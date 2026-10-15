Після вражаючої юніорської кар'єри Емма Наварро пережила безшовний перехід у професійні лави. У свій перший повний рік у Турі WTA у 2023-му американка регулярно з'являлася на пізніх стадіях турнірів і завершила сезон у топ-40 світового рейтингу.

Наступний рік був ще більш вражаючим. Наварро виграла свій перший титул Туру WTA, дійшла до чвертьфіналів Australian Open і Вімблдону, пережила пам'ятну серію до півфіналу на US Open і піднялася на восьме місце у світі.

Проте тепер 25-річна тенісистка розкрила, що впродовж цього періоду кар'єри вона боролася з тривалими проблемами зі здоров'ям, які спричиняли втрату ваги, втому й запаморочення. Вона також описує «відчуття глибокого внутрішнього гніву» на корті.

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«Як ви всі, можливо, знаєте, нещодавно я зіткнулася з певними викликами зі здоров'ям. Чого ви, ймовірно, не знаєте, — це те, що ці виклики почалися майже три роки тому й значною мірою були зумовлені рішеннями, які я ухвалювала на початку своєї професійної кар'єри щодо тренувань, харчування, змагань і відновлення», — розкрила вона в розлогому дописі в Instagram.

01 Успіх на корті мав свою ціну

Наварро вважає, що проблеми почали виникати впродовж сезону 2023 року, коли вона зіграла 88 матчів на турі ITF і в Турі WTA. Шалений графік вимагав інтенсивних тренувань, але це, здавалося, окупалося, адже вона вигравала численні челенджерські титули й утверджувалася в основному Турі.

Та все ж, поки приходив успіх, вона згадує, що була постійно голодна й утратила 14 кг ваги впродовж 2023 і 2024 років.

«Будучи новенькою в професійному тенісі, я робила те, що ми з командою вважали найкращим, а виснаження на межі завжди було моїм modus operandi», — додала вона.

«І це спрацювало. Ззовні все мало чудовий вигляд. Я й далі досягала тенісних віх, які далеко перевершували мої очікування, мій рейтинг зростав, мій рівень далі покращувався, я ставала швидшою й атлетичнішою на корті й мала вигляд найсильнішої, найспортивнішої версії себе, якою я будь-коли була».

2024 рік став для Наварро надзвичайним, вона піднялася на 8 місце у світі © Robert Snow / Red Bull Content Pool

Попри тривожні сигнали, Наварро блищала на корті. У 2024 році вона дійшла до півфіналу в Окленді, а наступного тижня виграла свій перший титул Туру WTA в Гобарті. Проте це виявилося гірко-солодким моментом для американки.

«Я була не в собі. Я переживала емоції, яких ніколи раніше не переживала, принаймні не такої сили. Дратівливість, фрустрація, перфекціонізм, тривога і, дивно для мене, гнів, — сказала вона. — Я пам'ятаю, як відчувала глибокий внутрішній гнів на корті того тижня в Гобарті, ніби я хотіла розбити кожну ракетку у своїй сумці (те, чого я ніколи не робила й не хотіла робити)».

Попри ці відчуття, Наварро зуміла приховати свою боротьбу й міцно утвердилася як одна з провідних гравчинь світу у 2024 році.

«Ззовні все мало чудовий вигляд. Я й далі досягала тенісних віх, які далеко перевершували мої очікування, мій рейтинг зростав, мій рівень далі покращувався», — пояснює вона.

«Мабуть, я все роблю правильно, думала я, інакше не мала б такого успіху. Звісно, я почуваюся втомленою й трохи не в собі. Кожен атлет бореться з такими речами. Я не можу змінити того, що роблю зараз».

Емма Наварро виграла турнір у парному розряді на Ролан Гаррос у 2019 році © Julian Finney / Getty Images Quotation Мабуть, я все роблю правильно, думала я, інакше не мала б такого успіху Емма Наварро

Але занепокоєння спричиняли не лише її фізичні проблеми. «Усе почало мене дратувати. Моя команда, інші люди, будь-що, що не збігалося з моїми конкретними вподобаннями чи рутинами, будь-яка недосконалість на корті, кожна помилка, кожне очко, яке я програвала. Але я щосили намагалася не дати людям побачити, що я відчуваю, тримати себе в руках. До того ж я була голодна. Щогодини щодня я була голодна».

02 Фокус на відновленні

Саме впродовж сезону 2025 року Наварро усвідомила, що симптоми стає дедалі важче контролювати. Були не лише відчуття виснаження й голоду, а й напади запаморочення, порушений сон і головні болі.

На Кубку Біллі Джин Кінг у вересні вона згадує один особливо важкий момент. «Я розплакалася на корті під час свого матчу на Кубку Біллі Джин Кінг у вересні 2025 року, спустошена тим, що представляю свою країну в такому стані виснаження, голоду й розгубленості й не можу належно вшанувати наш прапор».

Ближче до кінця року Наварро нарешті отримала певні відповіді, коли їй діагностували відносний дефіцит енергії у спорті (RED-S), а згодом вона дізналася, що страждає на аутоімунний розлад — тиреоїдит Хашимото з гіпотиреозом.

Наварро в дії на Red Bull BassLine © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

До листопада, після роботи з лікарями, нутриціологами та іншими фахівцями, з'ясувалося, що вона недоїдала майже три роки.

Саме з цього моменту почався процес одужання. «Упродовж останнього року я віддалася цьому повністю. Змінювала раціон, збільшувала споживання енергії, здавала кров, отримувала призначення ліків і коригування, відвідувала різних лікарів і нутриціологів, відстежувала рівень цукру в крові, фіксувала симптоми, шукала закономірності.

Ми працювали над тим, щоб належно опрацювати гіпотиреоз, який теж із часом погіршився. І хоча знадобився час, щоб почати почуватися краще, я поступово просувалася вперед. Я почала їсти те, що моєму тілу було потрібно, аби відновитися від дефіциту, у якому я перебувала. За кілька місяців я почала стабільніше спати всю ніч».

Ці зміни почали давати результат, і Наварро помітила зміни і фізично, і ментально.

«Мій розум поволі почав затихати, — додала вона. — Мої емоції заспокоїлися. Моя ментальна пропускна здатність розширилася. Моя когнітивна функція покращилася. За останні кілька тижнів я відчула, що можу знову грати в теніс як я сама, бачити, як рухається м'яч, рухатися без роздумів, замахуватися без підказок, змагатися без того, щоб це висмоктувало з мене життя».

03 Переосмислення поняття «результативність»

Емма Наварро вперше увійшла до топ-10 на US Оpen у 2024 року © Robert Prange/Getty Images

Хоча Наварро пропускає азійську серію, щоб зосередитися на своєму відновленні, час поза змаганнями дав їй змогу прийняти інший погляд на результативність.

Роками її результати, що покращувалися, легко давали вірити, що робота, яку вона вкладає, веде її в правильному напрямку. Тепер прогрес — це значно більше, ніж результати.

«Цього року я набрала трохи ваги. Але я також повернула собі життя. У мене достатньо енергії, щоб хапатися за кожен день, тренуватися чи змагатися так тяжко, як я хочу, і жити життям поза тенісом, — сказала вона. — Немає жодної ваги на терезах чи сухості в кінцівках, які були б ціннішими за твоє здоров'я чи твій добробут».