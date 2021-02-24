Була пізня ніч, найкращий час, аби позависати у FUT Champions Weekend League. На диво, все вдавалося якнайкраще. Спершу черга перемог, потім спаринги з дійсно серйозними супротивниками. У більшості з них було мінімум по чотири Гравці Року, як-от Серхіо Рамос, Кевін Де Брюйне, Кіліан Мбаппе чи Бруно Фернандеш. Такий склад потягне на десять мільйонів ігрових монет, не кажучи вже про значки, які тримають команду разом.

Але хто ж на воротах? У всіх один і той самий Нік Поуп, з рейтингом 82! Чому ж всі так люблять його?

Пояснюємо феномен Ніка Поупа

Nick Pope – worth his weight in gold? © EA

Усі гравці FIFA 21 люблять Ніка Поупа. У реальному житті він — непохитний 28-річний голкіпер АПЛ. Хлопець розпочинав кар’єру у нижчих англійських дивізіонах, поки у 2016-му не знайшов своє місце у складі «Бернлі». На момент написання статті він навіть провів чотири матчі у складі збірної Англії.

Безсумнівно, цей талановитий хлопець міг розраховувати на хорошу картку в Ultimate Team FIFA 21. На перший погляд, він навіть є рідкісним воротарем золотої колекції із рейтингом 82. Більшість гравців у цій категорії, у тому числі світові зірки, як Буффон чи Кепа, не менш вигідні. Та вони не мають великого значення у загальному рейтингу. Тим паче, ти не отримаєш за них багато монет навіть на піку.

Здається, запорукою успіху Ніка є кілька рис. По-перше, його зріст. У грі він сягнув двох метрів і став найвищим воротарем золотої колекції (наступним іде Тібо Куртуа, зі зростом 198 см). В останні роки ламані удари (chip-shots – прим.) у грі стають все ефективнішими. Тому просто наявність трохи вищого воротаря може зняти питання: що просвистить над головою у голкіпера, а що опиниться у нього в руках.

Чому всі так шаленіють через Ніка Поупа? © EA

Другий фактор — це його навички. Наприклад, «сейви» ногами (Saves With Feet – прим.) Низькі постріли не дуже ефективні цього року у FIFA. Та бувають ситуації біля воротарського майданчику, коли туди проривається суперник і потрібно йти у стик. Тоді вміння зіграти ногами багато чого вартує. Взагалі, можливість грати не двома, а чотирма кінцівками неабияк покращує шанси.

Ще однією його фішкою є «вибігання» (Comes For Crosses – прим.). Голкіпери з подібною рисою будуть вибігати на м’яч, навіть якщо встигатимуть до нього трохи раніше суперника.

Третім фактором, звичайно, є його рефлекси. Саме вони принесли Ніку рейтинг 84. «Хватка кота» (Put a Cat – прим.) чи «Стиль щита» (Shield Chemistry Style – прим.) — ці показники коливаються у хлопця від 90 до 99. При тому, що рефлекси — чи не найголовніші для голкіпера.

Поуп потрапляє чи не у всі важливі збірні FUT 21 © EA

Воротар — це досить непопулярна позиція серед гравців FUT 21. На них не люблять витрачати кошти. Ну, хто виділить 500 тисяч монет навіть на того ж Ноєра, коли за ці гроші можна взяти кілька якісних нападників?

Дуже часто гравці не дивляться на голкіпера, як на позицію для росту і модернізації. Найчастіше, це проблема, яку потрібно вирішити один раз і ніколи більше про неї не згадувати. Тому, якщо Нік Поуп тягне більшість ударів і підходить твоїй команді, то навіщо змінювати щось настільки важливе у грі?

Іншими словами, цей хлопець майже ідеально підходить для FUT 21. Якщо додати ще трохи ажіотажу на YouTube і стрімінгах, то про нього точно говоритиме увесь світ! Тому не дивно, що його єдина картка «Команди тижня» із рейтингом 84 коштує дорожче, ніж Аліссон Беккер, у якого 90.

Інші варіанти воротарів у FUT 21

Українець Лунін може скласти гідну конкуренцію Поупу © EA

Те, що більшість людей використовує Ніка Поупа не означає, що ти маєш робити так само. Звісно, він зручний, має непогані навички і рефлекси, та ще й зв’язки із гравцями АПЛ. Втім, це далеко не єдиний хороший варіант голкіпера. Ось список тих, хто легко міг би скласти конкуренцію англійцю:

Ян Облак з ЛЧ (UCL Live), 93. Ця версія словенського голкіпера «Атлетіко» Мадрид одна з найпопулярніших карток на воротарській позиції. Його рефлекси сягають 93, він так само крутий на виходах. Крім того, зі зростом у 187 см він справляється з високими ударами не гірше за інших.

Марк-Андре тер Штеген, 90. Якщо ти любиш грати високо, то тер Штеген підійде тобі не гірше Облака. Крім того, він має непогану реакцію і чотири зірки навіть на слабшій нозі. Тому легко зможе перевести м’яч на будь-яку сторону.

Тібо Куртуа, 89. Ще один кіпер Ла Ліги. У нього немає яскраво виражених навичок, але зріст 198 см пояснює постійне перебування бельгійця у кращих командах. Та і його статистика куди ліпша, ніж у Ніка Поупа, не рахуючи двох сантиметрів різниці у зрості.

Едерсон з Команди Тижня (TOTW), 89. Схоже, що МанСіті візьме цей сезон Прем’єр-Ліги і їхній воротар неабияк допоміг у цьому. Так, його зріст 187 см, але завдяки інтуїції, реакції та вдалим вибіганням, він виконує свою роботу не гірше за інших.

Андрій Лунін (Future Stars), 87. Відносно нове обличчя у базі даних FIFA 21. Лунін — воротар з руками, зріст якого 193 см. Його рефлекси на рівні 87-ми. Його картку досить часто не можна продати чи придбати, лише виграти. І, якщо тобі це вдалося, обов’язково зверни на нього увагу.

Уго Льоріс, 87. Рефлекси у Льоріса на рівні 90. У нього все у порядку і з виходами, і з реакцією. Його зріст трохи менше 187-ми см і це дешевий, але солідний варіант для гри.

Цьогорічна FIFA так побудована, що зріст і рефлекси стали ледь не найважливішими факторами у виборі воротаря. Та ти маєш враховувати свій стиль гри. Якщо тобі подобається грати високо, то Ноєр чи Штеген стануть у нагоді. І це необов’язково має бути Мануель з Команди Року. Скоріш за все, базова картка німця тобі так само підійде.

І нарешті…

Просто поглянь на ці стати © EA

Щороку, десь у квітні, EA Sports святкують День Народження Ultimate Team. Минулого року з цієї нагоди вони випустили дуже рідкісну картку Ніка Поупа із 5-зірковими навичками. Так воротар «Бернлі» зміг володіти Еластіко, робити Сомбреро Флік і Фокс-Покус. Враховуючи популярність англійця цього року, чи не побачимо ми це знову?