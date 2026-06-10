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Формула-1
«Гарний вікенд» Макса Ферстаппена закінчився сходом: підсумки Монако
Пілот Oracle Red Bull Racing чудово пройшов кваліфікацію і розпочав недільну гонку з перших позицій, але рання проблема призвела до того, що гонка завершилася достроково.
Макс Ферстаппен визнав, що зійти з дистанції Гран-прі Монако після одного кола було «ще болючіше», оскільки існував великий потенціал для позитивного результату. Завоювавши перший подіум у сезоні два тижні тому в Канаді, чотириразовий чемпіон світу сподівався, що зможе «зробити щось» у Монте-Карло після виняткового виступу у кваліфікації.
Пілот Oracle Red Bull Racing провів блискуче коло у кваліфікацій, щоб забезпечити собі друге місце на решітці, і прагнув виграти гонку у Монако втретє після перемог у 2021 і 2023 роках.
Однак голландський гонщик був змушений заїхати на піт-лейн наприкінці першого ж кола.
«Після такого чудового вікенду можна було сподіватися принаймні на подіум», — сказав він після свого дострокового сходу з гонки. — «Ми зійшли з дистанції практично одразу. Це боляче для всіх. Та не потрібно опускати руки, хоч я і розумію, що всі вже дуже розчаровані цим.
До цього все йшло дуже добре. Ми чудово почували себе в боліді весь вікенд, і вийти без очок і закінчити гонку ось так, коли ти все робив так добре, - це розчарування. А закінчити з нулем очок - ще болючіше».
Позитивні моменти вікенду
Попри ранній схід, Ферстаппен показав у практиці й кваліфікації, що починає освоюватися з Red Bull Racing RB22 після проблемного старту сезону.
За підсумками п'ятничної практики він посів третє місце в протоколі, всього в 0,168 секунди від лідера FP2 Льюїса Хемілтона. А у суботу він відстав всього на 0,043 секунди від поул-сіттера і лідера чемпіонату світу Кімі Антонеллі.
«Коли ти проїжджаєш чисте коло і можеш їхати на максимумі, це дуже приємно і дуже корисно», - зазначив він після кваліфікації. «Я дуже задоволений тим, як пройшли всі кола».
Недільна гонка також виявилася успішною для молодого напарника Ферстаппена Ісака Хаджара, який не розгубився, незважаючи на кілька зупинок перегонів, і фінішував третім — це його перший подіум у Формулі-1 з моменту приєднання до команди Red Bull Racing на початку сезону.