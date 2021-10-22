Літо закінчилось, а до зими та, відповідно, сезону лиж та сноуборду ще далеченько. Та це не означає, що екстрим слід поставити на паузу. Щоб довести це, п’ять топових українських спортсменів і спортсменок пропонують ідеї подорожей та пригод для пізньої осені в Україні. Як бачиш, щоб вирушити в екстремальну подорож, зовсім не обов’язково чекати снігу.

Євгенія Казбекова, багаторазова чемпіонка України 2012-2021, МСМК зі скелелазіння, переможниця молодіжного Чемпіонату світу 2010

Євгенія Казбекова під час змагань © Влад Жуков Євгенія Казбекова, багаторазова чемпіонка України зі скелелазіння © Йоргос Мегос

Скелелазіння для цієї дівчини — не просто спорт, а й спосіб життя. Адже це не лише улюблена справа, а ще можливість подорожувати і знайомитися з новими людьми. Женя зізнається, що її вид спорту восени особливо гарний: ліс стає різнокольоровим, і так єднатися з природою ще приємніше.

«В Україні кілька класних скельних районів. Наприклад, Буцький каньйон, який лише в двох годинах автівкою від Києва. На Заході України можна спробувати себе в Кам’янці-Подільському. Там вдасться не тільки круто полазити, а й побачити старе місто і замок. Крім того, можна відправитися на скелі Довбуша, які всього за кілька годин від Львова», — каже дівчина.

Женя радить перед кожною поїздкою звірятись із прогнозом погоди, адже скелі дуже чутливі до вологи. А ще нагадує, що головне у кожній пригоді — ставитися до природи з повагою і не залишати жодних небажаних слідів після себе.

Юрій Коротун, скейтбордист

Осінь — вдала пора для зйомки профайлу © Pablo Vaz/Red Bull Content Pool

«Я займаюся скейтбордингом з 14 років, а тому радити буду тільки його. Це про свободу, рух і адреналін», — каже хлопець.

За його словами, скейтбординг — унікальний вид спорту, який не має жодних меж, а тому ти можеш прийти в нього коли завгодно і вчитися, скільки тобі стане сил. А восени ледь не найкращий час, аби стати на дошку.

По-перше, всі скейтери знімають свої профайли (відео з трюками) саме восени.

«Вони готуються до цього цілий рік, аби продемонструвати тільки найкраще. По-друге, стає прохолодно, тому ти маєш утеплюватися, одягаєш худі — і це подекуди рятує тебе від падінь і зайвого тертя об землю», — зазначає Юрій.

Він радить усім, хто обрав дошку, спробувати себе на новому скейтпарку в Києві на ВДНГ. Там є величезний бетонний майданчик площею 3 000 кв. м. Але якщо ти шукаєш ідею для подорожі, то після ВДНГ радимо зібратися в Одесу. Юрій рекомендує не лише катнути у скейтпарку в парку Шевченка, а й проїхатися вуличними спотами з неповторним видом на море, яких в Одесі чималенько.

Для осіннього катання так само підійде Дніпро, де також нещодавно відкрили новий скейтпарк, і Харків з його величезною кількістю цікавих вуличних локацій і розмаїттям сходинок, граней і труб для трюків.

Яна Беломоіна, призерка чемпіонатів світу та неодноразова чемпіонка Європи з маунтинбайку

Яна Беломоіна долає усі перешкоди © Red Bull Content Pool

Усім любителям маунтинбайку та велоподорожей спортсменка радить восени їхати в Карпати.

«Це не тільки красиві і мальовничі пейзажі довкола. У Карпатах є байк-парки, велотрейли, гори різної складності для кожного рівня підготовки. Там можна активно провести час як на велосипеді, так і без нього, — каже Яна. — Я зазвичай восени багато ходжу і бігаю в горах. Це завжди дуже продуктивні тренування і хороша підготовка до наступного сезону».

Дівчина також радить усім, хто хоче піти в гори, враховувати погоду і відповідально поставитися до екіпірування.

Яна Беломоіна легко долає підйоми © Red Bull Content Pool

«У цю пору року вже доволі прохолодно, особливо в горах. Внизу може бути дощ, а на вершині йти сніг. Тому потрібно мати якісний одяг та взуття, яке не промокає. Ще раджу завжди мати під рукою рюкзак з дощовиком, запасними рукавичками, шапкою, перекусом і водою, адже часто можеш заблукати. Мені, наприклад, завжди цікаво дізнатися, що за тою чи іншою горою. Так тренування може затягнутися, тому я завжди беру з собою термос із гарячим чаєм», — пояснює спортсменка.

Олександр Титаренко, паркурист, переможець Red Bull Art of Motion 2017

Тітаренко у стрибку під час виконання трюку © Вадим Герасименко

Хлопець каже, що з дитинства любив осінь за те, що можна безпечно виконувати трюки і стрибати в листя.

«Стрибати в листя — це весело, ніби ти стрибаєш у поролонову яму, — каже Олександр. — Восени для паркуру прохолодно, тому можна поїхати в Генічеськ і там поєднати спорт і відпочинок біля гарячих джерел. А ще круто буде спробувати свої сили в різних містах України, таких як Київ, Харків, Одеса і Дніпро».

Юрій Ілющенко (Yurbasbmx), чемпіон України та переможець європейських змагань з BMX:

Юрій Ілющенко (Yurbasbmx) © Юрій Ілющенко Yurbasbmx виконує трюк © Юрій Ілющенко

Юрій нагадує, що в кожній порі року можна знайти те, що приноситиме тобі задоволення. А якщо раптом ти чогось хочеш, але не знаєш, чим зайнятися — тоді просто бігай.

«Бігати восени дуже круто. По-перше, комфортніше, ніж влітку. По-друге, ти можеш прийти втомлений після навчання, а біг допоможе розслабитися і відкинути всі погані думки в сторону», — зазначає Юрій. Своїм улюбленим маршрутом спортсмен називає пробіжку від Контрактової площі до станції метро «Дніпро», обов’язково з улюбленою музикою у навушниках.

Спортсмен каже, що ввечері під час бігу він зустрічає більше усміхнених людей, а атмосфера набережної і пробіжки на свіжому повітрі ніби поглинає його і приносить хлопцю особливий кайф.