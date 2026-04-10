FC 26: як змінювався Віллі Орбан, починаючи з FIFA 13

Щоб здобути статус справжньої легенди, футболіст має зробити вагомий внесок у розвиток клубу. Віллі Орбан належить до вузького кола гравців РБ Лейпциг , які цілком заслужили це звання. Багаторічний лідер оборони регулярно виводив команду на поле як капітан, забезпечуючи надійність у захисті. Разом із клубом він двічі вигравав Кубок Німеччини, а також неодноразово яскраво проявляв себе в Лізі чемпіонів.

Крім того, варто згадати його результативність: з 35 голами гравець збірної Угорщини є найрезультативнішим захисником в історії клубу. Ці досягнення стали основою його впевненого прогресу в серії FIFA/FC. Його шлях у РБ Лейпциг — це підйом від Другої Бундесліги до європейської еліти. Ось як змінювався Орбан від FIFA 13 до FC 26.

Найбільші досягнення Віллі Орбана Рік 2x Кубок Німеччини 2022, 2023 1x Суперкубок Німеччини 2024

01 Віллі Орбан у FIFA 13 та FIFA 14: перші кроки

Віртуальна подорож спортсмена розпочалася у FIFA 13 у складі Кайзерслаутерна в Другій Бундеслізі. Орбан отримав бронзову картку із загальним рейтингом 64. З показниками 65 у захисті та 69 у силі, ця картка вже тоді містила натяки на його майбутні потужні сторони.

Віллі Орбан у FIFA 13 © EA Sports

У FIFA 14 відбулося перше зростання: рейтинг підвищився до 65, що відповідало срібному рівню. Поступово формувався образ гравця, який стабільно прогресує. Фізична міць уже тоді була його ключовою рисою.

02 Віллі Орбан від FIFA 15 до FC 24: шлях до золотого статусу

Перехід до РБ Лейпциг у 2015 році суттєво змінив роль Віллі Орбана в Ultimate Team. Після виходу команди до Першої Бундесліги в сезоні 2016-2017 захисник отримав золотий статус. У FIFA 17 його рейтинг уперше сягнув 77, і відтоді картки гравця майже щороку оновлювалися.

Віллі Орбан у FIFA 17 © EA Sports

Єдиним винятком стала FIFA 21, де зростання показників призупинилося. Водночас Орбан закріпився як ключовий гравець оборони «Червоних биків» і капітан збірної Угорщини. Його стабільність на полі закономірно відображалася в поступовому підвищенні характеристик.

03 Віллі Орбан у FC 25 та FC 26: пік рейтингу

Абсолютною вершиною його кар'єри у FIFA/FC стала FC 25. Саме в цій частині з'явилася картка Team of the Season (TOTS) із рейтингом 93 — одна з найсильніших захисних опцій протягом усього сезону. У поточній версії FC 26 його золота картка досягла нового максимуму — 84 бали, що стало найкращим базовим показником за всю кар'єру гравця. Атрибути чітко відображають його силу в єдиноборствах і домінування в повітрі.

З показниками 86 у захисті та 83 у силі він залишається серйозною перешкодою для будь-якого нападника. Порівняно невисокий темп — 57 балів — компенсується відмінним вибором позиції.

Віллі Орбан у складі РБ Лейпциг з 2015 року © RB Leipzig

04 Віллі Орбан у FC: тактика та мислення

У FC 26 Орбан має ігрові стилі Block, Bruiser та Aerial Fortress, які підсилюють його ефективність як у повітрі, так і на землі. Він вправно перехоплює передачі та блокує удари завдяки майстерному читанню гри.

Статистика Віллі Орбана у FC 26 © FUT.GG

Його професіоналізм поза полем теж відіграє важливу роль. Зокрема, він регулярно займається «фітнесом для мозку» разом із коучем із лайф-кінетики. Такі тренування покращують сприйняття та пришвидшують ухвалення рішень у складних ситуаціях.

05 Віллі Орбан у футболі: підсумки та перспективи

Еволюція Віллі Орбана демонструє профі, який завдяки дисципліні та постійному самовдосконаленню стабільно виступає на високому рівні. Він розпочинав із бронзової картки з рейтингом 64, а вершиною стала версія TOTS із показником 93.

Нинішня золота картка з рейтингом 84 підкреслює його важливість для РБ Лейпциг і збірної Угорщини. Він залишається прикладом для молодих футболістів і надійною основою для будь-якого складу в Ultimate Team. Найближчий час покаже, чи зможе Віллі продовжити серію апгрейдів у поточному ігровому сезоні. Конкуренція за TOTS-картки на позиції центрального захисника залишається високою.