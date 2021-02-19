Макс Ферстаппен каже, що у нього вдома симулятор стояв завжди
Formula Racing

Grinya та Ферстаппен: перегони у віртуальному світі

© Red Bull Racing/Red Bull Content Pool
Атлети Red Bull розповідають, як професійні дрифтери і пілоти F1 відчувають себе у онлайн-симуляторах. А ми дізнались, яке спорядження потрібно, якщо ти також хочеш спробувати.
Автор Андрій КостюкОпубліковано
Ніколи не думав, що станеться, якщо реальних гонщиків посадити за симулятори? Здавалося б, перегони — точно їхня стихія і вони мають бути першими в будь-якому виді змагань: буде це траса в Монако чи рейс на трьох моніторах у кімнаті.
Насправді ж минулий рік змусив втілити такий експеримент у реальність. Більшість автогонщиків серйозно поглянули на симулятори як на альтернативу офлайн-змаганням. Що з цього вийшло? Хто сильніший: реальні гонщики чи симрейсери? І що потрібно для того, аби облаштувати якісний симулятор перегонів вдома? Розповідаємо про все по черзі.

Рік без Формули

Травень 2020-го. Перший відбірковий етап до Гран-Прі Формули-1 у Австралії скасовано за день до початку перегонів. У той же час, в іншому куточку планети відомий організатор кіберспортивних-івентів Дарен Кокс загорівся шаленою ідеєю: за три дні зробити перегони, де реальні гонщики зустрінуться один на один з симрейсерами. Один з найвідоміших пілотів Формули-1 — атлет Red Bull Макс Ферстаппен — погоджується.
Макс Ферстаппен за кермом свого віртуального боліда
Макс Ферстаппен на карантині повернувся в онлайн-змагання
© Verstappen.NL
«У мене завжди вдома стояв симулятор, та з приходом у моє життя Формули-1, я перестав ним займатися», — каже нідерландський пілот.
За цими перегонами спостерігало одночасно півмільйона людей! Це у рази більше, ніж зазвичай збирає трансляція Формули-1 на ТБ. Тоді Ферстаппен прийшов 11-м, обігнавши переважно тих-таки реальних гонщиків. Та усіх королів справжньої траси випередили симрейсери, які просто почувалися у своїй стихії.
Тоді стало зрозуміло — для гоночних симуляторів почався новий етап у спортивній історії.

Симулятори замість тренувань

«Це як тренування під час міжсезоння, або поки твоя машина на ремонті», — розповідає атлет Red Bull, український дрифтер Олександр Гринчук. Він вперше спробував сили на симуляторі за рік до початку пандемії і зізнається — з першого разу не вийшло нічого.
Олександр Гринчук
Олександр Гринчук
© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
«Мій товариш Євген Сончік запропонував спробувати — і я був просто шокований! Я буквально нічого не міг зробити. У той же час, коли я запропонував йому пересісти в реальну тачку — у нього все вийшло. Так, ніби він усе життя катав на справжніх офлайнових треках!», — каже Grinya.
Тоді дрифтеру захотілося підкорити цю стихію. Отримавши від Sonchyka комплект спорядження, Олександр почав тренування — і зрозумів, різниця між реальними заїздами і віртуальним спортом колосальна.
Навіть якщо ти крутий у реальному житті, то не зможеш просто застрибнути у симулятор і автоматично стати найкращим.
Max Verstappen walks in the Paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on November 28, 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Max Verstappen
Те саме минулого року зрозумів і Ферстаппен. Після перших віртуальних перегонів він сказав: «Навіть якщо ти крутий у реальному житті, то не зможеш просто застрибнути у симулятор і автоматично стати найкращим. Хлопці з кіберспорту мають більше знань і краще розуміють, що і як варто робити».
У кіберспорті важливо буквально все: ти сидиш за моніторами, бачиш об'ємне зображення у VR-шоломі, слідкуєш за автомобілем зсередини, максимально наблизивши відчуття реального заїзду чи просто дивишся на автівку зверху.
«Коли ти приходиш у симулятори з реального життя, тобі буде простіше у VR-шоломі. Все для об'ємного зображення. Пілотам потрібні реальні відчуття, вид зсередини машини. У кіберспортсменів все інакше! Деякі класні симрейсери використовують тільки монітор і дивляться на машину зверху! Для мене це просто щось нереальне», — пояснює дрифтер.
Та найбільша різниця, за його словами, полягає в іншому, а саме «в силі Ж».

Загадкова «Сила Ж»

Якщо ти подумав про п'яту точку, то все правильно зрозумів. Саме через неї пілоти відчувають трек і авто під час заїзду. І саме цих відчуттів реальним гонщикам так бракує у кіберспорті.
«Це відчуття перегрузок, як-от різке гальмування. Ти готуєшся до цього, прослідковуєш, куди підуть сила і енерція, тиснеш на газ і входиш у повороти. На симуляторі ці відчуття зовсім інші — і до цього потрібно довго звикати», — пояснює Grinya.
Реальні пілоти, сидячи у симуляторах, не відчували перегрузок, вони не знали, коли точно варто гальмувати і як правильно входити у повороти. Самі ці важливі моменти і відштовхнули багатьох реальних рейсерів від віртуальних івентів.
Та насправді, твої відчуття під час заїзду багато у чому залежать саме від правильно підібраного спорядження.

Не просто кермо і пара педалей

Віртуальний заїзд F1
Віртуальний заїзд F1
© Media CodeMasters
Євген Сончік, той самий, що відкрив для Грині симулятори, займається віртуальними перегонами скільки себе пам’ятає. У нього навіть є тематичний ютуб-канал, за яким слідкують майже 800 тисяч підписників.
За його словами, симрейсинг — доволі дорога штука. Тому перш ніж почати збирати свій ігровий комплект, варто серйозно подумати і зрозуміти, які саме у тебе амбіції. Якщо ти точно вирішив стати кіберспортивним пілотом, тобі точно знадобиться якісне спорядження.
Перш за все, Sonchyk рекомендує облаштувати кокпіт. Це спеціальна стійка, яка коштуватиме від $300. Стільки ж затягне і нове кермо. Євген радить брати моделі Logitech G29 або G20.
«Симулятори такі ж вимогливі, як і звичайні авто. Ти можеш поставити собі на стіл ігрове кермо і пару педалей. Та це таке собі задоволення. Від твоїх рухів стіл не стоятиме на місці, педалі їхатимуть в одну сторону, а ти на кріслі в зовсім іншу», — пояснює блогер.
Далі потрібно розібратися з платформою для гри. Це може бути PlayStation, Xbox чи ПК — кому-що ближче — і обрати як ти будеш бачити перегони. Є три варіанти: через телевізори, монітори чи VR-шолом.
Останній дає максимальний рівень відчуттів від заїзду. Ти починаєш зважати на швидкість, а організм навіть підкидає тобі почуття страху на різких поворотах. Та є і свої мінуси — шолом постійно перебуває у тебе на голові, у ньому буває спекотно, а декого навіть нудить через слабкий вестибулярний апарат. Щоправда, це тренується.
Для того аби катати у шоломі, тобі потрібен серйозний процесор. Тому для шолома, вартістю близько $400, як-от Oculus Rift чи Oculus Quest потрібен буде відповідний комп’ютер, який потягне до $1500.
«Хороший шолом коштує як ігровий монітор. Та видимість гравця на моніторі обмежена діагоналлю екрану. Тобто, пілот має менший ракурс і відчуття швидкості фактично нівелюється. Втім, кожному своє», — пояснює Євген Сончик.
Хай там як, вартість кіберспортивного спорядження все одно у рази менша, ніж вартість справжнього гоночного авто.

Симулятор як шлях у автоспорт

Рейсерська станція Red Bull Racing Esports
Рейсерська станція Red Bull Racing Esports
© Red Bull Racing/Red Bull Content Pool
Схоже, що тема з симуляторами стрімко набирає обертів і не планує зупинятися. Незважаючи навіть на те, що віртуальні змагання поступаються по видовищності реальним перегонам.
«Ти влетів кудись, натиснув на клавішу — і тебе повернули на трек. Немає ось цього адреналіну через ризик здоров'ю пілота чи автівки», — пояснює Олександр Гринчук.
Та і реальні гонщики не поспішають лишати боліди заради шолому віртуальної реальності. Макс Ферстаппен одразу після минулорічного дебюту у кіберспорті сказав: «Мені подобаються симулятори. Та я більше люблю справжні змагання. Так, віднині я намагатимусь поєднувати їх у своєму графіку, але навряд колись проміняю».
Втім, більшість молодих автогонщиків одразу ж роздивляються симулятори як перший крок до автоспорту. Адже саме на симуляторі ти можеш неабияк набратись досвіду перед реальними змаганнями. Наприклад, зрозуміти, як варто поводити себе на треку, як входити у повороти чи працювати з газом.
«Зараз усе на етапі становлення, та симулятори вже сильно увійшли у наше життя. Там відбуваються круті заруби і можна виграти непогані гроші. Наприклад, я судив турнір, де переможець отримував $900. Це непогано, зважаючи на те, що весь твій комплект коштує близько двох тисяч», — впевнений Grinya.
Насправді побачити і оцінити розвиток симуляторів ми зможемо тільки із закінченням карантину. Тоді стане очевидним, чи вдасться віртуальним перегонам змагатися з реальними, а можливо, навіть побачимо, кого з реальних спортсменів так захопить кіберспорт, що він не захоче повертатися на трасу.
А поки у кожного з нас є чудова можливість увімкнути комп’ютер, підключити спорядження і спробувати позмагатися за титул найкращого з пілотами Формули-1 та іншими відомими гонщиками, навіть не виходячи з кімнати.