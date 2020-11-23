Штрайф: найнебезпечніша гірськолижна траса у 7 відео

Це місце лякає і приваблює. Гірськолижна траса Штрайф в Кіцбюелі (Австрія) вабить не тільки гірськолижників. Тут збираються справжні любителі екстриму, які готові кинути виклик долі.

1. Streif: One hell of a Ride

Streif

Цей фільм допоможе тобі зрозуміти, що відчувають лижники під час спуску легендарною трасою. Відчуй атмосферу гір разом із Акселем Лундом Свіндалом, Еріком Гуаєм, Максом Францем і Ханнесом Рейхельтом.

2. Реальність ближча, ніж здається

Zkus si na vlastní kůži, jaké to je sjíždět legendární rakouský Streif

Готовий до спуску? Тоді спробуй зробити це з Дароном Ралвесом за допомогою інтерактивного відео. Дай волю емоціям і уяві!

3. На МТВ з гірськолижного спуску

Legendární sjezd v Kitzbühelu na horském kole

Австрійський велогонщик Макс Штекль теж встиг підкорити найскладнішу гірськолижну трасу. У віці 43 років він вирішив, що час прийняти виклик сніжної траси і проїхатися нею на двох колесах.

4. Чи може болід F1 проїхати схилами Кітцбюеля? Ну звичайно!

Maks Ferstappen Kitzbühel xizək kurortunda

Не повіриш, поки не подивишся! Макс Ферстаппен, ще за часів, коли був гонщиком Scuderia Toro Rosso, проїхав на своєму боліді по Альпах.

5. І знову на двох колесах

Marc Marquez

Багаторазовий чемпіон MotoGP Марк Маркес вирішив не відставати і теж підкорив найвідомішу в світі лижну трасу на байку.

6. Подивися на схил з висоти пташиного польоту

Eagle Cam POV der Streif

Кілька років тому тренований орел, який також знімався у фільмі від Terra Mater — Brothers of the Wind , полетів униз повз Штрайф з камерою. Помилуйся видом, який зміг зафіксувати птах.

7. На машині вгору

Маттіас Екстрьом проти спуску Штрайф