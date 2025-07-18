Дякуємо, Феліксе.

Дякуємо за те, що ти був саме таким.

Чітким, вимогливим та критичним. До інших, але найбільше — до себе.

Ти був непохитним, коли щось вирішував. Сперечатися з тобою було гарною ідеєю лише тим, хто був підготовлений і мав вагомі аргументи. Ти ніколи не обирав легких шляхів. Це вирізняло тебе з-поміж інших.

Ти завжди прагнув до найскладніших викликів і долав їх завдяки гострому розуму, бездоганній точності та добрій порції сміливості. Ти глибоко занурювався у кожен проєкт. Жодна деталь не була надто дрібною, жоден ризик не був надто великим, якщо ти міг його прорахувати.

На жаль, багато хто ніколи не мав змоги побачити, наскільки ти був добрим і великодушним. Теплим, чуйним та дружнім. Якось ти сказав: «Якщо мені добре, то й іншим має бути добре», і саме так ти й жив. Ти допомагав, не шукаючи похвали, і допоміг багатьом.

Ми зростали разом із тобою — і ти з нами. І не хотіли б змінити жодного дня, проведеного разом. Ти назавжди залишишся з нами — як колега, вірний товариш, а передусім — як друг.

Дякуємо тобі, Феліксе. За все.