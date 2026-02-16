FC 26 Ultimate Team: гравці-ікони

Кожен мріє мати ікону у своєму складі FC 26 Ultimate Team. І не лише через стильний вигляд карток, а й завдяки їхнім ігровим якостям: багато з них демонструють на полі виняткову майстерність і можуть самотужки вирішити долю матчу.

Оскільки сьогодні у FC 26 Ultimate Team представлено чимало ікон, знайти серед них справді вартісні картки — завдання не з легких. Деякі з них коштують дорого, проте не завжди виправдовують очікування на полі. Натомість інвестиція в цю сімку безперечно окупиться — щойно з’явиться змога додати їх до свого складу.

Примітка: вартість на трансферному ринку FC 26 Ultimate Team коливається щодня. Усі ціни вказані станом на 5 лютого 2026 року.

01 Ікона FC 26 Ultimate Team: Рууд Гулліт

Голландська легенда Рууд Гулліт © EA Sports

Позиція : ЦАП

Найкращі показники : 95 завершення атак, 95 сила удару

Ігрові стилі : Finesse Shot, Tiki Taka, Power Shot, Low Driven Shot, Pinged Pass, Aerial Fortress, Rapid, Press Proven, Enforcer

Ціна : 9,28 млн монет

Не дивно, що Рууд Гулліт — одна з найдорожчих ікон у FC 26 Ultimate Team. Дев’ять ігрових стилів, численні топові характеристики та здатність однаково ефективно діяти як у центрі півзахисту, так і в нападі роблять цю картку справді неймовірною. Коли він у твоїй команді, то здається легальним «читом», проти якого майже неможливо захиститися.

02 Ікона FC 26 Ultimate Team: Марадона (Future Stars)

Марадона вважається одним з найвеличніших футболістів усіх часів © EA Sports

Позиція : ЦАП

Найкращі показники : 97 бачення поля, 97 контроль м'яча

Ігрові стилі : Finesse Shot, Rapid, Dead Ball, Incisive Pass, Tiki Taka, Inventive, Technical, First Touch

Ціна : 7,63 млн монет

Future Stars версія Марадони — одна з найсильніших карток у грі. Причини майже ті самі, що й у випадку з Руудом Гуллітом: велика кількість топових ігрових стилів, виняткові рейтинги (особливо вражає 97 за бачення поля) та універсальність — ти можеш ефективно використовувати його як у півзахисті, так і в нападі. Якщо ти заощадив майже вісім мільйонів монет, дай Марадоні шанс творити магію на полі. Він віддячить фантастичними пасами, дриблінгом і голами.

03 Ікона FC 26 Ultimate Team: Роналду Луїс Назаріу ді Ліма

Роналду Луїс Назаріу ді Ліма © EA Sports

Позиція : ФРВ

Найкращі показники : 97 завершення атак, 96 дриблінг

Ігрові стилі : Quick Step, Finesse Shot, Low Driven Shot, Technical, Trickster

Ціна : 6,26 млн монет

Звісно, Роналду Назаріу входить до числа найкращих ікон у FC 26 Ultimate Team — так було раніше, і так є зараз. Роналду — це чистокровний форвард, який змусить тебе захоплюватися його грою. Будь чесним: чи знайдеться захисник, який охоче піде у відбір проти R9, коли перед ним 97 за завершення атак і 96 за дриблінг? Навряд чи.

Порада інсайдера FC 26: купуй дешево Порада Unbreakable Icon Робера Піреса вартістю менше ніж 150 000 монет має багато переваг: найкращу техніку та завершення атак! Донован 'Tekkz' Хант

04 Ікона FC 26 Ultimate Team: Паоло Мальдіні

Паоло Мальдіні був частиною легендарної захисної лінії Мілана © EA Sports

Позиція : ЦЗ

Найкращі показники : 98 звичайний відбір, 97 перехоплення

Ігрові стилі : Intercept, Anticipate, Precision Header, Pinged Pass, Jockey, Slide Tackle, Aerial Fortress, Quick Step, Bruiser

Ціна : 6,05 млн монет

Якщо у FC 26 Ultimate Team і є захисник, здатний кинути виклик R9 та Марадоні, то це Паоло Мальдіні. Показники 98 за відбір та 97 за перехоплення разом із відповідними ігровими стилями роблять легенду Мілана одним із найкращих гравців захисту у тайтлі.

05 Ікона FC 26 Ultimate Team: Златан Ібрагімович

Златан Ібрагімович — жива легенда © EA Sports

Позиція : ФРВ

Найкращі показники : 99 удари з льоту, 97 сила удару

Ігрові стилі : Low Driven Shot, Enforcer, Finesse Shot, Power Shot, Acrobatic, Tiki Taka, Technical, First Touch, Bruiser

Ціна : 7,42 млн монет

Те, що Златан Ібрагімович серед найкращих ікон у FC 26 Ultimate Team, не має нікого дивувати — особливо самого Златана. Швед додає команді потужної фізичної присутності та безжального завершення атак. Дай йому трохи простору для удару — і ти майже гарантовано будеш покараний.

06 Ікона FC 26 Ultimate Team: Еусебіу

Еусебіу був першим по-справжньому великим португальським футболістом © EA Sports

Позиція : ФРВ

Найкращі показники : 96 дриблінг, 95 дальні удари

Ігрові стилі : Low Driven Shot, Quick Step, Finesse Shot, Chip Shot, Tiki Taka, Technical, Rapid, First Touch

Ціна : 5,10 млн монет

Картка-ікона Еусебіу входить до числа найкращих у грі. Португалець — майстер дриблінгу, який завжди готовий забити гол з дальньої дистанції. Низом, обвідним чи «черпачком»: футболіст уміє все, що робить його непередбачуваним для захисту суперника.

07 Ікона FC 26 Ultimate Team: Ліліан Тюрам

У складі збірної Франції Ліліан Тюрам став чемпіоном світу 1998 року © EA Sports

Позиція : ПЗ

Найкращі показники : 97 підкат, 95 захисна обізнаність

Ігрові стилі : Bruiser, Jockey, Tiki Taka, Block, Intercept, Anticipate, Slide Tackle, Aerial Fortress

Ціна : 5 млн монет

Французька легенда — один із найкращих захисників у FC 26 Ultimate Team. Ікона Ліліана Тюрама, батька Маркуса (Інтер) та Кефрена (Ювентус), відчувається у грі просто чудово. Це забезпечується як різноманітними стилями гри, так і топовими показниками, як-от 97 за підкати.

Про автора Хто такий Крістіан Нот? Крістіан — колишній професійний кіберфутболіст. Він виступав за збірну Німеччини, ставав чемпіоном Європи та змагався з найкращими гравцями світу на національних і міжнародних турнірах. Нині Кріс уже багато років працює тренером, а також готує кіберспортсменів у Віртуальній Бундеслізі — офіційному чемпіонаті Німеччини з EA FC 26. На сайті Red Bull Кріс супроводжує тебе на шляху до того, щоб стати кращим гравцем, і регулярно ділиться порадами щодо EA FC 26.