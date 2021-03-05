Cloud9 White — сьогодні одна з найуспішніших кіберспортивних команд з Valorant. Минулого року вони стали найкращими у грі серед команд Північної Америки, а у 2021-му прагнуть взяти першість у світі. Особливість команди у тому, що в її складі самі дівчата.

Натомість в Україні побачити жіночу команду навіть під час студентських змагань — величезна рідкість. І це незважаючи на те, що за дослідженнями жінки складають 45% усіх геймерів принаймні в США. Звідки ж такий розрив зі світом кіберспорту? Президент Української Федерації Електронного Спорту Іван Данішевський вважає, що причин для цього є одразу кілька.

«Дівчата грають менше, соромляться більше. Загалом у цій сфері дуже мало жінок, а тому їм важко збиратися у команди», — каже Іван.

Справді, назвати успішну українську кіберспортсменку — майже нездійсненна місія. Та не варто думати, що жінок у кіберспорті немає взагалі. Просто вони часто залишаються за кадром.

Ми зібрали історії дівчат з України та світу, які вже стали успішними у кіберспорті й можуть розповісти, які виклики чекають на дівчат в індустрії, а також дати кілька порад, що робити, аби досягти мети у кіберспорті.

Дівчата у кіберспорті

Владислава Захлєбіна з OG говорить, що дівчат у сфері чекає чимало викликів © OG

«Є величезна прірва між жіночим і чоловічим кіберспортом. Якщо раніше у дівчат призові за турнір були 50 тисяч доларів, а у хлопців — 200 тисяч, то зараз у хлопців це мільйони, а у дівчат все ще 50 тисяч», — каже менеджерка команди OG Esports Владислава Захлєбіна.

За її словами, дівчат у кіберспорті немало, просто вони не на виду. Дуже часто жінки обирають для себе медіа та бізнесову, а не геймерську складову індустрії. Вони стають репортерками, стрімерками, менеджерками та відіграють свою важливу роль у команді, навіть не сідаючи за ігровий стіл.

«Думаю, з усіх гравців світу, дівчата складають до 10%», — розповідає Яна b2ru Химченко — контент-продюсерка клубу HellRaisers. На це є різні причини, але, як показує досвід кіберспортсменок, якщо ти дівчина і хочеш займатися геймінгом професійно, маєш бути готовою до викликів.

Особлива увага

Яна Химченко з Hellraisers © Фото героїні

Так склалося, що хлопців у кіберспорті більше. Тому поява дівчат у сфері одразу ж привертає увагу. «Як і у будь-якій сфері, де більшість — чоловіки, до жінок буде особливе ставлення. Їх поки що мало, тому це не зовсім звично. Саме тому хлопці звертають увагу. Особливо, коли ти спілкуєшся у голосовому чаті», — розповідає Яна з HellRaisers.

На жаль, ця особлива увага не завжди приємна. Втім, усе залежить від виховання інших гравців.

«Неприємне ставлення можна зустріти на будь-яких рівнях. Це ніяк не пов’язано зі скілом людини. Усе залежить від виховання і моральних якостей. Звісно, серед людей, які чогось досягли, це зустрічається куди рідше», — пояснює Владислава Захлєбіна.

Владислава каже: з грубістю боротись марно. Людям, які дозволяють собі некоректно до когось ставитися, варто відповідати адекватно, можливо зі сміхом і точно не варто брати до уваги подібні випади.

Арт Cloud9 White — повністю жіночої команди з Valorant © Cloud9

Втім, неоднозначне ставлення до жінок у кіберспорті нерідко підігрівають і медіа, які будують відповідну суспільну думку.

«Коли мене анонсували у команді OG Esports, один з популярних ресурсів доповнив новину моєю фоткою з пляжу. Уяви, вони знайшли єдину фотку з 30 у моєму Instagram і використали її! Хоч раз було таке, що чоловіків-гравців презентували фотографією у плавках?», — обурюється Владислава з OG Esports.

Яна Химченко каже, що не помічала жодних труднощів, коли була кіберспортсменкою. Головне, на її думку, зосередитися на грі. Якщо ти стараєшся і круто граєш — тобі нічого не заважатиме.

Крім того, особлива увага часто може зіграти на руку дівчатам у кіберспорті. По-перше, їх точно помітять і звернуть увагу. По-друге, дівчата завжди запам’ятовуються краще. А це додатковий плюс, як для геймерок, так і для представниць бізнесу та медіа у кіберспорті.

Не лише в Україні

Австралійка Стефані Бендіксен сьогодні всесвітньо відома стрімерка. Вона з дитинства фанатіє від відеоігор. Не дивно, що її голос — один з найвпізнаваніших у кіберспортивному світі. Втім, так було далеко не завжди.

Стефані Бендіксен — сьогодні відома австралійська стрімерка © Ken Leanfore/Red Bull Content Pool

Починаючи кар'єру в індустрії, вона почула немало хейту у свою сторону. За її словами, глядачі та фанати кіберспорту не сприймали її, не вірили жінці й нерідко доходило до відвертих образ. Дівчина була у розпачі. Згадує, впоратись з емоціями допомогла неочікувана порада її знайомої. «Не варто нікому доводити, хто ти є. Нехай твої справи скажуть за тебе», — цитує пораду Стефані. Будьмо відвертими, з цим складно не погодитись.

Велика конкуренція

Чоловіків у кіберспорті справді значно більше і важко сказати, чи зміниться ситуація у майбутні роки.

Президент eSport Ukraine Іван Данішевський каже, що побачити жіночу команду навіть на студентських турнірах — це неабияка рідкість. В Українській федерації електронного спорту запевняють, що хочуть виправити цю ситуацію, але зробити це нелегко.

«Ми намагаємося лобіювати подібні ініціативи, створюємо окремий слот на турнірах для жіночої команди. Та у цьому є як плюси, так і мінуси. Через підвищену конкуренцію, ця команда скоріш за все програє і головне, аби це не демотивувало інших», — говорить Данішевський.

Він вважає, що створити жіночу команду штучно неможливо, адже для цього насамперед потрібне бажання самих дівчат.

Ком’юніті та підтримка

Як і у будь-якій справі, підтримка відіграє дуже важливу роль. Завжди необхідно мати когось, з ким можна порадитися, набратися досвіду та отримати підтримку.

«Це не профсоюз, чи щось подібне, — жартує Яна. — Просто у мережі є пабліки та групи, де ми можемо поспілкуватися та обговорити, що кого турбує».

Владислава погоджується, що дівчата у кіберспорті завжди намагаються підтримувати одне одну, але все в межах адекватності. «Якщо хтось скаже дурницю, ніхто не буде її захищати просто тому, що це жінка», — пояснює Захлєбіна.

Хочу стати кіберспортсменкою

Яна з HellRaisers ще з дитинства відчувала любов до відеоігор, а от Владислава з OG Esports перед тим, як піти в кіберспорт, 12 років займалася легкою атлетикою. Як бачиш, зовсім неважливо, як ти прийдеш у кіберспорт. Головне, бажання досягти чогось у цій сфері.

Ми вже писали, як потрапити у кіберспорт. Шлях до успіху в гейм-індустрії однаковий, як для дівчат, так і для хлопців.

Отже, перш за все, варто зрозуміти, що до цієї справи необхідно ставитися серйозно, не як до розваги з друзями чи відпочинку, а як до справжньої роботи, зі своїми обов’язками і правилами. Так, наприклад, Владислава Захлєбіна радить тренуватись не менше восьми годин на день. Грати у турнірах і набиратись досвіду.