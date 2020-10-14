FIFA 21: усі легенди, яких додали в FUT цього року
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Легенди у FIFA Ultimate Team цього року --- це плеяда міжнародних суперзірок, які визначали обличчя футболу останні кілька десятиліть. Ось короткий огляд Залу слави FIFA 21.
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Цікаво уявляти, як розробники FIFA щороку збираються у великій кімнаті, аби визначити, кого з футбольних легенд додати у найбільш пріоритетний режим гри.
У 2020 році 11 нових легендарних карток розширюють загальну колекцію легенд FUT до 100. Приємне кругле число, яке трохи відволікає від невеликої кількості радикальних нововведень у франшизі (хоча цього року до них додалися і зміни в режимі Кар'єри).
Самюель Ето'о (Камерун)
Ми не бачили нападника Камеруну на картках футбольних ікон з FIFA 18, але він повернувся із вражаючим набором статистичних даних у FIFA 21. Знакові картки Ето'о висвітлюють його виступи в Барселоні (108 голів у 144-х виступах) і Інтері (33 голи в 67 матчах).
Бастіан Швайнштайгер (Німеччина)
Швайнштайгер є одним із двох гравців, які є як у FIFA 20, так і у FIFA 21 --- комусь в Electronic Arts явно подобається центральний півзахисник. У FIFA 21 його піктограма повертається до півзахисту, замість того, щоб зайняти позицію захисника, як було минулого року. Хоча, в будь-якому разі не сподівайтеся на дешеву картку.
Ерік Кантона (Франція)
Колишній нападник Манчестер Юнайтед є візитівкою Прем'єр-ліги і, безсумнівно, займає високі місця у вішлісті будь-якого гравця FUT. Прибувши у FIFA 21, рейтинг Еріка дорівнює 93 OVR, що робить його одним з найкращих гравців у грі. «Я дуже радий бути прийнятим на посаду ікони FUT 21», - сказав Кантона про своє включення. «У цьому ексклюзивному клубі є кілька чудових гравців, тому для мене є честю приєднатися до них у EA SPORTS FIFA 21».
Давор Шукер (Хорватія)
Якщо ви отримаєте у своїй команді Давора Шукера, у вас буде гравець, який є не просто колишнім хорватським професійним футболістом --- ви також отримаєте чинного президента Хорватської федерації футболу! Він показував хорошу статистику та швидкість ще у FIFA 20.
Неманья Видич (Сербія)
Ключовий елемент майже неперевершеної команди Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед, Видич відомий тим, що є одним з найкращих захисників Прем'єр-ліги. Його загальний рейтинг 90 означає, що він неоціненний актив для всіх, хто хоче підсилити свою задню лінію.
Ференц Пушкаш (Угорщина)
Ви знаєте, що у вас є гравець з легендарним статусом, коли існує нагорода, названа на його честь, чи не так? Нагорода FIFA імені Пушкаша присуджується гравцеві, який забив найнеймовірніший гол сезону --- і це повинно розповісти вам все, що вам потрібно знати про цього динамічного угорця. Отримати найвищий рейтинг у 94 не легко.
Фернандо Торрес (Іспанія)
Залишивши футбол у 2019 році з вражаючими 200 голами в 578 матчах на рахунку, Торрес настільки ж вражає на міжнародній арені, як і в місцевих лігах. Кар'єра в Атлетико Мадрид і Ліверпулі лежить в основі 91-бального рейтингу цього легендарного нападника.
Хаві (Іспанія)
Багато хто вважає основою дуже успішного складу Барселони протягом багатьох років Хаві. Це загальновідоме ім'я, коли мова про весь сучасний футбол. Послідовна та вражаюча кар’єра іспанця підживлює його рейтинг 93 --- та робить його важливим підсиленням для будь-якої команди.
Філіп Лам (Німеччина)
Професійному та ефективному німецькому гравцеві вдалося зібрати понад 20 титулів за свою кар'єру. Лам став невід'ємною частиною своєї команди, незалежно від того, чи виступав він як правий захисник, лівий захисник, або центральний півзахисник. Це справжній доказ його багатогранності.
Петр Чех (Чехія)
У розквіті сил Петр Чех був одним з найкращих воротарів у світі. Відомий як нерухомий об'єкт на лінії воріт Челсі, ця легенда пробивається до FIFA 21 у своєму знаковому головному уборі. Якщо ви шукаєте талант світового класу, який би захищав ворота, Чех не завадить.
Ешлі Коул (Англія)
Повернувшись до статусу ікони після останньої появи аж у FIFA 19, колишня зірка Челсі Коул приходить до FIFA 21 з найкращим рейтингом 89 (значний крок у порівнянні з попередньою появою з цифрою 71). Непоганий прогрес як для людини, яка вже не грає, еге ж?