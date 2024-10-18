FC 25: чого очікувати від нового режиму кар'єри

Це про Ultimate Team? Майже. Режим кар'єри в EA Sports FC 25 все ще залишається улюбленим. Видавець EA Sports усвідомив це і знову представив нові функції для його останньої версії. Ось найважливіші зміни в режимі кар'єри в FC 25.

01 Живі стартові точки

Найважливішим нововведенням у режимі кар'єри FC 25 є живі стартові точки. EA Sports відстежує результати реальних ліг і регулярно інтегрує їх в режим кар'єри. Наприклад, ти починаєш кар'єру під час зимової перерви в реальному футболі? Тоді можеш почати з цього моменту — включно з турнірними таблицями, трансферами тощо. Наприклад, можна змінити ситуацію після невдалого старту твоєї улюбленої команди. Або ти можеш почати з РБ Лейпциг після 3 туру Бундесліги 1 — і закріпитися у вищому дивізіоні з цією командою.

02 Снапшоти

Протягом поточного сезону в реальних лігах EA Sports розблоковує снапшоти, які стануть додатковою можливістю для твоєї кар'єри. Це особливі моменти, як-от заява Тоні Крооса про завершення кар'єри наприкінці сезону. Це твій шанс: ти можеш привести чемпіона світу до головних титулів у його останньому сезоні — перш ніж він яскраво дебютує в Лізі ікон.

Обкладинка EA FC 25 з Джудом Беллінгемом © EA Sports

03 FC IQ

Нова система керування командою FC IQ 25 також буде доступна в режимі кар'єри. Замість інструкцій тепер використовуються ролі гравців, що дає нагоду досягти більшої тактичної гнучкості. Ролі гравців базуються на аналізі даних Opta.

З FC IQ ти можеш або зануритися в індивідуальні налаштування тактики, або використовувати пресети, засновані на тактиці реальних команд. Вибір за тобою: ти будеш витрачати багато часу на створення ідеальної тактики, адаптованої до твого стилю гри, або ж заощадиш час і вибереш попередньо встановлену і стандартизовану?

Особливо це стосується режиму кар'єри: ролі гравців призначені для покращення поведінки твоїх футболістів на полі. З правильними тренерами ти можеш працювати з гравцем, щоб він виконував призначену йому роль. Ти також можеш використовувати ролі гравців для пошуку та подальшого розвитку талановитих футболістів.

Професіоналам, як-от Ахмед Аль Мегессіб, доведеться звикати до нововведень © Hanier Avila Manzo/Red Bull Content Pool

04 Жіночі команди

У FC 24 в Ultimate Team вперше з'явилися жіночі команди. Тепер ти можеш розпочати свою кар'єру в одній із п'яти ліцензованих жіночих ліг. Тренери можуть вільно переключатися між жіночими та чоловічими командами. Однією з відмінностей від кар'єри в чоловічій команді є фінансові обмеження твого клубу.

05 Origin Stories

Кар'єра гравців у FC 25 стане ще глибшою. EA анонсувала Origin Stories — режим, який пропонує різні варіанти на початку твоєї кар'єри. Вибір за тобою: грати за однією з чотирьох готових історій чи розпочати новий шлях? Ти також можеш створити власну історію за допомогою карток. Хочеш змінити кар'єрний шлях Тьєррі Анрі або злетіти з Андреа Пірло? Тепер це можливо в режимі кар'єри FC 25.

06 Соціальні мережі у режимі кар'єри

Новини у режимі кар'єри були перероблені. Серед іншого, тепер ти можеш отримати останню інформацію про трансфери від Фабріціо Романо . Ти помітиш, що все меню має новий стиль, який вперше з'явився у швидкому меню Ultimate Team у FC 24.

07 Молоді таланти 2.0

Завжди популярна і важлива функція в режимі кар'єри: розвиток молоді. У FC 25 ця функція була значно розширена. З'явилося 90 нових локацій для скаутингу у 160 країнах, де ти можеш спостерігати за талановитими гравцями та наймати їх до своєї команди. Реалістичність розвитку молоді також візуально підвищена в FC 25 — 15-річні юнаки тепер виглядають на свій вік.

За допомогою FC IQ ти можеш розвивати молодих гравців відповідно до потреб, щоб вони виросли до бажаних ролей. Ще однією новинкою стали юнацькі турніри, що проводяться раз на два місяці в новому режимі Rush. Тут ти можеш заробляти бонуси для розвитку гравців. До речі, у тебе є вибір: в Rush ти можеш керувати молодими гравцями за допомогою їхнього загального рейтингу або за допомогою потенціалу.

Режим кар'єри FC 25