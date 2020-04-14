6 причин, чому тренування в обід корисні для твого здоров'я й самопочуття

Що для тебе означає обідня перерва? Шанс доробити те, що не встиг, чи призначити ще одну зустріч? Чи це можливість «проковтнути» сандвіч за ноутбуком? Це все дуже легко забирає той дорогоцінний час, який відводиться тобі в робочий день.

Зміна ставлення до перерви і використання цього часу на себе можуть поліпшити твоє психічне й фізичне здоров'я, що, зі свого боку, подовжить життя. А ще допоможе тобі бути більш продуктивним на роботі.

Ось шість причин, чому, залишивши своє робоче місце заради тренування, ти поліпшиш своє здоров'я й загальне самопочуття.

1. Поліпшиш свою продуктивність

З такими сайтами легко зрозуміти, як прогулянка покращує творчість © Yulia Chinato / Unsplash

Надаючи тобі заряд енергії, тренування під час обідньої перерви можуть допомогти уникнути післяобіднього спаду активності. Як відомо, вправи підвищують рівень концентрації, а циклічний характер бігу, плавання або швидкої ходьби має медитативний ефект, який ідеально підходить для розв'язання проблем. Дослідження Стенфордського університету показали, що під час прогулянки креативність людини зростає на 60%, тому якщо ти не можеш розв'язати робочі задачі зранку, додай у розклад обідні вправи, щоб зробити вечір більш продуктивним. Якщо ти запланував зустріч на час обідньої перерви, то чому б не зробити зустріч під час прогулянки? Засновник Facebook Марк Цукерберг – фанат зустрічей на ходу. Так само раніше робив Стів Джобс.

2. Підіймеш собі настрій

Тренування з колегами може покращити настрій і соціальні зв'язки © Luis Quintero / Unsplash

Смачна їжа, секс і сміх роблять нас щасливішими, бо наше тіло виробляє хімічні речовини, які називають ендорфінами. Вони мають схожий ефект з опіатами (групою наркотиків, що містять морфін). Є чудова новина: вправи також викликають викид ендорфіну й мають сильний вплив на поліпшення настрою, стримання тривожності й полегшення стресу. Регулярні тренування також можуть знизити ризик депресії на 20–30%.

Соціальні вправи також мають перевагу під час побудови стосунків і підтримці зв'язків, які життєво необхідні для ментального здоров'я, тому заохочуй колег приєднатися.

3. Зменшиш ризик захворювань

Використовуй час обідньої перерви на регулярну фізичну активність © Greg Coleman / Red Bull Content Pool

Вправи зменшать ризик розвитку багатьох хвороб. Ти можеш знизити шанси зіткнення з підвищеним тиском, захворюваннями серцево-судинної системи, а також багатьох видів раку більш ніж на 30% за допомогою регулярної активності. Щоб отримати цю перевагу, постав за мету витрачати 150 хвилин на тиждень на вправи, які ускладнюють твоє дихання. Таким способом тренування під час обідньої перерви стануть ідеальним шляхом для досягнення мети. Усього лише 30 хвилин щодня з понеділка по п'ятницю – і ти зробив це. Усе додаткове, що ти робиш у свій власний час поза роботою, стає хорошим бонусом.

Не маєш вільних пів години в запасі? Не хвилюйся, користь для здоров'я можна отримати навіть за 10 хвилин активного тренування. Швидка прогулянка до магазину із сандвічами й назад допоможе тобі досягти наміченої цілі.

4. Урізноманітниш сидячий спосіб життя

Мотиваційні меседжі мають надихати тебе робити та рухатися більше © Carl Heyerdahl / Unsplash

«Сидіння – нове паління» – фраза, яку ти часто чуєш. Ми тільки зараз починаємо розуміти, який серйозний вплив має сидячий спосіб життя на наше здоров'я. Наші тіла створені для руху, вони постійно виробляють енергію, яка дозволяє нам робити це. Якщо не використовуємо її хоча б іноді, невитрачена енергія починає викликати стрес, що призводить до ранньої смерті клітин, запальних процесів і в результаті підвищує ризик захворювань, серед яких другий ступінь діабету. Коли ти їж сандвіч перед екраном ноутбука, то отримуєш значно серйозніші проблеми, ніж крихти на клавіатурі. Ми накопичуємо більше жирової маси, якщо сидимо довгий час, тому контролюй вагу й не впусти шанс покинути свій стілець і хоча б трохи порухатися.

5. Протренуєш м'язи

Зміцнення верхньої частини тіла може допомогти покращити поставу © John Arano / Unsplash

Коли ти тренуєшся, м'язи виділяють речовини під назвою міокіни, які мають протизапальний ефект для всього тіла й знижують ризик багатьох захворювань. Поліпшення стану своїх м'язів – чудовий спосіб залишатися здоровим. Завдяки енергійним фізичним навантаженням в обідню перерву міокіни будуть циркулювати у твоїй кровоносній системі ще кілька годин поспіль після виконання вправ.

Тренування м'язів допомагає нам побороти хвороби, проте від їхнього використання можна отримати навіть більше. Національна статистична служба США докладає, що в 2016 році понад 30 мільйонів днів були пов'язані з втратою робочого часу через проблеми опорно-рухового апарату (серед яких болі в спині й шиї). Твої сідниці (сідничні м'язи) й черевні м'язи кору стають неактивними через тривале сидіння та сутулість за столом. Вправи під час обідньої перерви, наприклад пілатес або йога, залучать ці нерухомі м'язи й поліпшать твою поставу.

6. Краще робити хоч щось, ніж не робити нічого

Навіть якщо маєш лише 10 хвилин, зробити хоч щось буде краще, ніж нічого © Bruce Mars / Unsplash

Тобі не треба бути розгаряченим, спітнілим і тренуватися протягом години, щоб отримати переваги від обіднього тренування. Люди часто відкладають тренування, вважаючи, що їм треба буде приймати душ і перевдягатися. Насправді ж краще робити хоча б щось, ніж не робити взагалі нічого. Тому ти можеш отримати переваги навіть від 10 хвилин швидкої ходьби. Ми можемо керувати цим процесом. Уяви, як ти їдеш додому, знаючи, що не тільки плідно попрацював, а й виконав свою ціль у 150 хвилин тижневих вправ і став здоровішим. Це бонус до роботи, якого треба прагнути.