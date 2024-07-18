Уявіть собі перегони, які кидають виклик найбезстрашнішим водіям. Перегони, де ти сам будуєш найкращий автомобіль, враховуючи аеродинаміку, гравітацію та швидкість, і все це для того, щоби проїхати від старту до фінішу. Перегони, де час реакції має першочергове значення, а перемогою можна вважати просто перетин фінішу.

Ні, ми зараз не про «F1». Ну, не зовсім. У цій гонці Макс Ферстаппен, Серхіо Перес, Юкі Цунода та Даніель Ріккардо випробували свої навички на міцність, промчавшись Олімпійським парком Монреаля на персональних гоночних болідах-мильницях в останньому раунді епічної (не)серйозної гоночної серії.

Напередодні Гран-прі Канади 2024 року члени команди Oracle Red Bull Racing та Visa Cashapp RB зібралися в Олімпійському селищі в Монреалі, щоб дізнатися, хто з них зможе перетнути фінішну лінію першим.

Траса для саморобних тачок була розроблена з низкою випробувань, які водії повинні були подолати: проїхати крізь снігову бурю, подолати велику канадську переправу та вижити в серії багатьох інших перешкод. Пілоти доклали максимум зусиль, щоб показати найкращий час у кваліфікації.

Ферстаппен допомагає Чеко зі стартом © Bruno Aïello-Destombes/Red Bull Content Pool

Але вони були не єдиними спортсменами світового класу на трасі, що не дивно, враховуючи, що перегони Формули-1 збирають найкращих гонщиків світу з усіх дисциплін.

Легенда канадського сноубордингу Крейг МакМорріс та кліфдайверка Моллі Карлсон також знаходилися біля решітки в якості ведучих, підтримуючи гонщиків та розважаючи натовп.

Посмішка Серхіо Переса говорить сама за себе. Мильниці – це весело © Joseph Roby/Red Bull Content Pool Ласкаво просимо на трасу Монреальських перегонів на мильницях © Joseph Roby/Red Bull Content Pool Юкі Цунода проїжджає в пінній канадській хуртовині © Joseph Roby/Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен здобуває свою першу перемогу на уїк-енді в Канаді © Joseph Roby/Red Bull Content Pool

Мильниця (навіть зроблена на замовлення) їде трохи інакше, ніж болід Формули-1. Перед кваліфікацією Чеко і Ферстаппен випробовували гальма і виглядали дещо невпевненими, намагаючись зрозуміти, як отримати від них максимум.

В іншому паддоку Ріккардо був таким, як завжди, і говорив Моллі Карлсон: «Це, мабуть, найкращий день у моїй кар’єрі».

Коли його запитали про керування, він дав кілька порад: «Керувати такою машиною цікаво, тому що це важко, але водночас дуже, дуже чутливо. Потрібно докласти певні зусилля, щоб повернути кермо, а потім зробити це максимально плавно, тож це був виклик».

Нагорода переможцю – найменший трофей, який він отримував за останній час © Bruno Destombes/Red Bull Content Pool

Кожен пілот показав солідний результат за свій кваліфікаційний час, але саме Ферстаппен (яка несподіванка) завоював поул. Даніель Ріккардо кваліфікувався другим, Перес — третім, а Юкі Цунода — четвертим, тому у фіналі змагалися Ферстаппен та Ріккардо.

Зрештою, з’ясувалось, що зріст і вага стали вирішальними факторами для перемоги. Таким чином, 1,81-метровий Ферстаппен виявився найшвидшим, другим був 1,79-метровий Ріккардо, а Перес прийшов слідом за ними.

Нуль кінських сил виявилися страшнішими за 700 кінських сил! Даніель Ріккардо

«Я ніколи раніше не брав участь у перегонах на мильних коробках. Нуль кінських сил був страшніше за 700 кінських сил, — сказав Ріккардо. — Ми обговорювали вагу на початку і сказали, що Макс матиме перевагу наді мною, потім Чеко, а потім Юкі — і були праві!»

Тож Ферстаппен вийшов на перше місце, ставши переможцем гонки: «Ніколи не знаєш, що станеться. Коли я почув час у кваліфікації, я відчув впевненість у фіналі».

Чому ці машинки називають мильницями?

Даніель Ріккардо відправляє Юкі Цуноду в дорогу © Bruno Destombes/Red Bull Content Pool

Назва походить від того, що ці маленькі машинки, які приводилися в рух людиною, були зроблені з дерев'яних ящиків для мила та коліс від роликів. Перші перегони Red Bull Soap Box Race (в ті шалені часи це були два слова) відбулися в Бельгії у 2000 році. З тих пір вони проводяться по всьому світу.

Швидкість мильниці може досягати 112 кілометрів на годину на крутому схилі. Так, тобі не почулося!

Хочеш подивитися, як усе відбувалося? Натискай «Play» на відео вище, щоб побачити найнесерйозніші перегони на мильницях та багато іншого.

Перегони на мильницях не є чимось новим для Монреаля: останні перегони Red Bull Soapbox Race в Канаді відбулися у 2015 році біля площі Вікторії. Цього літа Red Bull Soapbox Race також повернеться до Канади 22 червня в Едмонтоні, де 60 команд змагатимуться на своїх саморобних тачках за шанс стати героєм дня.