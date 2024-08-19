23 слова (насправді більше), які треба знати для розуміння файтингів

Файтинги як ігровий жанр існують ніби в окремому світі, де все яскраво та привабливо, але не завжди зрозуміло. Так, відеоігри на кшталт Mortal Kombat 1 і Tekken 8 продаються накладами у мільйони копій, але бар’єр входження та опанування всіх ігрових нюансів відчутно високий навіть у найпопулярніших серій. А це означає, що без додаткових пояснень ані турнірами насолодитися повною мірою не вийде, ані високих позначок рейтингу тобі не побачити.

Навіть лише на рівні термінології файтинги — один з найважчих для розуміння ігрових жанрів. Всі ці дивні слова та цифри інколи нагадують невідому мову з іншої планети. Але щоб ти не загубився у світі запеклих баталій, ми створили невеличкий словник зі слів, які у файтингах зустрічаються найчастіше. Їхнє розуміння допоможе не просто насолоджуватися іграми, але ще й точно зробить кращим твій рівень знання ігрових механік і систем.

Фреймдата у Mortal Kombat © NetherRealm

Фреймдата (frame data)

Фреймдата або просто кадри — це одна з основних речей, яку треба розуміти для професіонального сприйняття будь-якого файтингу. Це ледве не основа жанру, на якій базуються тактики та стратегії. Багато дивних фраз також стануть більш зрозумілими, якщо орієнтуватися у фреймдаті. Тож якщо речення «мінус два на блоці» або «в нього перевага по кадрах» здаються тобі дикими, то зверни особливу увагу на цей пункт.

Фреймдата, як можна зрозуміти буквально з назви, означає детальні дані про кадри. Будь-яка дія у файтингах складається з кадрів. Це буквально ті кадри, яку показує лічильник fps, тобто чим їх більше у грі, тим плавніше вона йде. Або як будь-яка анімація у класичних мультфільмів складається з окремих кадрів. Тобто якщо говорити максимально просто та грубо, зміна кадрів — це будь-який рух персонажа.

Кожна дія на кшталт спеціальних прийомів та звичайних атак займає фіксовану кількість кадрів. До того ж саму дію та кадри в ній можна поділити на три групи:

старт або стартап (startup) — це початок виконання дії;

активні фрейми / кадри — це безпосередньо дія;

рікавері (recovery) або відновлення — це повернення персонажа до нейтральної анімації.

У фреймдаті пишуть, скільки кадрів займає кожен з цих етапів для абсолютно всіх дій всіх персонажів.

Це важливо, бо удари, у яких старт займає меншу кількість кадрів, зможуть перебити ті, у яких до активної фази треба більше кадрів. А менша кількість кадрів на відновлення допоможе швидше повернутися до бою, якщо ваша атака промазала.

Грубо кажучи, чим швидше ти б’єш, тим краще. Але фреймдата також ховає додаткові нюанси, більш хитрі нюанси. А для них тобі вже потрібно знати ще терміни «хітстан» та «блокстан».

Хітстан (hit stun)

Хітстан — це неможливість персонажа виконувати дії, коли по ньому влучила атака, тобто його досягли дії в активній фазі. Якщо проводити паралелі з реальним життям, то це відчуття приголомшення та дезорієнтованості, коли тебе вдарили. Поки не прийдеш до тями, хоч якусь відсіч лиходію дати не вийде. А ось він цілком може скористатися твоєю розгубленістю, щоб завдавати удару ще раз. І ще, і ще.

Хітстан у файтингах працює аналогічним чином. Якби цієї механіки не були, то після будь-якої атаки ті б зміг спокійно робити що завгодно. Тоді зник би інтерес від гри, а цінність атак та комбо звелася б до нуля.

Блокстан (block stun)

Блокстан — це все та ж неможливість зробити щось, але коли твій персонаж вдало заблокував атаку. Тобто тобі удалося прийняти удар в захисній позиції, якщо ми знову повертаємося до аналогій з реальними бійками.

Логічно, що тоді ти швидше зможеш контратакувати або зробити щось інше. Саме тому блокстан триває відчутно менше, ніж хітстан. Іноді його тривалість складає всього лише один або два кадри.

Як все це пов’язано з фреймдатою? У фреймдаті зазвичай пишуть тривалість хітстану та блокстану для кожної атаки. Це вкрай важлива інформація, адже саме вона каже гравцям, як будувати комбо та захищатися проти різних опонентів.

Наприклад, твій ворог атакував тебе, але ти заблокував атаку. При цьому його атака має чотири кадри відновлення. А твій блокстан триває лише один. Якщо ти знайдеш атаку, яка переходить до активної фази всього лише за два кадри, то гарантовано влучиш у ворога.

Відверто кажучи, все це нагадує математику за перший клас, помножене на копирсання у табличках з фреймдатою кожного персонажа. Але розробники сучасних файтингів роблять наше життя легше, тому одразу в грі прописують, яку перевагу чи програш по кадрах має кожен удар. Зазвичай це позначається цифрами з плюсом, якщо перевага у тебе, або з мінусом, якщо після удару ти опинишся у невигідній ситуації.

Навіть якщо ти нічого не розумієш про фреймдату, блокстан і хітстан, вплив цих систем на гру точно відчуєш. Так що краще розуміти, чому саме тебе знову і знову пробивають одним ударом у якійсь конкретній ситуації.

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Хітбокс (hitbox)

Це другий з основних термінів для розуміння файтингів. Точніше, це лише одна з половин, які пояснюють модель отримання шкоди в іграх. Але про все по черзі.

Хітбокс — це зона персонажа під час атакувальних дій, яка, власне, й несе шкоду. Зазвичай вона позначається прямокутником, саме тому слово й має «бокс» у назві, тобто «контейнер» або «коробка».

Якщо хітбокс перетнеться з персонажем, то він отримає шкоду, а удар буде вважатися успішним. Але перетинатися хітбокс також має з конкретними зонами. І тут ми підходимо до другої половини цієї системи.

Хьортбокс (hurtbox)

Хьортбокс — це зона персонажа, яку має зачепити хітбокс супротивника, щоб атакувальна дія вважалася вдалою. Хьортбокси зазвичай відчутно більші, ніж хітбокси. Хьортбокси позначають зеленим кольором, хітбокси — червоним.

Розуміння хітбоксів, хьортбоксів та фреймдати допомагають підбирати атаки під майже будь-які ігрові ситуації. Інколи хітбокси бувають настільки нестандартними, що здається, ніби ворог грає нечесно. Або що розробники щось перемудрили.

Бо хітбокси, на які спираються внутрішні системи гри, не завжди збігаються з реальними анімаціями персонажів. Саме тому варто вивчити їх окремо.

Матчап (matchup)

Матчап — це двобій конкретних персонажів та всі знання та тактики, які пов’язані з ним. Якщо кажуть «гарний матчап», то це позначає, що битва буде чесною або зі значною перевагою для гравця. «Поганий матчап», як не важко здогадатися, говорить про те, що грати буде дуже важко.

Те, наскільки матчап «гарний» чи «поганий», залежить від великої кількості факторів. Хітбокси та фреймдата займають тут важливе місце, але одними ними справа не обмежується. Наприклад, у якогось персонажа можуть бути атаки, які постійно тримаються суперника на відстані. А у суперника немає жодного прийому, щоб швидко скоротити дистанцію. Це поганий матчап для другого бійця.

Питання матчапів відносно суб’єктивне, адже залежить ще й від конкретних вмінь гравця. Але розробники намагаються робити баланс в іграх таким, щоб кожен боєць міг перемогти всіх інших бійців, бо це максимально чесно. Але все одно трапляються ситуації, коли умовний Джонні Кейдж здатен без особливих проблем перемогти Скорпіона у Mortal Kombat 1.

Матчапи часто змінюються, адже розробники випускаються оновлення та патчі, які можуть внести корективи у прийоми персонажів. Але на професійній сцені за матчапами намагаються стежити дуже ретельно.

Напруга на турнірі Tekken World Tour © Justen Williams / Red Bull Content Pool

Проджектайл (projectile)

Проджектайл — це будь-яка дистанційна атака, сутність якої полягає у запуску якогось снаряда. Завдяки проджектайлам можна контролювати арену та не підпускати ворога близько до себе. Головна особливість у тому, щоб проджектайли існують незалежно від бійця, а хьортбоксів в них немає. Тобто навіть якщо знищити проджектайл, гравець, який його запустив, не отримає шкоди.

Проджектайли бувають найрізноманітнішими. Стандартним прикладом вважається хадукен Рю из серії Street Fighter. Це просто сфера енергії, яка летить по прямій лінії. Але іноді проджектайли запускають по діагоналі або вертикально. В окремих випадках проджектайлами навіть можна керувати. На це здатна, наприклад, І-Но з серії Guilty Gear. Видів проджейктайлів безліч, все залежить лише від фантазії розробників.

З проджектайлами постійно пов’язують тактику зонінгу. Зонінг — це спроби не підпустити до себе ворога і перемогти завдяки проджектайлам. А зонери — це персонажі, гра яких розгортається навколо грамотного використання проджектайлів.

Паніш (punish)

Коли ти атакуєш ворожого гравця, а він не здатен зробити нічого у відповідь, це зазвичай називають покаранням або панішем. Наприклад, у бійця дуже довга анімація відновлення після небезпечної атаки. Якщо вдарити його під час відновлення, то відбудеться покарання.

Особливість панішів у тому, що вони ґрунтуються на помилках гравця. Тобто один зробив щось ризиковане або неправильне, а інший його підхопив на цьому.

Футсі (footsies)

Термін «футсі» частіше зустрічається на професіональній сцені, але навіть у звичайних матчах так чи інакше ти будеш стикатися з ним. Він позначає точний контроль відстані між бійцями, а також контроль арени у цілому.

Хітмод у Tekken 8 активовано © Bandai Namco Різні атаки мають різні хітбокси, тобто якась буде бити далі, якась — ні.

Розуміння футсі допомагає знайди ідеальну відстань для кожної атаки, часто — з точністю до пікселя.

Проте точного визначення футсі не існує. Хтось вважає, що футсі базується лише на двовимірному переміщенні ареною, тобто стрибки та спеціальні атаки для скорочення відстані не враховуються. Також системи переміщення бійців дуже різняться між файтингами. Той же Super Smash Bros. максимально відрізняється від якогось Tekken у цьому питання. Так що значення футсі різниться на індивідуальному рівні.

У Steam існує гра FOOTSIES Rollback Edition. Це файтинг, в якому все базується якраз навколо футсі. Це гарний проєкт, щоб отримати розуміння цього терміну.

Нейтрал (neutral)

Нейтрал — це фази гри, коли боєць не робить ніяких дій. Під час нейтралу найзручніше почати будь-яке комбо або тактику, тому багато гравців намагаються зайняти позицію у нейтральні, щоб обдумати подальші дії. Також її ще називають айдл-анімацією або просто бездіяльністю.

Звісно ж, ворог зазвичай намагається не допустити подібного. У цьому допомагає тактика пресингу, тобто активних та агресивних атак, які не дають супротивнику час на роздуми та дії.

Розуміння футсі допомагає знайди ідеальну відстань для кожної атаки © Capcom

Нормал (normal)

Нормал — це будь-яка атака, для виклику якої треба натиснути всього одну кнопку. Це зазвичай прості удари руками, ногами або зброєю, якщо це дозволяють системи гри. Саме з нормалів часто складають складніші комбінації.

Але виграти можна навіть виключно на нормалах. Бо деякі наносять величезну шкоду, а інші настільки швидкі, що перебити їх без додаткових знань майже неможливою.

Комбо (combo)

Комбо — це серія з різних нормалів, спеціальних прийомів та інших видів атак, які ворог не може перебити. Спочатку комбо були лише багом у Street Fighter II, але гравцям настільки сподобалося поєднувати різні атаки, що комбо стали стандартом для всіх файтингів.

Зазвичай гравці самостійно мають знайти, які удари вийде поєднати краще за все. Але в деяких файтингах на кшталт Tekken та Mortal Kombat існують заздалегідь прописані розробниками комбо. У такому випадку великі комбо можна скласти із комбо меншого розміру та простішого виконання.

Оверхед (overhead)

Оверхед — це атака, яка проходить над головою противника. На практиці це значить, що якщо ти будеш блокувати її сидячі, то атака все одно пройде вдало. Блокувати оверхеди треба тільки стоячи.

До речі, це гарний момент, щоб поговорити про види атак у цілому:

верхні атаки — блокуються блоком стоячи, якщо будете сидіти, то атака просто пройде повз;

середні атаки — блокуються і стоячи, і сидячи;

нижні атаки — блокуються лише сидячи, якщо будете блокувати стоячи, то атака все одно пройде;

анблокабл (unblockable) — атаки, які ніяк не вийде заблокувати, їх треба лише оминати

Інвул (invul)

Інвул, інвінсібіліті або просто невразливість — це стан персонажа, коли він не може отримати шкоди від ворожих атак. Зазвичай активується якоюсь комбінацією або залежить від конкретних особливостей персонажів та гри у цілому, але триває зовсім недовго.

«Потрапити у інвул» позначає, що атака пройшла у той момент, коли персонаж був у стані невразливості, тому ніякої шкоди він не отримав. Окремо гравці у файтинги сприймають проджектайл інвінсібіліті. Це стан, коли жоден проджектайл не здатен заподіяти тобі шкоди, але інші атаки будуть працювати по персонажу як завжди.

Нокдаун (knockdown)

Нокдаун — це стан персонажа, коли його збили з ніг і він вже лежить на землі. Опонент у цей час отримує перевагу, бо йому доступні всі можливі дії. А ворог на землі обмежений в діях.

Багато ігор намагаються урізноманітнити захисні механіки для гравців у нокдауні. Наприклад, у Mortal Kombat 11 можна додатково відлежатися або зробити перекат. А в Street Fighter можна уникнути нокдауна, якщо швидко піднятися. Щоправда, в іграх цієї серії також існує важкий нокдаун, уникнути його вже ніяк не вийде.

Файтингові турніри на кшталт EVO збирають тисячі фанів © Natt Lim / Red Bull Content Pool

Окідземе (okizeme)

Окідземе або просто окі — це тактика атаки, спрямована на бійця, який підіймається після нокдауна. Її сутність полягає у тому, щоб не дати ворогу оговтатися й одразу ж провести якийсь атакувальний прийом.

Окремо у цій тактиці виділяють термін міті (meaty). Це атака, яка проходить по ворогу у перший же кадр після нокдауна, щоб той не мав нагоди нічого зробити.

Реверсал (reversal)

Реверсал — це атака, яка проводиться у перший же кадр після того, як боєць вийшов з блокстану, нокдауна або інших ситуацій, де він нічого не міг робити, але вже самим бійцем. Зазвичай реверсал — це якийсь швидкий прийом з кадрами невразливості, які допомагають протистояти ворогу під час його фази окі.

Якщо ти вдало виконав реверсал, більшість ігор виводить напис про це прямо на екран. Це дуже гарна захисна механіка, яку краще опанувати якомога швидше.

Антиейр (anti-air)

Антиейр — це атака, яка допомагає захиститися від повітряних прийомів ворога. Це зазвичай щось швидке, зі зручними хітбоксами та деякими кадрами невразливості. Опанування антіейрів — одна з запорук успішної гри у файтинги.

У деяких іграх антиейри у різних персонажів максимально відрізняються. Але ось, наприклад, у Guilty Gear Strive щонайменше один з них у всіх персонажів виконується однаковою комбінацією кнопок. Це зроблено для зручності та простішого опанування важливої механіки.

Міксап (mixup)

Міксап — це комбо або атака, з однакового початку яких є декілька різних продовжень. Причому під час гри зреагувати на них візуально майже неможливо. Тому опоненту треба прочитати дії ворога та спробувати зрозуміти, що він хоче зробити.

Зазвичай міксапи містять у собі два можливих варіанти розвитку подій. Наприклад, наступна атака може бути нижньою або оверхедом. Але у більш комплексних випадках розвитків у міксапів може бути чотири та більше. Наприклад, коли гравець телепортується з різних боків до ворога.

Фінал Red Bull Kumite © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

Кенсел (cancel)

Кенсел або скасування — це переривання комбо або якого спеціального прийому в інший прийом, нормал або комбо. Це потрібно для реалізації більш просунутих та складних комбінацій атак. В популярних файтингах на кшталт Tekken 8 та Street Fighter VI майже вся гра будується навколо скасування прийомів.

В серії Guilty Gear пішли далі та вигадали механіку Roman Cancel. Завдяки їй можна скасовувати взагалі будь-які атаки у будь-який час, що створює майже нескінченний простір для тактик та комбінацій.

Меш (mash)

Меш — це тактика, коли гравець просто бездумно натискає кнопки. Впевнені, що майже всі гравці хоча б раз користувалися мешем. Найцікавіше, що на початкових етапах, коли у тебе не виходить нормально та вчасно робити комбо, саме меш може бути стратегією перемог. Але звикати до нього не потрібно.

У деяких іграх завдяки мешу реалізовані цілі геймплейні механіки. Наприклад, у Guilty Gear меш дозволяє швидше повернутися до бою, коли твого бійця приголомшили спеціальним ударом або комбо. А в Street Fighter завдяки мешу однієї кнопки виконуються деякі спеціальні прийоми.

Чіп демедж (cheap damage)

Чіп демедж або просто чіп — це шкода здоров’ю противника, яку він отримує у блоці. Майже в усіх файтингах при блокуванні частка шкоди від атаки все одно проходить. Це зроблено, щоб гравці не відсиджувалися постійно у блоках.

Тому навіть якщо ти ідеально все блокуєш, все одно можна програти через чіп демедж.

Захват (throw)

Захват, кидок та інші варіації слова throw — це спеціальна атака, яка виконується впритул до супротивника та не блокується. Завдяки їй можна перевести ворога у нокдаун, а також збільшити дистанцію між бійцями.

Стандартні захвати є у всіх персонажів всіх відомих файтингів, це одна з ключових механік жанру. Але окремі персонажі мають ще додаткові спеціальні захвати, через які вони будують свою гру. Це, наприклад, Зангієв зі Street Fighter або Потьомкін зі Guilty Gear. Таких персонажів ще називають граплерами.

Насправді термінологія файтингів набагато ширша та більша. Бо окремі слова описують дуже специфічні ситуації. А різні файтинги містять у собі унікальні механіки, для яких також вигадують окремі слова.

Ми зібрали лише загальну базу, яка зустрічається в усіх файтингах та на професійних змаганнях. З нею ти точно зможеш зрозуміти, про що говорять фанати жанру. А далі вже обирай файтинг під свій смак. Бо саме занурення в механіки та вивчення нового є однією з головних переваг жанру.