уже в цій гонці достроково отримати восьмий чемпіонський титул, але від початку змагань темп пілота був не дуже високим. За всі 19 спецділянок француз лише раз зміг увійти в трійку найшвидших. Однак на руку Себу зіграли проблеми суперників. Навіть отримавши штраф через шолом, що розстебнувся, він фінішував п'ятим.

Лідер чемпіонату Себастьєн Ожьє дістався до фінішу п'ятим © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Гонщики M-Sport Ford Гас Грінсміт і Адрієн Фурмо цього разу змагались лише між собою, однак Фурмо став переможцем неофіційної номінації на найдовший стрибок. Він полетів на 68 метрів з одного із трамплінів. Восьмим фінішував Теему Сунінен на VW «молодшої» категорії RC2. Перший лідер ралі Кацута нагадав про себе четвертим часом на бонусній спецділянці, а ось для Калле Рованпера спроба продовжити гонку після суботньої аварії склалася невдало: 21-річний фін змушений був зійти з дистанції через сильний біль у спині.

Есапекка Лаппі виявився кращим серед гонщиків з Фінляндії © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Результати ралі Фінляндії 2021:

Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — 2: 19: 13.7 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +14.1 Крейг Брін (Hyundai Shell Mobis WRT) +42.2 Есапекка Лаппі (Movisport) +58.8 Себастьєн Ожьє (Toyota GAZOO Racing WRC) +2: 54.4 Гас Грінсміт (M-Sport Ford WRT) +5: 45.0 Адрієн Фурмо (M-Sport Ford WRT) +6: 22.9 Теему Сунінен (M-Sport Ford WRT) +9: 52.1 Мадс Остберг (TRT World Rally Team) +10: 07.8 Еміль Ліндхольм (Fabia Evo) +10: 52.8

Особистий залік WRC 2021:

Себастьєн Ожьє (Toyota GAZOO Racing WRC) — 190 Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — 166 Тьєррі Нёвілль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 130 Калле Рованпера (Toyota GAZOO Racing WRC) — 129 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — 128 Крейг Брін (Hyundai Shell Mobis WRT) — 76 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — 68 Гас Грінсміт (M-Sport Ford WRT) — 52 Дані Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 43 Адрієн Фурмо (M-Sport Ford WRT) — 42

Крейг Брін став другим представником Hyundai Shell Mobis WRT © Jaanus Ree Red Bull Content Pool

Командний залік WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC — 441 Hyundai Shell Mobis WRT — 380 M-Sport Ford WRT — 172 Hyundai 2C Competition — 44