«Фехтування — це як шахи на швидкості 200 км/год в одязі астронавта»

Вперше Харлан здобула світове визнання, вигравши золото на Олімпійських іграх у Пекіні ще у підлітковому віці. За майже 13 років вона може похвалитися чотирма олімпійськими медалями, а також чотирма індивідуальними титулами чемпіонки світу. У свої 30 вона знову намагатиметься вийти на вершину вже у 2021 році. На додачу до цього, у новому епізоді Red Bull Origins Ольга розповідає багато цікавого про еволюцію фехтування, а також проводить екскурсію за лаштунки тренувального процесу.

Ми вирішили, що це ідеальний момент ще раз поспілкуватися з Ольгою про фехтування. Напередодні важливого року шаблістка згадує, як нестача грошей на уроки танців підштовхнула її до нової пристрасті, чому фехтування схоже на шахи на шаленій швидкості, та як вона хоче змінити вид спорту. Ось кілька речей, які ми дізналися:

1. Фехтування — це як шахи на швидкості 200 км/год

Такий опис, за словами Харлан, підходить до виду спорту, який визначив її життя. «Це дуже тактичний і дуже швидкий спорт, особливо з шаблями — у нас просто немає часу», — сказала вона. «Ти повинен прийняти рішення дуже-дуже швидко, за одну секунду».

Щоб підготуватися до швидкого прийняття рішень, коли ти втомлена у розпалі змагань, Харлан та її партнери по тренуванням ставлять перед своїм тренером різні розумові завдання у кінці виснажливого заняття. Наприклад, складання вежі з камінчиків, яка не має впасти.

2. Це спорт, який зростає

Харлан визнає, що, можливо, раніше у неї були рожеві окуляри, коли мова йшла про її власний виду спорту, але зараз вона помічає, що він щороку стає популярнішим. Частково це стається завдяки Міжнародній федерації фехтування, а також тому, що спорт частіше з’являється у фільмах та музичних відео.

Однак вона визнає, що деякі глядачі все ще розгублені: «Це важко. Вони думають: чому вони кричать, чому б'ють одне одного? Але круто, що вони при цьому виглядають як космонавти!»

Харлан хотіла б зробити фехтування мейнстримним видом спорту © Wheel Bree/Red Bull Content Pool

3. Як вона хоче змінити спорт

Харлан не уявляє, яке майбутнє чекає її після 2021 року, але пристрасть до фехтування настільки сильна, що вона цілком може займатися цим видом спорту на пенсії. Ольга навіть має ідеї щодо подальшого його вдосконалення.

«По-перше, я б зробила його більш зрозумілим для людей, як наприклад, теніс чи футбол», — каже вона. «Я б також спробувала зробити фехтування більш популярним і доступним для дітей у школах. Цей вид спорту має стати більш популярним на телебаченні та YouTube. В Італії є олімпійський чемпіон 2004 року, який зараз величезна зірка, як Кріштіану Роналду. Він брав участь у різних проектах і телешоу, і люди починають дізнаватися про фехтування більше».

4. Фехтування подібне до танцю

Харлан вважає, що танці зробили її кращою фехтувальницею, а її тренер навіть залучив тренувальну групу до занять танцями перед її першою Олімпіадою. Крім того, вона стверджує, що між ними є паралелі: «Коли ти у ритмі музики, це схоже на фехтування — ритм партнера підлаштовується до ритму суперника. Також іноді можна побачити деякі танцювальні рухи у фехтуванні».

Я б хотіла зробити фехтування більш доступним для дітей у школах. Ольга Харлан

5. Вона віддала перші призові за фехтування мамі

У віці 14 років Харлан намагалася полегшити фінансове навантаження для своєї сім'ї за допомогою перших призових. Ці гроші допомогли погасити деякі борги та придбати телевізор.

Згадуючи цю зарплату, вона каже: «Я підійшла до банкомату, побачила суму і була так здивована, що одразу віддала картку мамі. Це було новим початком. Моєю мрією було мати великий будинок і лабрадора. Зараз мої батьки живуть у будинку з лабрадором!»

Харлан, як і багато інших спортсменів, чекає наступної Олімпіади. © Mykyta Zavilinskyi/Red Bull Content Pool

6. Не кажіть її тренеру, але вона любить кататися на сноуборді

В ідеальному світі Харлан час від часу міняє фехтувальну доріжку на засніжений схил. Однак це захоплення не дуже подобається її тренеру.

«Мій тренер каже, що я отримаю травму, тому я не надто часто катаюся. Хоча мені це подобається, бо там все залежить від рівноваги та згинання колін, тому насправді це добре для фехтування. Якщо я їду, то, звичайно, дуже-дуже обережно».

7. Мрії про золото у Токіо

Харлан не приховує, що вона наважується «мріяти про золоту медаль у Токіо», але її головна мета — зосередитись на процесі змагань. «Коли я думаю, що виграю цю медаль, я починаю думати про результат, а не про процес», — зізнається спортсменка. «Нічого хорошого з цього не вийде».