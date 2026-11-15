Підсумок Кубка світу FIP 2026: Іспанія дублює успіх!

Іспанія — подвійний чемпіон світу з паделу. І чоловіча, і жіноча команди здолали Аргентину у фіналах Кубка світу FIP 2026 у Досі, але чоловіча перемога була особливо значущою. Без травмованої зірки Алехандро Галана Іспанія повернула собі титул, який Аргентина втримувала від 2022 року, а жінки продовжили свою надзвичайну переможну серію до семи чемпіонств поспіль.

Ось як виграли Кубок світу з паделу 2026, гравці, які вирішили обидва фінали, і нації, що доповнили п'єдестал.

Травма зап’ястя не дозволила Алехандро Галану вийти на корт © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

01 Ключові висновки

Чемпіони серед чоловіків: Іспанія перемогла Аргентину 2:1 заради свого п'ятого титулу Кубка світу й першого від 2021 року.

Чемпіони серед жінок: Іспанія перемогла Аргентину 2:0 заради сьомого титулу поспіль і десятого загалом.

Великий момент: Хуан Леброн і дебютант Аймар Ґоньї відігралися з програшного сету, щоб перемогти Мартіна Ді Ненно й Лео Аугсбургера 5:7, 7:5, 6:2.

Матч, що приніс титул: Артуро Коельйо й Кокі Ньєто перемогли Гонсало Альфонсо й Тіно Лібаака 6:3, 6:2.

Бронзові медалі: Португалія в чоловічій події та Італія в жіночій.

Наступна зупинка: Dubai P1, 8–15 листопада 2026.

02 Результати Кубка світу FIP 2026

Агустін Тапіа продемонстрував свої лідерські якості © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Чоловічий фінал: Іспанія 2:1 Аргентина

Матч 1: Хуан Леброн та Аймар Ґоньї перемогли Мартіна Ді Ненно й Лео Аугсбургера 5:7, 7:5, 6:2

Матч 2: Агустін Тапія й Федеріко Чинготто перемогли Пакіто Наварро й Джона Санса 6:1, 6:2

Матч 3: Артуро Коельйо й Кокі Ньєто перемогли Гонсало Альфонсо й Тіно Лібаака 6:3, 6:2

Жіночий фінал: Іспанія 2:0 Аргентина

Матч 1: Аріана Санчес та Андреа Устеро перемогли Арансу Осоро й Мартіну Фассіо 6:3, 6:3

Матч 2: Джемма Тріай і Паула Хосемарія перемогли Дельфі Бреа й Клаудію Єнсен 6:2, 6:7, 6:3

Матч 3: не зіграний

Матчі за третє місце: Португалія 2:1 Італія (чоловіки), Італія 2:0 Франція (жінки)

03 Чоловічий фінал: Іспанія перемагає Аргентину попри відсутність Галана

Артуро Коельо, який грав у парі з Кокі Ньєто, завоював титул для Іспанії © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Фінал відкрився матчем Леброна проти Аугсбургера — його напарника в Qatar Airways Premier Padel Tour. Поруч із Леброном стояв Ґоньї, 20-річний із Памплони, який грав свій перший Кубок світу.

Аргентина взяла перший сет 7:5 і вела в другому. Леброн — колишній перший номер світу й один із найвеличніших гравців усіх часів — підняв свій рівень і втягнув молодого напарника в матч. Ґоньї зростав із кожним геймом. Іспанія взяла другий сет 7:5 і відірвалася в третьому 6:2 після двох годин на корті.

Аргентина відповіла швидко. Тапія й Чинготто — пара, яка зрівняла фінал 2024 року, — перемогли Наварро й Джона Санса 6:1, 6:2 за 55 хвилин. Це був важкий спосіб піти для Наварро, який грав свій останній Кубок світу у 37. Утім, останнього слова Іспанія ще не сказала.

За рахунку 1:1 Коельйо й Ньєто зіткнулися з Альфонсо й Лібааком — гравцем, який виграв вирішальне очко фіналу 2024 року з Аугсбургером. Іспанська пара жодного разу не показала й ознаки тиску, під яким перебувала. Коельйо нав'язав свою силу й покривав корт, а Ньєто дав парі стабільність, щоб закрити матч. Вони перемогли 6:3, 6:2 за годину й 20 хвилин.

Це був третій чоловічий фінал Кубка світу поспіль між цими двома націями, що дійшов до вирішального матчу. Цього разу Іспанія підняла трофей — через п'ять років після свого останнього чоловічого титулу в Досі у 2021-му.

04 Жіночий фінал: сьомий поспіль для Іспанії

Джемма Тріай завоювала титул для Іспанії, граючи в парі з Паулою Хосемарією © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Команда Кароліни Наварро прибула як беззаперечні фаворитки, з усіма вісьмома гравчинями в топ-10 світу, і поїхала із сьомим світовим титулом поспіль.

Санчес та Устеро відкрили перемогою 6:3, 6:3 над Осоро й Фассіо. Пара була найближчими суперницями до пари першого номера — Джемми Тріай і Дельфіни Бреа — у турі цього сезону, і їм знадобилося лише два сети, щоб узяти стартовий матч.

Другий матч ніс підсюжет, якого всі очікували. Тріай зіткнулася з Бреа — своєю напарницею по туру й другою половиною пари першого номера світу. Бреа грала в парі з Єнсен, і дві аргентинки билися дві години 38 хвилин. Іспанія взяла перший сет 6:2 і програла другий на тай-брейку. Тріай і Хосемарія взяли третій 6:3.

Перемога дала Іспанії 10 жіночих світових титулів проти восьми в Аргентини. Вона також продовжує серію, що почалася у 2014-му: сім фіналів проти Аргентини, сім перемог Іспанії.

05 Як Іспанія та Аргентина дійшли до фіналу

Аріана Санчес та Андреа Устеро виграли перший матч Іспанії у фіналі © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Чоловіки

Обидві нації очолили свої групи.

У чоловічих чвертьфіналах Іспанія перемогла Бразилію, а Аргентина перемогла Німеччину — у зустрічі, що звела тренера Аргентини Ґабі Реку проти його сина Агустіна.

Потім Іспанія перемогла Португалію 2:0 у своєму півфіналі — у зустрічі, що подарувала момент фейр-плей тижня, коли лавка Іспанії допомогла судді виправити рішення на користь Португалії.

Аргентина перемогла Італію 2:0, причому Ді Ненно й Аугсбургер віддали два гейми Флавіо Аббате й Альваро Монтьєлю.

Жінки

Обидві нації очолили свої групи.

У жіночих чвертьфіналах Іспанія перемогла Швецію 2:0, а Аргентина перемогла Португалію з таким самим рахунком.

Потім Іспанія перемогла Францію у своєму півфіналі, а Аргентина вибила Італію, причому обидва матчі знову завершилися 2:0.

06 Гравці, які вразили (і чому)

Хуан Леброн

Хуан Леброн виграв матч, який визначив склад фіналу © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Леброн виграв матч, що змінив фінал. Він програв перший сет і відстав у другому проти власного напарника по туру, а потім проніс дебютанта Кубка світу крізь дві години тиску. Він також переміг Португалію в півфіналі з Наварро.

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Артуро Коельо

Коельйо грав лише тоді, коли Іспанія потребувала його найбільше, і не підвів. «Емоції тут незрівнянні», — сказав він після чвертьфіналів. Через два дні він виграв матч, що вирішив Кубок світу.

Джемма Тріай

Тріай перемогла власну напарницю в матчі, що приніс жіночий титул. Через тиждень після того, як стала найтитулованішою гравчинею в історії жіночого паделу в Кувейті, вона додала до цього рекорду ще один світовий титул.

Дельфіна Бреа

Дельфі Бреа входила до складу аргентинської пари, яка виграла сет у фіналі © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Бреа й Єнсен виграли єдиний сет, який Аргентина взяла в жіночому фіналі, — тай-брейк, що штовхнув Іспанію в третій сет. Співволодарка першого місця світу тепер повертає свою увагу до гонки за те, щоб завершити сезон на вершині.

07 Матчі за третє та четверте місця

Португалія проти Італії в епіку на чоловічому боці

Португалія виграла чоловічу бронзу другий Кубок світу поспіль, перемігши Італію 2:1 у зустрічі, що тривала понад п'ять годин і вісім сетів. Італія вдарила першою, коли Аббате й Монтьєль відігралися з програшного сету, щоб перемогти Ґрасу й Араухо 4:6, 7:6, 7:6, урятувавши дорогою два матчболи. Брати Деус зрівняли перемогою 6:4, 3:6, 6:4 над Арісом Патініотісом і Джуліо Граціотті. Діого Жезуш і Педро Перрі тоді закріпили медаль перемогою 6:4, 6:1 над Сімоне Яковіно й Марко Кассеттою. Італія фінішувала четвертою — той самий результат, що й у 2024-му.

Італія домінувала над Францією у жіночому турнірі

Італія виграла четверту жіночу бронзу поспіль після медалей у 2021, 2022 і 2024 роках, цього разу перемігши Францію 2:0. Катеріна Бальді й Джулія Суссарелло програли перший сет Люсіль Потьє й Карлі Тулі, перш ніж перемогти 4:6, 6:1, 6:3. Джулія Даль Поццо, 21 рік, та Емілі Стеллато, 44 роки, тоді перемогли Алікс Коломбон і Луїзу Бауель 7:6, 6:3. Тренерка Марсела Феррарі назвала це неймовірною радістю й віддала належне всій групі. Франція, яка перемогла Нідерланди в чвертьфіналах, фінішувала четвертою.

08 Коли і де відбудеться наступний Кубок світу з паделу?

Наступний Кубок світу FIP відбудеться у 2028 році, знову в Досі, у Khalifa International Tennis and Squash Complex. Це буде четверте видання в катарській столиці після 2021, 2024 і 2026 років. Дати ще мають оголосити, але змагання зазвичай проходить у жовтні чи листопаді. Іспанія захищатиме обидва титули, а чоловіки Аргентини матимуть два роки, щоб спланувати свою відповідь.

09 Що далі: Dubai P1

Турнір «Premier Padel» триває в Дубаї © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Турнір Qatar Airways Premier Padel Tour повернеться з Dubai P1 із 8 до 15 листопада 2026 року, причому кваліфікація починається наступного дня після фіналів Кубка світу. Турнір проходить у Hamdan Sports Complex, де колишній олімпійський басейн перетворили на криту падел-арену на понад 7000 місць.

Коельйо й Тапія прибувають як підтверджені перші номери світу на кінець року, а Тріай і Бреа очолюють жіночу гонку. Очікуй кількох незручних возз'єднань, адже Тріай і Бреа, Леброн та Аугсбургер, а також Коельйо й Тапія повертаються до того, щоб ділити корт, після тижня по різні боки сітки.

Після Дубая сезон завершиться турніром Mexico Major з 23 по 29 листопада та фіналом Premier Padel у Барселоні з 7 по 13 грудня.

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Про автора Хто такий Хав'єр Ромеро? Хав'єр — директор з маркетингу компанії Siux Padel та сертифікований тренер з паделу, який глибоко вкорінений у цей вид спорту як на корті, так і поза ним. Раніше він очолював напрямок контенту та цифрової стратегії в компанії Babolat Padel. Як автор статей про ракетні види спорту для Red Bull, він ділиться поглядом зсередини на гравців, події, бренди та тенденції, що визначають глобальний підйом паделу. Він також є завзятим гравцем і одним із найактивніших представників індустрії паделу в LinkedIn .