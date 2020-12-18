На перший погляд, всі скейтборди однакові. У них 4 колеса, 2 підвіски, 8 підшипників, дошка, покриття і кілька гвинтиків, аби все це працювало. Та тим, хто пізнав цю величезну пристрасть, відомо, що кожен вигин, кожен мазок фарби на дошці — це відображення скейтера, що на ній катає.

Але кожен борд — це відображення епохи. Це стане зрозуміло, коли ми побачимо як змінювалися скейтборди відповідно до кожної нової ери, покоління, яке запроваджувало свої підходи і тренди свого часу.

Але чому першою завжди змінювалася форма скейтбордів? Якщо подумати, то кожна нова форма скейту випливала з потреб. Саме вона розвивала можливості того, що можна зробити з дошкою.

Сьогодні скейтбординг просто не впізнати. Наскільки сильно змінювалися дошки — настільки разюче змінювалася й сама культура. Від найперших дошок з ручками і кермом до сучасних «паличок від пломбіру» чи «бананів», можна побачити як виростали скейти у розмірах і популярності у порівнянні з їх прабатьками.

Найголовніше, що еволюція скейтів показує історію скейтбордингу з того ракурсу, який найменше досліджують. Час виправляти це.

Скейтбордисти у Мехіко © Mauricio Ramos/Red Bull Content Pool

Чому дошки змінювалися з часом?

Чому все змінюється? Більшість людей скажуть, що еволюція чи адаптація до змін — це шлях до виживання. Коли мова про видовищний спорт чи про перфоманс, як у скейтбордингу, то виживання — занадто проста відповідь. Скейтбординг не адаптується до змін. Він їх створює. Кожен новий вид дошки робили вручну, бо скейтери потребували більше маневреності. Вони вимагали більше від своїх бордів і від самих себе.

Коли Рудні Мулен почав виконувати кікфліп, йому очевидно були потрібні гостріший хвіст і довший ніс для вищого і тривалого польоту. З тим, як скейтери прогресували і вивчали нові трюки, прогресували і скейти. Можливо, не існує жодної іншої сфери, яка би так вплинула на еволюцію скейтбордингу, як еволюція дошок.

Скейтбординг — це про спосіб життя. Направду, він змушує тебе почуватися живим і розвиватися. Ти хочеш вивчати нові трюки, швидше виїжджати з пагорбів, вище вилітати з рампи і для всього цього тобі потрібні нові і нові дошки. Іншими словами, різні борди дають змогу відчути різний смак життя. Це те, що рухає нас вперед і змушує еволюціонувати скейтбординг у цілому.

Іноді дошка теж не витримує © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Доісторичні скейтборди

Звучить як жарт. В уяві одразу динозаври чи печерні люди, що розбивають кору і чіпляють до неї кам’яні колеса. Та насправді немає однозначної відповіді, коли світ побачив перший скейтборд.

Є припущення, що скейт з’явився десь у 1940-х. Та кілька сучасних шкіл припускають, що перші скейти бачили ще раніше, у 1880-х.

Ці доісторичні скейти мали кермо, як у самоката і були зроблені з ящиків чи звичайних дерев’яних планок з коліщатами, як у візка з супермаркету. Це наштовхує на думку, що перші скейти використовували для переміщення чогось. Така собі альтернатива велосипедам чи вантажним авто. Однак, це не були справжні скейтборди.

Тільки у 1940-х люди почали експериментувати і використовувати дошки для фану. Можливо, після великої депресії і двох світових воєн, людство нарешті знайшло час розважитись.

1940-1950-ті і скейти від Roller Derby

Першопрохідцями скейтів стали діти. Саме вони почали прикручувати колеса з роликів до планок чи дерев’яних ящиків. Деколи, це були звичайні шматки паркану, по 5-10 сантиметрів в ширину. На щастя, тоді хтось помітив у цьому потенціал.

До 1959 року вже розпочалося масове виробництво скейтів від Roller Derby і їхньої фабрики у Ла Міраді, Каліфорнія. Та насправді важливо, що зародился культура саме від дітей, яким кортіло розважитись і похвалитися своїм винаходом з друзями. Саме цим пронизана вся культура скейтбордингу до сьогодні.

1960-ті — Серфери з тротуарів

Ті, хто бачив скейт вперше, приймав його за підвид серфінгу. Тим паче, у Каліфорнії. Та насправді, перший скейт, що нагадував дошку для серфу з’явився тільки в 1960-х.

Ці дошки були пласкі, навіть приземлені з країв. Середина в них найчастіше була випуклою.

Хай там як, сьогодні ми в боргу перед цими бордами. Це був час, коли змагання зі скейтбордингу можна було побачити на ТВ, тоді патлаті підлітки з Каліфорнії об’їжджали конуси чи по кілька хвилин завмирали на краях своїх дошок.

У цей час скейтбординг був на межі вимирання. Та саме цей час став наріжним каменем для усіх скейт-команд, брендів та магазинів, які тоді народилися. Час розширив дошку для спорту, потім до цілої індустрії, коли все більше скейтів потрапляли людям у руки. І досить часто, це були руки винахідливих людей, як-от у Ларі Ственса, який підняв краї дошки угору і назавжди змінив скейтбодинг.

ABC of... Skateboarding

1970-ті та підняті краї

У 1969-му Ларрі Стівенс винайшов кіктейл, дошку з краями догори, чим змінив форму скейтів назавжди. Не настільки важливо, як змінювалися розміри дошок, адже майже всі вони почали робити собі підняті краї. Вони відкривали для скейтерів маневреність. Тим паче, з винаходом Френка Нетсворта, поліуритановими колесами, скейтбординг просто знайшов себе і почав стрімко відроджуватись після фатального падіння. З’явилися навіть нові стилі їзди — Zephyr і Z-Flex. Пізніше, коли пластик замінив дерево, кіктейлові краї ставали довшими і отримали назву «бананові борди».

Ці нові дошки, з поліуретановими колесами і широкими носами, аж до пізніх 1970-х не виходили з трендів. Вони ідеально підійшли для катання у басейні, що тоді стрімко набирало популярності. Та теж катання в басейні вимагало інновацій. І наприкінці 70-х всім стало зрозуміло, що гряде нова потужна хвиля.

Тоді ж з’явилися широкі борди. Їх створили Догтаун і Альва у 1980-х. Вони були 25-сантиметровими і майже безформними, за що їх прозвали Pig-boards або поросячі дошки.

Наприкінці 1980-х скейти знов почали втрачати популярність. Після злету у 70-х, ера кіктейлів поступово зникала, не протримавшись навіть до 1989-го. Тоді ж, з початку до середини 1980-х, дошки мали купу різних форм. І тільки одна з них і досі залишається важливим елементом культури.

1980-1989 — Виходимо на вуличну риболовлю

Як і купу разів у історії скейтбордингу, одна незвична річ або дошка може повністю привести до точки неповернення. Саме такою стала Hosoi hammer-head, кінці якої нагадували молот. З її появою в індустрії стався справжній шторм. Ніс борду нагадував молот, середина була схожа на кита, а хвіст — величезний кіктейл з місцем для захвату чи стікерів.

У наступні роки кожен скейтер почав винаходити щось своє, аби виділятися з-поміж інших. Дошки, що нагадували риб, були скоріше схожі на розмальовані труни з незліченною кількістю порушень авторських прав.

Від середини 80-х і до ранніх 90-х ця «амфібія» виростала у деталях, вбираючи у себе елементи панк-року і випливаючи у басейн свободи, подалі від поп-культури.

Та ми маємо дякувати культурі розмальовування дошок. Подекуди, вона ставала вагомішою, ніж буквальне значення бордів. Через це сьогодні скейти мають таку ж естетичну цінність, як і, власне, сам перфоманс. А візуальна ностальгія за цією епохою, відзначилася не тільки на дошках, а й на рампах і перилах.

Незважаючи на падіння популярності скейтів, ті часи дали точку опори всій індустрії, додавши до неї художню цінність і креативні стандарти, які стали основою для подальшого вибуху і золотої ери 90-х. Без цих риб’ячих дошок, скейтбординг навряд залишився б на плаву.

Saturdays: фільм про скейтбординг з Тоні Гоуком

Barnyard Board 1989 Міка Воллі і Чак Хатс, що винайшов The Double Tail

Є багато людей, хто вважає, ніби Barnyard Board Мака Уоллі — це перший у світі сучасний скейтборд і можливо найбільш ефектна форма дошки за всі часи. Дошка, що увібрала знаменитий double tail (подвійний хвіст) і стала першою, яка реально запропонувала симетричну форму скейту.

Саме на таких дошках ганяють кілька топ-скейтерів сьогодні, як-от Ішод Веір, Томі Гуреро, Натас Каупас чи Марк Гонзалес. Та Майк Воллі був першим серед всіх, хто представив важливий архетип у історії скейтбордингу і запропонував власний стиль, що підриває мозок.

Винахід подвійного хвоста потім адаптували інші вуличні скейтери, які бачили їх косий ніс і хвіст як ідеальний механізм для вдосконалення фліп-трюків (трюків з переворотами). Скейтери, як Дейвон Сон взяли винахід, який вже проводжали у 80-х і почав використовувати його на рампах та для переворотів на бордюрах. Тільки випуклі ніс і хвіст дозволили зробили переворот на 360 градусів реальністю.

Повітряні прогулянки, ранні захвати, скользіння на дошці перилами чи кікфліпи сходами — вуличний стиль затьмарив сіру буденність. Та аби самостійно впоратися з усіма трюками, низьку форму дошок поступово транформували у форму палички для морозива.

Однакові ніс і хвіст були відповіддю на потреби вуличної культури. І все стало можливим тільки завдяки Міку Воллі і Чаку Халту і їх Barnyard board.

1990-1995: Продовження паличок для морозива

Від самого народження у 1989-му і до ранніх 1990-х, дошки у формі паличок вважали найсучаснішою формою скейтів. Вони стали популярними у вуличному катанні, та поступалися на вертикальних майданчиках.

Хоча спершу форма палички для морозива була відповіддю на бум вуличного стилю, де менше вертикальних трюків, сьогодні на ній катають усі.

Дошка має подвійний хвіст і заокруглену форму носа. Наявність подвійного хвоста і носа означало, що тепер скейтер може краще керувати бордом і маніпулювати дошкою, як завгодно. Їздити задом, кататися на носі, утнути різні хитрощі пальцями ніг чи використовувати п’ятку, аби перевертати скейт. Бокові обертання, шліфування — та насправді все, що ти можеш задумати, можна здійснити на цій дошці.

Дошка у формі палички — це все, про що могли тільки мріяти першопрохідці скейтів, як Родні Маллен. Після півстоліття, як діти прикручували колеса до дерев’яних штахет, з’явилася дошка, яка дозволила скейтборду по-справжньому розвинутися у культуру і спорт, яким ми його знаємо сьогодні.

Все, що змінилося з 90-х, то це хіба ширина дошки, яка коливається від 17 до 23 сантиметрів. І маломовірно, що ми побачимо ще якусь інновацію в бордах, яка так само вплине на індустрію.

Чому повертаються дошки різних фасонів?

Дошка-паличка може стати довговічним архетипом для всіх скейтерів, та це не означає, що на ній катають усі. Кожен скейтер пристосовує свою дошку для власних потреб. При цьому кожен міліметр відіграє роль і створює колосальну різницю. Ба більше, сьогодні можемо бачити, як різні форми дошок поступово відроджуються і все більше райдерів катають на дошках, винайдених у різні часи за останні десятиліття.

Коли скейтбординг досягнув таких висот з точки зору майстерності й атлетизму, художники та фанати шукають свою особливість саме у дошках, частенько озираючись у минуле.

Що це означає? Не кожен хоче ідентифікувати себе 19-річним скейтером, який спокійно кидає свою дошку на перилах і пролітає за раз 18 сходинок. На когось просто не впливають сучасні тенденції.

Кожен скейтер виділяє у катанні те, що йому подобається найбільше. Тому природньо, що люди повертаються назад і шукають свою дошку. Ось чому щодня, коли ти ідеш у скейтпарк, ти бачиш принаймні одного скейтера, який виглядає точно як чувак з 1996-го і ще кількох, чиї рибні борди відблискують неоновими рейками.