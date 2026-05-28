Путівник для початківців у MTB: положення тіла

У нещодавній статті ми розглянули правильне положення стоп на маунтинбайку . Щойно ти його опануєш — а це може зайняти більше часу, ніж здається, — зможеш перейти до наступного етапу: їзди у стійці. Коли ти сидиш у сідлі, тіло втрачає мобільність: складніше амортизувати удари руками й ногами, переносити вагу на переднє колесо для кращого зчеплення та використовувати стегна як точку опори в поворотах.

Звісно, сидіння допомагає знизити центр ваги, але для точного контролю велосипеда потрібно залишатися рухливим. А цього можна досягти лише завдяки постійній зміні положення тіла. До того ж сідниці — одна з найважчих частин тіла, тому, відірвавши їх від сідла, ти отримуєш значно більше контролю над велосипедом замість того, щоб просто реагувати на його поведінку.

Плавне проходження поворотів © GT Bicycles

Основна складність у тому, що людина зазвичай здатна якісно засвоювати лише одне нове вміння за раз. Тому положення ніг, роботу рук, опускання корпусу та інші елементи потрібно багаторазово відпрацьовувати, доки вони не стануть природними. Саме тому у велошколах — як дитячих, так і дорослих — інструктори навчають навичок поступово: спершу зосереджуються на чомусь одному, а потім додають нові елементи, крок за кроком формуючи цілісну й ефективну техніку їзди.

Зігнуті руки

Сидячи та з прямими руками: не годиться! © Cristiano Guarco

Перший крок у навчанні — звикнути їздити із зігнутими руками. Спробуй пройти якийсь нескладний поворот спочатку з повністю прямими й напруженими руками. Перше відчуття буде очевидним: це не лише незграбно, а й передусім небезпечно. На жаль, часто можна побачити райдерів, у яких лікті лише трохи зігнуті. Водночас не потрібно тримати руки під кутом 45° — достатньо приблизно 20–30°, щоб суттєво покращити контроль над велосипедом. Це допомагає точніше проходити повороти, а також краще поглинати удари й вібрації від поверхні, адже руки, як і ноги, працюють як природна підвіска.

Розслабся

Правильна позиція на маунтинбайку © Paul Masukowitz Photography

Опанування нових навичок може приносити задоволення, але має і свій зворотний бік. На тренуваннях часто помітно, як в атлетів зростає напруга в тілі: вони стискають зуби й так само сильно хапаються за кермо, ніби від цього залежить їхнє життя. Насправді ж потрібно навчитися розслаблятися — насамперед у руках і кистях. Спробуй уявити, що тримаєш столове приладдя під час спокійної вечері: легко, природно й без зайвого напруження.

Залишайся розслабленим та зосередженим © GT Bicycles

Засвоїти ці рухи й навчитися виконувати їх невимушено непросто — однієї спроби точно буде недостатньо. Але якщо ти розслабишся, встанеш, зігнеш коліна та послабиш хват на ручках керма (злегка зігнувши лікті), то не лише виглядатимеш упевнено, а й зробиш перший справді важливий крок до того, щоб стати вправним маунтинбайкером.