«Гарний вікенд» Макса Ферстаппена закінчився сходом: підсумки Монако

Макс Ферстаппен визнав, що зійти з дистанції Гран-прі Монако після одного кола було «ще болючіше», оскільки існував великий потенціал для позитивного результату. Завоювавши перший подіум у сезоні два тижні тому в Канаді, чотириразовий чемпіон світу сподівався, що зможе «зробити щось» у Монте-Карло після виняткового виступу у кваліфікації.

Пілот Oracle Red Bull Racing провів блискуче коло у кваліфікацій, щоб забезпечити собі друге місце на решітці, і прагнув виграти гонку у Монако втретє після перемог у 2021 і 2023 роках.

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Однак голландський гонщик був змушений заїхати на піт-лейн наприкінці першого ж кола.

Гонка Ферстаппена тривала лише одне коло © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Після такого чудового вікенду можна було сподіватися принаймні на подіум», — сказав він після свого дострокового сходу з гонки. — «Ми зійшли з дистанції практично одразу. Це боляче для всіх. Та не потрібно опускати руки, хоч я і розумію, що всі вже дуже розчаровані цим.

До цього все йшло дуже добре. Ми чудово почували себе в боліді весь вікенд, і вийти без очок і закінчити гонку ось так, коли ти все робив так добре, - це розчарування. А закінчити з нулем очок - ще болючіше».

Позитивні моменти вікенду

Ферстаппен вразив під час кваліфікації © Getty Images/Red Bull Content Pool

Попри ранній схід, Ферстаппен показав у практиці й кваліфікації, що починає освоюватися з Red Bull Racing RB22 після проблемного старту сезону.

За підсумками п'ятничної практики він посів третє місце в протоколі, всього в 0,168 секунди від лідера FP2 Льюїса Хемілтона. А у суботу він відстав всього на 0,043 секунди від поул-сіттера і лідера чемпіонату світу Кімі Антонеллі.

«Коли ти проїжджаєш чисте коло і можеш їхати на максимумі, це дуже приємно і дуже корисно», - зазначив він після кваліфікації. «Я дуже задоволений тим, як пройшли всі кола».

Недільна гонка також виявилася успішною для молодого напарника Ферстаппена Ісака Хаджара , який не розгубився, незважаючи на кілька зупинок перегонів, і фінішував третім — це його перший подіум у Формулі-1 з моменту приєднання до команди Red Bull Racing на початку сезону.