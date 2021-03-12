Підкорювачка вершин: все, що ти маєш знати про Фернанду Масіель

Висота 4478 м, гора Матергон. Місце, що стало особистою трагедією і спричинило жахливу госпіталізацію Фернанди Масіель . Вона дісталася вершини за 24 години і підкорила власних демонів. Ще один рекорд у активі атлетки — підняття на італійську Гран-Парадізо , яке також тривало добу.

Після емоційного, психічного і фізичного подвигу Фернанди, ми зібрали 10 речей, які ти повинен знати про цю диво-жінку:

1. Раніше вона працювала юристом-екологом.

Перш ніж поринути в ультрамарафони, Масіель працювала юристом. П’ять років вона сумлінно опікувалася проблемами довкілля рідної Бразилії. Та 15 років тому Фернанда вирішила лишити роботу.

«Я не сумую за цим рішенням. Працюючи на країну, ти розумієш, скільки політики та бюрократії там насправді замішано», — розповідає дівчина про колишню роботу.

2. Натхненна Free Solo

Дівчина каже, що у неї є два приклади для наслідування: на біговому та альпіністському полях. Перший — новаторка гірськолижного спорту Гіларі Нельсон. Другий — Алекс Хоннольд, який самостійно дістався каліфорнійської вершини Ель-Капітан. Згодом про це сходження зняли оскароносний фільм Free Solo.

Та Фернанду надихають зовсім не їх спортивні подвиги. Вона пояснює: «Наприклад, Алекс створив свій благодійний фонд — і я це підтримую. Це дуже круто, коли ти як спортсмен можеш комусь допомогти».

3. Фернанда прагне досконалості… як Надя Коменеч

У дитинстві першою справжньою спортивною пристрастю бразилійки стала гімнастика, а її натхненням — Надя Коменеч. Ця румунська гімнастка стала першою, хто отримала оцінку 10.0 на олімпійських іграх.

«Вона була єдиною, хто був насправді досконалим, — каже Масіель. — За цим стояло безліч тренувань. У деяких видах спорту ти можеш тренуватися — і ставати чемпіонкою. Та гімнастика — це повне божевілля. Тут потрібні не тільки тренування, але ще й певні особисті навички. Тому вона стала прикладом, як можна розкривати свій потенціал».

Фернанда встановлює новий рекорд швидкості на Гран-Парадізо © Mathis Dumas/Red Bull Content Pool

4. Вона мріє вибігти на Еверест

Якби не питання грошей, то забіг на Еверест був би можливим.

Вона каже: «Еверест — це моя мрія, але для цього потрібні великі гроші. Хай там як, наступного року я планую пробігти 8 000 м у високогір'ї, аби потроху накопичувати досвід і розуміти свої можливості».

5. У 75 її дідусь намагався повернутися у джиу-джитсу!

У родині Масіель немає бігунів чи альпіністів. Її сім’я обрала інший спорт — бойові мистецтва.

З 15 років я знала, що моя місія у світі — захищати природу Fernanda Maciel

Батько дівчини — майстер капоейри, а дідусь — чемпіон з джиу-джитсу. Родині навіть довелося стримувати його, аби він не ліз битися! «Мій дідусь намагався повернутися до бою, коли йому було 75! Та це було занадто небезпечно», — каже Фернанда.

6. Вона бігала до школи, бо це було швидше і дешевше, ніж автобус

Ще школяркою Масіель обрала кросівки, як найкращий спосіб дістатися до школи.

«Це було швидше, ніж чекати автобус і я не хотіла брати у тата гроші на проїзд. Тому вирішила бігати з дому до школи та назад. Ми жили на пагорбах, тому туди я бігла вниз, а от поверталася вгору. Це було важко, але доволі круто», — згадує дівчина.

7. Вона боялася, що осліпне, піднімаючись на Матергон

Під час попередньої спроби підкорити Матергон, погодні умови були настільки поганими, що повіки Фернанди заледеніли — і вона боялася, що осліпне.

Згадуючи той момент, вона розповідає: «Я три дні була на лікарняному ліжку і не могла розплющити очей. До того ж у госпіталі ніхто не розмовляв англійською! Тільки на другий день я змогла попросити італійку-медсестру, аби та зателефонувала моїй подрузі та пояснила, що сталося. Того разу, бувши сліпою у госпіталі, я пережила найстрашніший момент у своєму житті».

Масіель б’є рекорди під час бігу на Аконкагуа © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

8. На цій же горі загинув її сусід

Її аргентинський сусід помер, проводжаючи англійського туриста на горезвісний Матергон. Ця трагедія зробила сходження на вершину ще більш емоційним викликом для Фернанди.

«Я втратила Гонсало. Ми вечеряли напередодні. Потім я вирушила до Австрії на перегони. По прильоту мені повідомили, що впав великий камінь і забрав життя Гонсало. Це стало справжнім викликом, адже про змагання тоді вже не було навіть мови», — каже Фернанда.

9. Наступного дня після підкорення Матергона, на горі стався величезний зсув

Масіель довго зважувала, коли їй краще вирушити на гору. Варіантів було два: четвер або п’ятниця. Вона обрала четвер — і зробила правильний вибір, зважаючи на те, що сталося наступного дня.

«У п’ятницю туди вирушив вертоліт, аби врятувати 20 альпіністів. На горі стався зсув і мені насправді пощастило, адже через кліматичні зміни там чи не щодня обвалюється каміння», — розповідає дівчина.

10. Її мета — врятувати планету бігом

Зміна клімату — це те, що рухає дівчину у спорті та у житті. Пояснюючи свій підхід, вона каже: «З 15 років я знала, що моя місія — захист навколишнього середовища. Я люблю природу, а тому почуваюся у горах, як вдома. Саме тому мені там так приємно. Думаю, у горах я більше надихаю людей, ніж коли сиділа в офісі».