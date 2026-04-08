FC 26: на що звернути увагу в налаштуваннях

У FC 26 доступно багато варіантів налаштувань, тому цілком природно, що в спільноті немає єдиної думки щодо найкращого варіанту. Проте одне очевидно: правильно підібрані параметри можуть суттєво вплинути на гру. Головне — адаптувати їх під власний стиль і сильні сторони.

Але як знайти ті самі ідеальні налаштування у FC 26 і водночас витиснути максимум із тактики? Ми допоможемо тобі в цьому й разом із тренером RBLZ Gaming Іваном 'DrNightWatch' Чуровим поділимося корисними порадами.

Тренер RBLZ Gaming Іван 'DrNightWatch' Чуров © RBLZ Gaming

01 Перша порада: базові налаштування

Правильні попередні налаштування — основа комфортної гри. Пресет «Змагання» (Competitive) використовують навіть професіонали з RBLZ Gaming. «Він забезпечує оптимальний баланс між контролем гравця та допомогою гри», — каже DrNightWatch, який сам його застосовував.

Особливо це відчутно під час ударів: спочатку може бути складно, але після звикання переваги стають очевидними.

02 Метаналаштування, яке варто увімкнути

Одне налаштування у FC 26 — абсолютний мастхев: напівдопомога (Semi) для розрізних пасів. «Мета у FC 26 передбачає активні забігання кнопками L1/LB і передачі на хід, тому це налаштування є критично важливим», — наголошує тренер RBLZ Gaming.

Якщо згадана опція ще не активована, варто це виправити прямо зараз!

03 Гнучкість — ключ до успіху

Протягом сезону мета в FC 26 постійно змінюється, тому важливо мати в арсеналі різні тактики. Варто підготувати кілька планів на гру: якщо план А не спрацьовує, потрібно швидко перейти до логічного плану Б.

Щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій, краще заздалегідь продумати варіанти для різних сценаріїв матчу. Усвідомлення того, що стратегію бажано змінити вже під час гри, часто приходить запізно.

РБ Лейпциг у FC 26 © EA Sports

04 Чи існують правильні та неправильні тактики?

Це цікаве питання, на яке професійний тренер дає не менш цікаву відповідь: «Для мене тактика у FC 26 працює за принципом "камінь, ножиці, папір" — одна схема може ефективно діяти проти іншої, але виявитися безсилою проти третьої». Отже, універсально правильної чи хибної тактики не існує.

Тобі потрібні гнучкість і варіативність, щоб залишатися успішним. Гра винагороджує тих, хто володіє кількома методами досягнення результату. Вміння адаптуватися та бути відкритим до змін — завжди вирішальний фактор.

05 Інсайдерська порада для ідеальної тактики

DrNightWatch розробив власну стратегію вибору правильної тактики, яка добре себе зарекомендувала: «Я хочу бути присутнім у центрі поля, але водночас мати ширину. Це може означати, що лівий або правий півзахисник отримає вказівку "фланговий", або ж крайній захисник активно підключається до атаки».

Цим він підкреслює: певна асиметрія в тактиці завжди є перевагою, адже допомагає уникнути передбачуваності для суперника. Усе тримається на ефекті несподіванки. У FC 26 це дає результат, бо опоненту складніше «прочитати» твою гру. І це, ймовірно, одна з ключових навичок на віртуальному полі.

Про автора

Крістіан Нот — колишній професійний кіберфутболіст. Він виступав за збірну Німеччини, ставав чемпіоном Європи та змагався з найкращими гравцями світу на національних і міжнародних турнірах. Нині Кріс уже багато років працює тренером, а також готує кіберспортсменів у Віртуальній Бундеслізі — офіційному чемпіонаті Німеччини з EA FC 26. На сайті Red Bull Кріс супроводжує тебе на шляху до того, щоб стати кращим гравцем, і регулярно ділиться порадами щодо EA FC 26.