Сезон Формули-1 2024 року обіцяє бути непростим. Минулого разу Макс Ферстаппен виграв свій третій поспіль чемпіонат світу, домінуючи в головній серії автоспорту, як ніхто інший. Він здобув рекордні 18 перемог, 21 подіум, 12 поул-позицій і побив давній рекорд Альберто Аскарі — 86,35% проти 75% (у Аскарі) в 1952 році.

Команда Oracle Red Bull Racing виграла шостий чемпіонат світу серед конструкторів, здобувши 20 з 21 Гран-прі. При цьому вони побили рекорд McLaren, встановлений у 1988 році. У 2024 році лічильник обнуляється, і Oracle Red Bull Racing має зробити все це знову, знаючи, що їхні суперники зроблять все можливе, щоб скоротити розрив.

01 Що нового у списку гонщиків?

Пов'язавши своє майбутнє з Oracle Red Bull Racing щонайменше до 2028 року, Ферстаппен переходить під перший номер у новому сезоні і, швидше за все, збереже його до 2025 року. Збереження триразового чемпіона світу дає гонщику і команді стабільність, щоб розвивати переможний імпульс, і за відсутності серйозних змін у правилах вони можуть бути впевнені, що залишаться попереду. Його надійним партнером буде Серхіо Перес .

У свої 34 роки мексиканець приносить в команду спокій та авторитет, а його плавний стиль водіння контрастує з атакуючим підходом Ферстаппена. Він також надає стратегам більше можливостей при підготовці до гонок. Примітно, що Перес вперше в історії Red Bull Racing посів 1-2 місце в Чемпіонаті світу з автоперегонів.

Перес і Ферстаппен виграли 22 з 23 гонок минулого сезону © Getty Images/Red Bull Content Pool

У Фаенці, Італія, нове ім'я, але команда Visa Cash App RB продовжує працювати з гармонійною парою Юкі Цуноди та Даніеля Ріккардо за надійної підтримки Ліама Лоусона . Хоча всі троє можуть розраховувати на місце поруч із Ферстаппеном, у 2024 році вони зосередяться на тому, щоб просунути свої привабливі біло-блакитні боліди вище в турнірній таблиці після фінішу в P9 і P8 у 2022 і 2023 роках.

«Команда завжди ставилася до себе серйозно, але я відчуваю, що зараз ми зробили ще один крок вперед, — сказав Ріккардо. — Це вже не просто платформа для Red Bull Racing. Для нас настав час боротися на передовій».

Даніель Ріккардо та Лоран Мекіс з Visa Cash App RB © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Ті ж гонщики з тими ж командами, що і в Абу-Дабі минулого року

Попри те, що склад пілотів у паддоку не змінився, за цим простором варто слідкувати. 2024 рік може бути драматичним, адже 13 з 20 місць будуть розіграні наприкінці року. Ландо Норріс та Оскар П'ястрі мають довгострокові контракти з McLaren, але один семиразовий чемпіон світу добряче потряс ситуацію своїм переходом до Ferrari на 2025 рік. Льюїс Хемілтон витісняє переможця Гран-прі Сінгапуру Карлоса Сайнса . Але іспанець має достатньо досвіду, майстерності та підтримки, щоб спокусити більшість команд.

Хоча прямий обмін з Mercedes є найпростішим варіантом, він каже, що перебуває на піку своїх сил і вивчатиме всі можливості, щоб максимізувати шанси. Додай до цього безліч молодих талантів, які проходять через фідерні серії, що борються за місце на вершині автоспорту, і гонщики, які не отримали нового контракту, відчують, як їм стає жарко на своїх місцях. Крім того, є питання, як довго дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо захоче продовжувати виступати після свого 42-го дня народження. Чутки вже ширяться.

Підволл команди Visa Cash App RB Team © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Що нового в командах?

Мабуть, найбільші зміни у 2024 році відбудуться на піт-стопі. Окрім нової назви, команда Visa Cash App RB Team почне працювати з новим тренером — Лоран Мекіс повертається до Фаенци, щоб замінити Франца Тоста, який пішов у відставку. Хоча він буде керувати командою на новому етапі розвитку, він буде насолоджуватися співпрацею з технічним директором Джодді Еггінтоном . VCARB також посилилася завдяки приходу досвідченого Алана Пермана з Alpine на посаду гоночного директора та Гійома Каттелані з Red Bull Technology на посаду заступника технічного директора. У жовтні ряди команди поповнить новий технічний директор Тім Госс .

Лоран Мекіс, керівник команди Visa Cash App RB © Getty Images/Red Bull Content Pool

Крім того, Haas розлучилася з багаторічним керівником команди і колишнім босом команди Red Bull NASCAR Гюнтером Штайнером . Небагатослівний, але симпатичний італієць був касовим гравцем американської команди і стабілізував її роботу. За ним за двері вийшов технічний директор Сімоне Реста , який залишив колишньому директору з інжинірингу Аяо Комацу , кілька цікавих викликів для вирішення.

Williams розпочинає сезон з Петом Фраєм на посаді технічного директора після річної відпустки з Alpine. Фрай, який займався садівництвом, намагатиметься продовжити відродження команди, керуючись надійним зворотним зв'язком досвідченого Алекса Албона . Тим часом Alfa Romeo зникла — але тільки в назві, оскільки Sauber перетворився на Stake F1, перш ніж стати Audi в 2026 році.

Новий гоночний болід Oracle Red Bull Racing RB20 © Will Cornelius/Red Bull Content Pool Новий Oracle Red Bull Racing RB20 виглядає агресивно © Will Cornelius/Red Bull Content Pool Ті ж знайомі кольори, але багато нових деталей © Will Cornelius/Red Bull Content Pool RB20: буде сяяти на передньому краї перегонів дуже скоро © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

04 Чи змінилися автомобілі кардинально?

Коротка відповідь — так. Принаймні, що стосується запеклих суперників Oracle Red Bull Racing та Mercedes . Згідно з правилами на 2024 рік, боліди є продовженням болідів 2022 року. Але RB20 від Oracle Red Bull Racing базується не лише на двох чемпіонатах світу, а й на найуспішнішому боліді в історії Формули-1. Питання для команди полягає в тому, наскільки їхні суперники скоротили розрив і чи продовжувати йти тим же шляхом, чи кинути кості і спробувати щось нове.

Дивовижний заїзд RB19 © Getty Images/Red Bull Content Pool

RB20 є новим і радикальним. Він має гостріший ніс, що веде до двох довгих галер, які тягнуться вниз від німба, і нові бічні вихлопні труби для обтікання повітря навколо автомобіля. Про зовнішній вигляд RB20 Ферстаппен сказав під час запуску: «Вона дійсно виглядає трохи інакше. Я думаю, що команда, безумовно, значно просунулася вперед у порівнянні з минулим роком, і я вважаю, що це дуже позитивно».

RB19 Oracle Red Bull Racing 2023 року © Getty Images/Red Bull Content Pool Oracle Red Bull Racing RB20 2024 року © Getty Images/Red Bull Content Pool

Виступаючи на подкасті Talking Bull , Едріан Ньюї припустив, що вони могли б піти ще далі. «Цьогорічний автомобіль є третьою еволюцією оригінальної моделі RB18. Чи не занадто консервативна третя еволюція, у той час, як інші зробили щось інше? Ви просто не знаєте».

Visa Cash App RB VCARB 01 вперше зʼявляється на публіці © Getty Images/Red Bull Content Pool

Тим часом зацікавлені погляди також прикуті до розчарованої команди Mercedes, яка застосувала ще більш радикальний підхід, відмовившись від дизайну, який, на їхню думку, був помилковим кроком, на користь нової форми кузова.

Які основні зміни в правилах?

Після головної зміни правил, яка передбачала повернення болідів з ефектом притиснення до землі у 2022 році, учасники все ще намагаються максимально вдосконалити дизайн. Це нове покоління болідів Формули-1 швидше тримається на трасі та проходить повороти завдяки чудовій аеродинамічній силі.

Дещо посилилися вимоги до передсезонних тестів і до того, як команди можуть впроваджувати нові компоненти — все це, по суті, спрямовано на вирівнювання ігрових умов через зменшення витрат команд. Ознайомтеся з нашим путівником правилами Формули-1 2024 року і тим, як вони впливають на перегони .

У 2024 році спринтерські гонки матимуть новий вигляд © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 Як влаштований гоночний вікенд?

Існує два типи гоночних уїк-ендів: звичайний гоночний уїк-енд і уїк-енд спринтерських гонок. У 2024 році 18 Гран Прі пройдуть у форматі звичайного гоночного уїк-енду, в якому гонщики матимуть три 60-хвилинні тренувальні сесії перед кваліфікацією.

Кваліфікація також триває одну годину і починається з того, що всі 20 автомобілів виїжджають на трасу для 18-хвилинної сесії. Після закінчення цих 18 хвилин п'ять найповільніших автомобілів вибувають з кваліфікації і формують місця з 16 по 20 на гонці. Далі йде ще одна 15-хвилинна сесія, по закінченню якої п'ять найповільніших автомобілів припарковуються і займають місця з 11 по 15 для участі в гонці наступного дня. А потім — фінальна 12-хвилинна перестрілка за місця з 1 по 10 на решітці, метою якої є поул-позиція.

Перегони проводяться до тих пір, поки не буде подолано 305 кілометрів / 190 миль, а очки чемпіонату світу розподіляються за ковзною шкалою від першого до 10-го місця, переможець отримує 25 очок. Додаткове очко отримує водій, який проїде найшвидше коло, за умови, що він фінішує в першій десятці.

У 2024 році формат спринтерських перегонів було змінено — тепер вільні практики та кваліфікація спринту відбудуться у п'ятницю, а спринтерські перегони — у суботу вранці. У неділю відбудеться звичайна кваліфікація до головної гонки.

Шість етапів спринтерської гонки у 2024 році — це Гран-прі Китаю, Маямі, Австрії, США, Сан-Паулу та Катару.

Серхіо Перес перед Палацом Цезаря © Garth Milan / Red Bull Content Pool

06 Які гонки відбудуться у 2024 році?

2024 рік — це найбільший в історії сезон Формули-1 з 24 гонками на чотирьох континентах, що триватимуть з березня по грудень. Це гламур Монако та сліпуче сяйво Лас-Вегаса, швидкісні гонки у Зандворті, Джидді та Хунгароринг, а також класика — Спа, Монца та Red Bull Ring . Гран-прі Китаю повертається до календаря Формули-1, і очікується, що трибуни будуть трястися від вболівальників, які вітатимуть Чжоу Гуанью — першого китайського гонщика, який змагатиметься на своєму рідному Гран-прі.

Ще одним нововведенням є те, що два стартові етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії відбудуться в суботу під час Рамадану.

07 Календар чемпіонату світу Формули-1 2024

РАУНД ДАТА ГРАН-ПРІ ТРАСА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ 1 29 лютого - 2 березня Бахрейн Сахір Макс Ферстаппен 2 7-9 березня Саудівська Аравія Джидда Серхіо Перес 3 22-24 березня Австралія Альберт-Парк Макс Ферстаппен 4 5-7 квітня Японія Судзука Макс Ферстаппен 5 19-21 квітня Китай * Шанхай Льюїс Хемілтон 6 3-5 травня Маямі * Маямі Макс Ферстаппен 7 17-19 травня Емілія-Романья Імола Макс Ферстаппен 8 24-26 травня Монако Монте-Карло Макс Ферстаппен 9 7-9 червня Канада Монреаль Макс Ферстаппен 10 21-23 червня Іспанія Барселона Макс Ферстаппен 11 28-30 червня Австрія * Red Bull Ring Макс Ферстаппен 12 5-7 липня Великобританія Сільверстоун Макс Ферстаппен 13 19-21 липня Угорщина Будапешт Макс Ферстаппен 14 26-28 липня Бельгія Спа Макс Ферстаппен 15 23-25 серпня Нідерланди Зандворт Макс Ферстаппен 16 30 серпня – 1 вересня Італія Монза Макс Ферстаппен 17 13-15 вересня Азербайджан Баку Серхіо Перес 18 20-22 вересня Сінгапур Марина Бей Карлос Сайнс 19 18-20 жовтня США * Остін Макс Ферстаппен 20 25-27 жовтня Мексика Мехіко Макс Ферстаппен 21 1-3 листопада Бразилія * Інтерлагос Макс Ферстаппен 22 21-23 листопада Лас-Вегас Лас-Вегас Макс Ферстаппен 23 29 листопада – 1 грудня Катар * Лусаїл Макс Ферстаппен 24 6-8 грудня Абу-Дабі Яс Марина Макс Ферстаппен

Повну версію презентації боліда RB20 Формули-1 команди Oracle Red Bull Racing дивіться нижче:

Трансляція Запуск Oracle Red Bull Racing 2024 Запам'ятай дату і підготуйся до прибуття нашого претендента на участь у Формулі-1 2024 року — RB20.

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