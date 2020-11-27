6 нових речей, які ми побачимо у FIFA 21 для PS5 та Xbox Series X/S

EA опублікувала перші подробиці про наступну версію FIFA 21, яка вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X/S 4 грудня. Ті, хто вже володіє поточною версією FIFA 21, отримають новий апгрейд безкоштовно. Розбираємося, що у ньому нового.

Звичайно, графіка

EA обіцяє стрибок у візуальній якості з новою системою освітлення під назвою LiveLight Rendering, що дозволяє розробнику створювати надреалістичні футбольні середовища. Окрім відтворення найбільших стадіонів у світі, LiveLight Rendering відтворює рельєф м'язів та оновлене відображення волосся. Щоб зірки були ще зірковішими.

EA обіцяє стрибок у візуальній якості © EA Sports

Нова камера

Набридла звичайна телекамера? Нам теж. EA Sports GameCam — це нова ігрова камера, натхненна зовнішнім виглядом і відчуттями телевізійних трансляцій. З фокусом на важливі події та кат-сценками.

А також нові круті хайлайти

Розробники також створили нові кінематографічні ролики перед стартом поєдинку (скільки саме — поки невідомо). А система Big Goal Moments має додати занурення та акцентів на кращі моменти матчу.

У грі з'явиться альтернатива звичайній камері © EA

Рух гравців

Реакції гравця стануть більш реалістичними завдяки включенню Multi-Touch-анімацій. Існує 700 нових комбінацій анімацій, які покращують візуальну якість гри та дають більше відчуття контролю над футболістом. Гравці демонструватимуть справжню людську поведінку, наприклад, витиратимуть піт з обличчя або будуть важко дихати після спринту.

Найкрутіша фішка — на PS5

Якщо ти граєш у FIFA 21 на PS5, тактильний зворотний зв'язок контролера DualSense реагуватиме на те, що відбувається на полі. Постріли лівою ногою будуть збігатися з вібраціями на лівій стороні контролера. А адаптивні тригери контролера також відіграють певну роль — оскільки опір тригеру зростає в міру виснаження гравця. Тобто коли він втомлюється, ти насправді відчуваєш це пальцями. Круто, правда?

PS5 отримала більше фішок © EA Sports

Та, звичайно, нові швидкості

Карти активності — ще один ексклюзив для PS5, що дозволяє переходити до твоїх улюблених режимів безпосередньо з головного екрану PlayStation. EA також заявляє, що завантаження гри (при встановленні на SSD) на консолях нового покоління триває менше двох секунд.