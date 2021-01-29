Хочу потрапити у кіберспорт. Що далі?

Відчуваєш себе скіловим у Dota 2? Розвішуєш хедшоти у «контрі» чи Valorant і розмірковуєш про професійну кар’єру кіберспортсмена? Непоганий старт, але цього замало.

У вересні минулого року кіберспорт офіційно визнали в Україні, а кількість гравців у світі давно перевалила за 500 мільйонів. Не дивно, що про-геймінг цікавить дедалі більше людей. Ми вирішили дізнатися про перші кроки у тих, хто вже знаходиться у кіберспорті. Як потрапити у команду і розвинути свої навички — у всьому цьому нам допомагають розібратися менеджерка команди OG Esports Владислава Захлєбіна та Ghostik, гравець Team Unique.

З чого почати?

Ghostik попереджає, що просто «грати після роботи» тут не вийде © Ghostik

«Не можна просто сказати: я хочу бути кіберспортсменом», — пояснює Ghostik. Одного бажання грати буде замало і потрібно мати до цього певну схильність: «Грати для задоволення після роботи недостатньо. Ти мусиш бути готовим не вставати з-за комп’ютера годинами».

Влада з OG так само порівнює професійний кіберспорт зі звичайною роботою, де варто витрачати купу часу, аби досягти результатів.

«Оптимально приділяти цій справі хоча б 8 годин на день. Наприклад, тренувати aim, розбирати тактики і вчитися працювати в команді», — зазначає вона.

Найперше, що ти мусиш зробити, коли вирішиш стати кіберспортсменом — зрозуміти, чи дійсно ти до цього готовий. Сьогодні кіберспорт надзвичайно популярний. Спостерігати за турнірами та спортсменами — неабияк цікаво, а довкола відеоігор створюються величезні компанії і перспективи.

Владислава Захлєбіна — менеджерка команди OG © Владислава Захлєбіна

Тому потрібно розуміти: кіберспорт сьогодні — не тільки про відеоігри, а про професійну підготовку, де потрібно тренуватися і працювати у команді. Далі — все залежить від твого бажання і завзятості. Обирай свою дисципліну — і починай тренування.

«Можеш спробувати себе у різних сферах, аби знайти, що тобі краще підходить, — радить Владислава. — Варто фокусуватися на чомусь одному. Ти все одно гратимеш у щось краще, елементарно приділяючи якійсь з ігор більше часу».

Яка техніка потрібна?

Team OG виступає на The International 2019 © Valve Corporation / Red Bull Content Pool

На початку, техніка не має жодного значення. Розвиватися і пробувати себе можна і на звичайному компі зі стандартною мишкою та клавіатурою. Ghostik зазначає, що головне — аби ніщо не відволікало від гри і тобі було комфортно. Адже спочатку головне просто зрозуміти, як працює гра.

«Коли ти тільки починаєш бігати, можеш вдягнути звичайні кеди. Це не буде так зручно, як у професійних кросівках, але для початку підійде, — порівнює менеджерка команди OG. — Раніше люди грали на звичайних офісних мишках. І цього достатньо, поки ти точно не вирішиш, що хочеш розвиватися у цій сфері».

Згодом, звичайно, техніку варто буде змінити і підлаштувати під свої потреби. Адже, якщо ти хочеш стріляти чіткіше, чи рухатися більш плавно, для цього знадобиться професійна мишка.

Індивідуальні якості

SEA — один з найбільших esport-івентів у світі © Valve

Це надзвичайно важливо. І мова зараз далеко не про скіл. Кіберспорт — це про команду. Професійні гравці зізнаються: краще взяти менш скілового гравця, який впишеться у команду, ніж топового соціопата.

«Яким би хорошим гравцем ти не був, якщо ти не можеш взаємодіяти у команді, то виникатимуть проблеми. Тому краще взяти гравця з гіршим скілом, з яким буде приємно і зручно грати, ніж довбатися об стіну впертості», — розповідає Ghostik.

Захлєбіна зізнається, що взаємодія у команді — один з найуспішніших факторів у перемогах OG. Тому запам’ятай, якщо хочеш стати крутим кіберспортсменом, мусиш:

розуміти тіммейтів,

поважати думку інших,

вміти конструктивно доносити свою думку,

ставитися з повагою до інших гравців.

Як потрапити у команду?

Є, як мінімум, два шляхи. Зараз розглянемо обидва.

По-перше, тебе можуть помітити і запросити. Для цього потрібно постійно підвищувати свій скіл і змагатися на різних рівнях — від початківців до аматорів і про.

«У «Доті» всерйоз думати про кар’єру можна, коли у тебе високий рейтинг і тебе можуть помітити великі гравці, а організації — покликати тестуватися. Прийти без досвіду у команду — все одно що прийти на роботу без жодного досвіду і резюме за спиною. Коли беруть нових людей у команду, людина грає тренувальні ігри, займає певну позицію. Якщо команді підходить — його беруть», — розповідає Ghostik.

Та є й інший шлях. Ми вже писали, що для перемог командам неабияк важливе взаєморозуміння. Тому досить часто вони кличуть до себе друзів, чи хоча би знайомих. Так магія серед тіммейтів виникає куди швидше. Втім, це шлях одиниць.

Частіше перед тим, як запросити людину в команду, триває кропітка робота. Менеджери та спортсмени відбирають кандидатів, передивляються сотні турнірів і шукають цікавих гравців. Це ще одна мотивація викладатися на повну під час будь-яких змагань. Від великих турнірів до локальних ігор.

Жіночий кіберспорт

Сьогодні у кіберспорті на дівчат чекає низка викликів. По-перше, питання грошей. Влада розповідає, що якщо раніше призові за турнір у дівчат складали 50 тисяч доларів, а в хлопців — 200 тисяч, то сьогодні для хлопців — це мільйони, а у дівчат — 50 тисяч.

Прикро, але ставлення інших гравців до дівчат також не завжди адекватне.

«Досить часто жінок у кіберспорті подають у дивному ключі. Коли я стала менеджеркою OG, одне російськомовне видання анонсувало цю новину моєю фоткою з пляжу. При тому, що це єдина з 30-ти світлин у моєму Інстаграмі, яку вони використали. Я не уявляю, аби так анонсували когось зі спортсменів-чоловіків. Це дивні речі, які, на жаль, складають враження суспільства про дівчат у кіберспорті», — розповідає Влада.

Ghostik, який до кар’єри кіберспортсмена 10 років професійно займався шахами, каже, що це звична ситуація у спорті. Та з часом, сподівається, все зміниться.

«Кіберспорт — ще дуже молода дисципліна. Потрібен час, аби все змінилося», — зазначає він.

Самовдосконалюйся й питай

Наостанок, хочемо додати тобі трішечки мотивації. Професійні кіберспортсмени готові допомогти. Та найголовніше — це твоє бажання розвиватися і самовдосконалюватися. Тим паче, зараз, коли легко можна знайти стріми, блоги та купу трансляцій з лайфхаками.

Владислава говорить: «Я завжди відповідаю у соцмережах, коли питають про допомогу. Коли я бачу, що людина горить — не проблема її направити чи допомогти. Та коли людині байдуже і вона жодним чином не постаралася розібратися самотужки, я їй навряд чи допоможу».