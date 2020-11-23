Гірські лижі

Штрайф: найнебезпечніша гірськолижна траса у 7 відео

© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Дивись, що відбувалось на легендарній трасі в Австрії, де випробовують сили найбільш екстремальні та безстрашні спортсмени світу.
Автор Red BullОпубліковано
Це місце лякає і приваблює. Гірськолижна траса Штрайф в Кіцбюелі (Австрія) вабить не тільки гірськолижників. Тут збираються справжні любителі екстриму, які готові кинути виклик долі.

1. Streif: One hell of a Ride

Лижі · 1 год 55хв
Streif
Цей фільм допоможе тобі зрозуміти, що відчувають лижники під час спуску легендарною трасою. Відчуй атмосферу гір разом із Акселем Лундом Свіндалом, Еріком Гуаєм, Максом Францем і Ханнесом Рейхельтом.

2. Реальність ближча, ніж здається

Лижі
Zkus si na vlastní kůži, jaké to je sjíždět legendární rakouský Streif
Готовий до спуску? Тоді спробуй зробити це з Дароном Ралвесом за допомогою інтерактивного відео. Дай волю емоціям і уяві!

3. На МТВ з гірськолижного спуску

MTB · 2 хв
Legendární sjezd v Kitzbühelu na horském kole
Австрійський велогонщик Макс Штекль теж встиг підкорити найскладнішу гірськолижну трасу. У віці 43 років він вирішив, що час прийняти виклик сніжної траси і проїхатися нею на двох колесах.

4. Чи може болід F1 проїхати схилами Кітцбюеля? Ну звичайно!

Формула 1 · 1 хв
Maks Ferstappen Kitzbühel xizək kurortunda
Не повіриш, поки не подивишся! Макс Ферстаппен, ще за часів, коли був гонщиком Scuderia Toro Rosso, проїхав на своєму боліді по Альпах.

5. І знову на двох колесах

MotoGP · 2 хв
Marc Marquez
Багаторазовий чемпіон MotoGP Марк Маркес вирішив не відставати і теж підкорив найвідомішу в світі лижну трасу на байку.

6. Подивися на схил з висоти пташиного польоту

Гірські лижі · 1 хв
Eagle Cam POV der Streif
Кілька років тому тренований орел, який також знімався у фільмі від Terra Mater — Brothers of the Wind, полетів униз повз Штрайф з камерою. Помилуйся видом, який зміг зафіксувати птах.

7. На машині вгору

Моторспорт · 1 хв
Маттіас Екстрьом проти спуску Штрайф
У 2019 році дворазовий чемпіон DTM, чемпіон світу з ралі-кросу World RX і триразовий переможець Гонки Чемпіонів — Маттіас Екстрем — попрямував до австрійського Кітцбюелю, де за кермом електромобіля Audi E-Tron піднявся на вершину Streif Mausefalle, що має кут 40 градусів.