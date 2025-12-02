Макс Ферстаппен виграє Гран-прі Катару 2025 року!
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Формула-1

Формула-1: Макс тріумфує в Катарі! Доля чемпіонату вирішиться в Абу-Дабі

Макс Ферстаппен здобув впевнену перемогу на Гран-прі Катару, зберігши шанси на чемпіонський титул Формули-1. Доля чемпіонства вирішиться на фінальному етапі сезону в Абу-Дабі.
Автор Неллі Плуто-Прондинська
Читати 5 хв.Published on

Частина історії

Макс Ферстаппен

Син колишнього гонщика Формули-1 Йоса Ферстаппена, Макс Ферстаппен є наймолодшим переможцем перегонів в історії Формули-1.

НідерландиНідерланди

Юкі Цунода

Новий японський герой Формули-1, гонщик Scuderia AlphaTauri Юкі Цунода злетів, як ракета, через ряди перегонів Формули-1.

ЯпоніяЯпонія

Ісак Хаджар

Найновіший учасник Visa Cash App Racing Bulls, Ісак Хаджар, вже встиг заявити про себе у Формулі-2 і тепер з нетерпінням чекає на можливість показати, на що він здатен на найвищому рівні.

ФранціяФранція

Ліам Лоусон

Висхідна зірка юніорської команди Red Bull, новозеландець Ліам Лоусон наразі виступає в Чемпіонаті Суперформули.

Нова ЗеландіяНова Зеландія
Макс Ферстаппен приїхав до Катару одним із головних фаворитів: він уже двічі поспіль перемагав на цій трасі й нещодавно мав успіх у Лас-Вегасі. Після американського етапу лідером чемпіонату залишався Ландо Норріс, однак його перевага над напарником по McLaren та Ферстаппеном становила лише 24 очки, тоді як у сезоні залишалося розіграти ще 58 балів.
У п'ятничній кваліфікації до фінального спринту сезону Ферстаппен посів шосте місце, тоді як пілоти McLaren зайняли першу та третю позиції. У суботньому «ранковому» заїзді за так звані «малі очки» перемогу здобув Оскар Піастрі, випередивши Джорджа Рассела з Mercedes та лідера чемпіонату Ландо Норріса. Макс Ферстаппен фінішував за крок від подіуму, відігравши дві позиції на останніх етапах і додавши до свого активу п’ять важливих очок. Інший гонщик Oracle Red Bull Racing, Юкі Цунода, також здобув очки за п'яте місце.
Ферстаппен випередив Цуноду в суботньому спринті

Ферстаппен випередив Цуноду в суботньому спринті

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Інакшою була ситуація в суботній кваліфікації до головних перегонів, де Оскар Піастрі знову завоював поул-позишн, Ландо Норріс фінішував другим, а Макс Ферстаппен — третім. Голландець підкреслив, що йому нічого втрачати, і старт з початку другого ряду — це не так вже й погано. Ісак Хаджар з команди Visa Cash App Racing Bulls F1 кваліфікувався на шостій позиції.
Макс Ферстаппен в дії на Гран-прі Катару

Макс Ферстаппен в дії на Гран-прі Катару

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Старт недільних перегонів Гран-прі Катару видався доволі напруженим. Щойно згасло червоне світло, Піастрі, який стартував із поулу, зберіг лідерство, тоді як Ферстаппен, обравши зовнішню траєкторію, прорвався на друге місце ще до першого повороту. Норріс намагався відповісти атакою, проте Макс опинився у вигіднішій позиції й упевнено відбив спробу випередження.
Макс опинився на другому місці після старту

Макс опинився на другому місці після старту

© Getty Images / Red Bull Content Pool

На сьомому колі сталося зіткнення між Ніко Хюлькенбергом та П'єром Гаслі, внаслідок чого на трасі з'явився автомобіль безпеки. Як виявилося, це мало прямий вплив на подальші результати. Ферстаппен, який їхав другим, вирішив заїхати на піт-стоп, але пілоти McLaren цього не зробили. Отже, коли Піастрі та Норріс зупинилися для першої зміни шин на середині дистанції, Макс став новим лідером заїзду. Після другої серії візитів у гараж і переходу з шин середньої жорсткості на тверді, нідерландець лише збільшував перевагу.
Команда Red Bull Racing стратегічно перехитрила суперників

Команда Red Bull Racing стратегічно перехитрила суперників

© Getty Images / Red Bull Content Pool

У підсумку перемогу на Гран-прі Катару здобув Макс Ферстаппен — це його сьомий тріумф у сезоні 2025 року. Другим фінішував Оскар Піастрі, а п'єдестал дещо несподівано замкнув Карлос Сайнс. Лідер чемпіонату Ландо Норріс став четвертим, обігнавши Джорджа Рассела в самому кінці. Ісак Хаджар, у якого на передостанньому колі спустило колесо, зупинився всього за коло від шостого місця! Ліам Лоусон та Юкі Цунода фінішували в очковій зоні.
Макс Ферстаппен втретє поспіль перемагає в Катарі

Макс Ферстаппен втретє поспіль перемагає в Катарі

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Це була чудова гонка для нас. Як команда ми прийняли чудове рішення, поїхавши в бокси під час роботи машини безпеки — це був дійсно розумний крок. Я дуже радий, що переміг тут. Ми боролися до самого кінця, і це дивовижне відчуття. Це були сильні перегони, попри те, що вік-енд був досить складним. Але найголовніше, що ми довели свою перемогу
Макс Ферстаппен
Фінал сезону Формули-1 2025 року відбудеться вже на вихідних 5-7 грудня на автодромі Яс-Марина в Абу-Дабі. На чемпіонський титул претендують троє пілотів, причому лідер Ландо Норріс випереджає Макса Ферстаппена на 12 очок, а Оскара Піастрі — на 16. Голландець тріумфував в Абу-Дабі між 2020 і 2024 роками, тоді як британець домінував рік тому.
Макс Ферстаппен тріумфує всьоме у 2025 році

Макс Ферстаппен тріумфує всьоме у 2025 році

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Гран-прі Катару 2025 — результати перегонів Формули-1:

  1. Макс Ферстаппен — Oracle Red Bull Racing 57 кіл
  2. Оскар Піастрі — McLaren +7.995 сек
  3. Карлос Сайнс — Williams Racing +22.665 сек
  4. Ландо Норріс — McLaren +23.315 сек
  5. Кімі Антонеллі — Mercedes +28.317 сек
  6. Джордж Рассел — Mercedes +48.599 сек
  7. Фернандо Алонсо — Aston Martin +54.045 сек
  8. Шарль Леклер — Ferrari +56.785 сек
  9. Ліам Лоусон — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +60.073 сек
  10. Юкі Цунода — Oracle Red Bull Racing +61.770 сек
  11. Алекс Албон — Williams +66.931 сек
  12. Льюїс Гемільтон — Ferrari +77.730 сек
  13. Габріель Бортолето — Sauber +84.812 сек
  14. Франко Колапінто — Alpine +1 коло
  15. Естебан Окон — Haas +1 коло
  16. П'єр Гаслі — Alpine +1 коло
Не фінішували:
  • Ленс Стролл — Aston Martin
  • Ісак Хаджар — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  • Олівер Бірман — Haas
  • Ніко Хюлькенберг — Sauber

Результати спринту:

  1. Оскар Піастрі — McLaren 19 кіл
  2. Джордж Рассел — Mercedes +4.951 сек
  3. Ландо Норріс — McLaren +6.279 сек
  4. Макс Ферстаппен — Oracle Red Bull Racing +9.054 сек
  5. Юкі Цунода — Oracle Red Bull Racing +19.327 сек
  6. Кімі Антонеллі — Mercedes +21.391 сек
  7. Фернандо Алонсо — Aston Martin +24.556 сек
  8. Карлос Сайнс — Williams +27.333 сек
  9. Ісак Хаджар — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +28.206 сек
  10. Алекс Албон — Williams +28.925 сек
  11. Габріель Бортолето — Sauber +32.966 сек
  12. Олівер Бірман — Haas +34.529 сек
  13. Шарль Леклер — Ferrari +35.182 сек
  14. Ліам Лоусон — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +36.916 сек
  15. Естебан Окон — Haas +38.838 сек
  16. Ніко Хюлькенберг — Sauber +39.638 сек
  17. Льюїс Гемільтон — Ferrari +46.171 сек
  18. П'єр Гаслі — Alpine +69.534 сек
  19. Ленс Стролл — Aston Martin +77.960 сек
  20. Франко Колапінто — Alpine +80.804 сек

Макс Ферстаппен в Катарі виграв свої 70-ті перегони Формули-1. А як виглядав його перший тріумф?

7 хв

Відео: Макс Ферстаппен розповідає про все

Спеціально для Red Bull TV Макс Ферстаппен розповідає, як він став наймолодшим гонщиком — і переможцем — у Формулі-1.

чеська +3

Макс Ферстаппен

Частина історії

Макс Ферстаппен

Син колишнього гонщика Формули-1 Йоса Ферстаппена, Макс Ферстаппен є наймолодшим переможцем перегонів в історії Формули-1.

НідерландиНідерланди

Юкі Цунода

Новий японський герой Формули-1, гонщик Scuderia AlphaTauri Юкі Цунода злетів, як ракета, через ряди перегонів Формули-1.

ЯпоніяЯпонія

Ісак Хаджар

Найновіший учасник Visa Cash App Racing Bulls, Ісак Хаджар, вже встиг заявити про себе у Формулі-2 і тепер з нетерпінням чекає на можливість показати, на що він здатен на найвищому рівні.

ФранціяФранція

Ліам Лоусон

Висхідна зірка юніорської команди Red Bull, новозеландець Ліам Лоусон наразі виступає в Чемпіонаті Суперформули.

Нова ЗеландіяНова Зеландія
Формула-1
Formula Racing

Дивись в магазині