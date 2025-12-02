Формула-1: Макс тріумфує в Катарі! Доля чемпіонату вирішиться в Абу-Дабі

Це була чудова гонка для нас. Як команда ми прийняли чудове рішення, поїхавши в бокси під час роботи машини безпеки — це був дійсно розумний крок. Я дуже радий, що переміг тут. Ми боролися до самого кінця, і це дивовижне відчуття. Це були сильні перегони, попри те, що вік-енд був досить складним. Але найголовніше, що ми довели свою перемогу