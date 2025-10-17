© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
Падіння та вершини: повернення Еміля Юганссона на Red Bull Rampage
Подолавши травми й повернувшись до слоупстайлу, Еміль Юганссон сповнений рішучості підкорити найекстремальніші змагання з маунтинбайку у світі. Чи стане третя спроба вдалою для нього?
Змінивши сформований для стрибків рельєф слоупстайлу на стрімкі скелі Юти, швед Еміль Юганссон став одним із 18 учасників, які кваліфікувалися на Red Bull Rampage 2025. Маючи 14 титулів Crankworx, Юганссон, без сумніву, є легендою спорту, але Rampage — це зовсім інший рівень складності.
Red Bull Rampage вимагає від райдерів самостійно прокладати маршрут униз скелястим схилом, часто без права на помилку. Розсипчасте каміння, стрімкі спуски та віддаленість локації роблять ці змагання безжальними. Юганссон зізнається: «Red Bull Rampage, безумовно, викликає в мене багато емоцій, особливо зараз, коли я перебуваю на цьому етапі своєї кар’єри. У мене за плечима більш як 15 стартів Crankworx, але лише два — Red Bull Rampage. Ця подія захоплива, і я відчуваю, що щоразу, коли з'являюся на ній, я вдосконалююся».
Поглянь, як Юганссон та елітні фрирайдери змагатимуться в пустелі Юти в неділю, 19 жовтня, о 10:30 ранку за гірським часом (19:30 за Києвом) на Red Bull TV. Жіночий фінал транслюватиметься раніше: у п'ятницю, 17 жовтня, теж о 19:30 за Києвом.
Короткі факти про Red Bull Rampage
Юганссон втретє на Red Bull Rampage
Він уже був тут двічі — у 2019 та 2023 роках. Його дебютний виступ назвали «історичним заїздом новачка», а через чотири роки він переміг у номінації «Найкращий стиль». Попри всі свої фрирайд-амбіції, Юганссон зізнається, що не мав особливих сподівань цього разу: «Я не очікував нічого конкретного, бо навіть не знав, як виглядатиме траса… У певному сенсі я почувався досить розслабленим, готуючись до цього».
Спортсмен зазначає, що з 2019 року став більш впевненим та вправним: тоді він був мрійливим новачком, а тепер може підійти до заходу цілеспрямовано: «Багато чого сталося з того часу, як я вперше приїхав сюди. Тоді я був як губка — я був тут, щоб ввібрати всю інформацію та досвід, який лише міг. Я був тут, щоби вчитися. Це означає, що сьогодні я можу показати себе зовсім інакше».
Відновлення та відбудова
Через накладання змагань та травми Юганссон встиг взяти участь лише у двох заїздах у пустелі Юти. Тепер він повертається — через шість років після своєї першої участі, сповнений досвіду й, нарешті, без травм.
Райдер розмірковує про останні два роки, пов'язані зі зламаними кістками, операціями та реабілітацією: «Іноді було важко побачити світло в кінці тунелю, але ти просто продовжуєш йти вперед, і раптом опиняєшся на іншому кінці. Їзда на велосипеді — це те, що я люблю, і, здається, робота того варта».
У серпні він уперше за два роки виступив у слоупстайлі — і виграв! «Перемога на Red Bull Joyride здається неймовірною після всього, що сталося за ці два роки. Моя мета завжди полягала в тому, щоб повернутися на вершину. Спершу я планував побувати на Crankworx в Австралії у травні, але тоді впав і зламав ребра та ключицю. Це трохи знизило мої очікування від Вістлера, тож перемога перевершила все, на що я сподівався».
Більше, ніж слоупстайлер
Хоча слоупстайл визначив більшу частину змагальної ідентичності Юганссона, він наполягає, що фрирайд не менш важливий. «Байкінг — це набагато більше, ніж просто слоупстайл, а фрирайд-заходи — це те, що мені дійсно подобається... Це, безумовно, дає мені більший кайф зараз — виклик і нагоду навчитися багатьох нових речей», — зауважив Еміль.
Приголомшливі елементи напряму різко контрастують із диким рельєфом Rampage, і Юганссон із захватом приймає цю непередбачуваність.
Чого очікувати від його заїзду
Юганссон прагне поєднати все — великі перепади, технічні сегменти, сміливі трюки — в одному маршруті. Його шведська команда має вісім днів, щоб вручну прокласти лінію (без використання електроінструментів).
Він реалістично дивиться на успіх: «Якщо мені вдасться створити бажану лінію, це вже перемога сама по собі. А якщо я ще й вдало проїду, це буде чудово... Радість від змагання полягає в тому, щоб перетворити щось некероване на кероване й зробити це якомога краще».
Частина історії