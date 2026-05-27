Чому подіум Макса Ферстаппена в Канаді став особливим
На Гран-прі Канади Макс Ферстаппен нарешті піднявся на подіум — вперше цього сезону Формули-1. Перегони запам'яталися щільною боротьбою на трасі.
Попри всі зміни й хаос нової ери Формули-1, етап у Канаді 2026 року ніби повернув уболівальників у минуле та подарував класичне протистояння колесо в колесо між Максом Ферстаппеном і Льюїсом Гемільтоном. Саме вони вели боротьбу за друге місце позаду домінантного боліда Mercedes. Ось головні висновки цих перегонів, які можуть стати вирішальними наприкінці сезону.
01
Протистояння Ферстаппена та Гемільтона подарувало справжній блокбастер
Поки Mercedes Кімі Антонеллі впевнено лідирував, а пілоти McLaren ніяк не могли визначитися з вибором шин, головна інтрига перегонів розгорнулася позаду — у боротьбі за друге місце між двома найтитулованішими гонщиками сучасності. Спочатку нідерландець поступався досвідченому супернику, проте саме його блискучий обгін на вході в перший поворот на 13-му колі став головною темою обговорень.
Ферстаппен утримував позицію аж до 62-го кола, коли зношені шини далися взнаки — і Гемільтон, не гаючи миті, повернув собі друге місце. Після фінішу пілот прокоментував: «Я неймовірно вдячний за те, що нарешті провів хорошу дуель із Максом. Я дуже щасливий».
02
Знову на подіумі — знову в боротьбі за титул?
Хоча Ферстаппен залишився розчарованим через втрату позиції наприкінці заїзду, третє місце стало для нього та Oracle Red Bull Racing першим подіумом у сезоні. Крім того, це перший в історії подіум для Red Bull Ford Powertrains.
У контексті цьогорічного сезону такий результат виглядає багатонадійно. Команда бездоганно спрацювала тактично, а пілоти провели потужні перегони. Подібні виступи свідчать про прогрес і додають упевненості. Звісно, зараз боротьба за титул здається майже недосяжною, але схожа ситуація була й минулого сезону. І всі пам'ятають, наскільки багато може змінитися в другій половині чемпіонату, якщо колектив зловить потрібний темп.
«Чудово знову опинитися на подіумі»
«Чудово знову опинитися на подіумі, — сказав Ферстаппен. — Це стало певною несподіванкою, але ми ухвалили правильні рішення й виклалися на максимум. Мені дуже сподобалися останні кола боротьби з Льюїсом — я доклав значних зусиль, щоб повернути позицію. Протягом двох останніх вік-ендів ми значно скоротили відставання, і це свідчить про позитивний прогрес. До того ж це наш перший подіум із власним силовим агрегатом, а отже — важлива віха для всієї команди. Дякую всім, хто допоміг нам пройти цей шлях».
03
Хаджар продовжує вражати
Ще одним яскравим героєм етапу став Ісак Хаджар, який продовжує впевнено проводити свій дебютний сезон у Red Bull Racing. Молодий француз продемонстрував високий темп як у кваліфікації, так і під час перегонів, зрештою фінішувавши п'ятим.
Протягом усього вік-енду було помітно, як зростає впевненість Хаджара за кермом. Він знову довів, що здатний триматися поруч із темпом Ферстаппена. Особливу увагу привернув його виступ у кваліфікації, де він на певний час очолив пелотон сесії.
«Загальна ефективність машини цього вік-енду була дуже позитивною — ми зробили великий крок уперед порівняно з Маямі та змогли максимально використати наш потенціал, — зазначив водій. — Сподіваюся, нам вдасться зберегти цей імпульс і в Монако».
04
Злети та падіння Visa Cash App Racing Bulls
Visa Cash App Racing Bulls пережила справжні американські гірки в Канаді. Ліам Лоусон порадував уболівальників, фінішувавши сьомим — це найкращий його результат у чинному сезоні, здобутий завдяки впевненому просуванню з 11-ї стартової позиції крізь увесь пелотон. Натомість дебютант Арвід Ліндблад так і не побачив клітчастого прапора — його VCARB03 підвів ще до старту, відмовившись перемикати передачі просто на стартовій решітці.
Результати Гран-прі Канади
Місце
Пілот
Команда
Очки
1
Кімі Антонеллі
Mercedes
25
2
Льюїс Гемільтон
Ferrari
18
3
Oracle Red Bull Racing
15
4
Шарль Леклер
Ferrari
12
5
Oracle Red Bull Racing
10
