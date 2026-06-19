Академія Формули-1: 7 жінок, за якими варто спостерігати

У Формулі-1 ніколи не бракувало вундеркіндів. Але зараз один з найцікавіших конвеєрів талантів в автоспорті будується в паддоку задовго до початку вікенду і Гран-прі. Академія Форму ли-1 - повністю жіноча гоночна серія - формує майбутнє автоспорту, плекаючи жіночі таланти. Ось сім гонщиць, за якими варто слідкувати.

01 Як Академія Формули-1 формує майбутнє автоспорту?

Аліша Палмовскі виривається вперед у Монреалі © Getty Images / Red Bull Content Pool

Більша кількість глядачів, гостріша конкуренція, підтримка виробників та зростаюча увага: Академія Формули-1 вступає в нову еру. За короткий проміжок часу серія стала однією з найцікавіших історій в юніорських перегонах. А оскільки команди Формули-1 тепер активно інвестують у розвиток жіночих талантів, сітка переповнена гонщиками, які не просто змагаються за трофеї - вони змагаються, щоб змінити майбутнє цього виду спорту.

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Академія Формули-1 стає стартовим майданчиком для наступного покоління автогонщиків - від геніїв картингу та новачків у перегонах на витривалість до зірок соціальних мереж, які демонструють серйозні темпи. Рівень перегонів різко зріс, увага до них стала яскравішою, ніж будь-коли, а гонщики, які виходять на старт, виглядають більш підготовленими, відшліфованими та амбітними, ніж будь-коли за всю коротку історію чемпіонату.

02 Що таке Академія Формули-1?

Гонки Академії Формули-1 проводяться у вихідні дні основної Формули-1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Заснована у 2023 році під керівництвом колишньої гонщиці Формули-1 Сьюзі Вольфф, Академія Формули-1 була створена для розвитку та підтримки жінок-пілотів на шляху до вищого рівня автоспорту, починаючи з нинішніх перегонів рівня Формули-4.

У ній беруть участь 18 постійних гонщиць віком від 16 до 25 років, які представляють шість команд. Кожну спортсменку підтримує або команда Формули-1, або великий міжнародний партнер.

Формат включає дві або три гонки на вихідні, реверсивну сітку та інтенсивне тестування, покликане прискорити розвиток водія. Очки нараховуються так само як і в чемпіонаті Формули-1, і водійка, яка набере найбільшу кількість очок за сезон, стає чемпіоном.

Чемпіонські перегони у вихідні дні Формули-1 дають молодим водійкам доступ до елітних команд, інженерів, трас і глобальної популярності. На 2026 рік заплановано проведення чемпіонату Академії Формули-1 одночасно з Формулою-1 у Китаї, Канаді, Великобританії, Нідерландах та США (Остін та Лас-Вегас).

03 7 гонщиць, за якими варто спостерігати прямо зараз

Виступ Аліші Палмовскі виглядає сильним © Getty Images / Red Bull Content Pool

Аліша Палмовскі

Виступи за Campos Racing - за підтримки Red Bull Racing

Аліша Палмовскі увійшла в сезон 2026 року як одна з головних претенденток на перемогу в чемпіонаті після видатного року новачка, в якому здобула перемогу та п'ять разів фінішувала на подіумі.

Її просування кар'єрними сходами було побудовано на послідовних успіхах. Вона двічі виграла титул віцечемпіонки серед юніорів у серії Даніеля Ріккардо (2020 і 2021), а у 2023 році перейшла до юніорського чемпіонату Ginetta, де завоювала 10 подіумів протягом сезону. У 2024 році вона продовжила цей імпульс у чемпіонаті GB4, здобувши три перемоги й ставши віцечемпіонкою.

Повернувшись на другий сезон в Академію Формули-1, британська гонщиця поєднує в собі високу швидкість і зростаючу майстерність, що робить її справжньою загрозою в боротьбі за титул.

Емма Фельбермайр

Виступи за Rodin Motorsport - за підтримки Audi

Виступ Емми Фельбермайр у сезоні Академії Формули-1 2025 року - її дебютному році - виявив потенціал. Головною подією став Монреаль, де вона здобула свою першу перемогу в серії після дискваліфікації на початку вікенду.

Її шлях до цього рівня перегонів був послідовним. Вона посіла друге місце в ADAC Ladies Cup 2021 року, а потім перейшла в картинг KZ2 і здобула цінний досвід в елітних міжнародних змаганнях, таких як WSK Super Master Series та FIA Karting World Cup.

Фельбермайр перенесла цей темп на початок сезону Академії Формули-1 2026 року, одразу ж включившись у боротьбу за титул з послідовними фінішами в зоні очок та подіумами, зарекомендувавши себе як серйозного претендента серед лідерів.

Елла Ллойд

Виступи за Rodin Motorsport - за підтримки McLaren

Елла Ллойд повертається в Академію Формули-1 у сезоні 2026 року після видатного року новачка, який приніс їй перемогу та п'ять подіумів. Валлійська гонщиця, яка раніше була стрибункою з трампліну та золотою медалісткою чемпіонату Уельсу з лижного спорту, постійно демонструє високу швидкість та гостру реакцію.

Перед тим, як потрапити до Академії Формули-1, вона проявила себе в картингу та юніорських формулах, включаючи дебютний сезон у юніорському чемпіонаті Ginetta у 2022 році, де набрала очки в 15 з 25 гонок і здобула 10 перемог, а також сім подіумів. Її перехід в одномісні автомобілі в 2024 році приніс подальший успіх, коли вона чотири рази фінішувала на подіумі в британському чемпіонаті F4.

Тепер, маючи за плечима повний сезон навчання в Академії Формули-1 і отримавши звання «Новачок року» у 2025 році, вона має всі шанси перетворити свій потенціал на стійку боротьбу за чемпіонство у 2026 році.

Подіум Шанхаю 2026: Аліша Палмовскі, Емма Фельбермайр та Пейтон Весткотт © Getty Images / Red Bull Content Pool

Пейтон Весткотт

Виступи за Prema Racing - за підтримки Mercedes

Пейтон Весткотт - перша картерка Академії Формули-1, яка стала повноцінною гонщицею. Американка почала займатися картингом у шість років і швидко побудувала міцний фундамент, змагаючись у таких серіях, як United States Pro Kart Series, California Pro Kart Challenge та Challenge of the Americas, де вона посіла третє місце.

У 2024 році вона зробила крок до європейського картингу, представляючи програму Академії Формули-1 Open Your Drive. Її перехід в одномісні автомобілі через рік став ключовим поворотним моментом, з перемогами у класі і фінішами на подіумах Зимової серії Формули, Чемпіонату Євро-4, Чемпіонату Італії F4 і Трофею ОАЕ.

У 2026 році Весткотт вступила до Академії Формули-1, і вже завоювала репутацію одного з найперспективніших новачків на трасі.

Ніна Гадеман

Виступи за MP Motorsport - за підтримки Alpine

Ніна Гадеман розпочинає свій другий сезон в Академії Формули-1 після того, як здобула свою першу перемогу та чотири подіуми у 2025 році. Голландська гонщиця вже продемонструвала потенціал для перемоги.

Фіналістка перегонів Girls on track в Ле-Мані 2019 року, вона виграла Кубок з картингу-слалому на Іграх FIA з автоспорту в наступному році. Вона продовжила свій підйом, отримавши нагороду новачка в Кубку PTC і фінішувавши другою в класі TB на «24 годинах Зольдера» у 2022 році в повністю жіночому складі.

Після дебюту на одномісному автомобілі в британському класі F4 у 2024 році, вона перейшла на постійне місце у 2025 році. Незважаючи на травму, фінішувала з чотирма подіумами та емоційною домашньою перемогою в Зандворті. Вона також додала зимові подіуми в чемпіонаті F4 Саудівської Аравії, набравши сильну форму для сезону Академії Формули-1 2026 року.

Рафаела Феррейра вже побила рекорди у своєму молодому віці © Getty Images / Red Bull Content Pool

Рафаела Феррейра

Виступи за Campos Racing - за підтримки Racing Bulls

Рафаела Феррейра у своєму другому сезоні в Академії Формули-1 поєднує швидкість, агресію та рішучість.

Бразильська гонщиця вже має непогану історію рекордів. Вона стала першою жінкою, яка завоювала поул-позицію на Кубку Бразилії з картингу у 2022 році. У 2023 році стала першою жінкою, яка піднялася на подіум у Бразильському чемпіонаті F4, а у 2024 році зробила ще один крок вперед, ставши першою жінкою-переможницею серії - і загалом здобула три перемоги та 10 подіумів у цьому чемпіонаті.

Спираючись на цей імпульс, вона перенесла сильну форму в 2025 році в Академію Формули-1, зібравши сім подіумів протягом сезону.

Альба Ларсен

Виступи за MP Motorsport - за підтримки Ferrari

Альба Ларсен вважається одним з найяскравіших молодих талантів на трасі, з видатною швидкістю на тестах і кваліфікації, яка часто дозволяла їй не поступатися або перемагати більш досвідчених суперників.

У своєму першому повному сезоні у 2022 році вона посіла третє місце на чемпіонаті, а також увійшла до четвірки найкращих на чемпіонатах Данії та Північних країн IAME. Наступного року вона домінувала, вигравши чотири з п'яти етапів і піднявшись на подіум в 11 з 14 гонок. У 2023 році виграла вже серед дорослих у програмі висхідних зірок FIA Girls on track, завоювавши місце в одномісному класі.

Будучи другою наймолодшою гонщицею Академії Формули-1 у 2025 році, вона сім разів фінішувала у п'ятірці найкращих. Якщо вона зможе перетворити цей високий темп на стабільні результати, має великий потенціал стати новою зіркою у 2026 році.

04 Розклад Академії Формули-1 на 2026 рік

Чемпіонат Академії Формули-1 2026 року буде проходити паралельно з Формулою-1 на цих Гран-прі:

Гран-прі Китаю - Шанхай, Китай - 13-15 березня

Гран-прі Саудівської Аравії - Джидда, Саудівська Аравія - скасовано

Гран-прі Канади - Монреаль, Канада - 22-24 травня

Гран-прі Великобританії - Сільверстоун, Великобританія - 3-5 липня

Гран-прі Нідерландів - Зандворт, Нідерланди - 21-23 серпня

Гран-прі США - Остін, США - 23-25 жовтня

Гран-прі Лас-Вегасу - Лас-Вегас, США - 19-21 листопада