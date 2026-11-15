Хуан Леброн під час чвертьфіналу турніру Premier Padel P1 у Преторії, Південна Африка, у серпні 2026 року.
© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Підсумок Кубка світу FIP 2026: Іспанія дублює успіх!

Два фінали, дві іспанські перемоги. Від відсутності Галана до вирішальних матчів — відкрий для себе ключові моменти, результати й медалістів Кубка світу FIP 2026.
Автор Хав'єр Ромеро
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Частина історії

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Резюме

  1. 1
    Ключові висновки
  2. 2
    Результати Кубка світу FIP 2026
  3. 3
    Чоловічий фінал: Іспанія перемагає Аргентину попри відсутність Галана
  4. 4
    Жіночий фінал: сьомий поспіль для Іспанії
  5. 5
    Як Іспанія та Аргентина дійшли до фіналу
  6. 6
    Гравці, які вразили (і чому)
  7. 7
    Матчі за третє та четверте місця
  8. 8
    Коли і де відбудеться наступний Кубок світу з паделу?
  9. 9
    Що далі: Dubai P1
Іспанія — подвійний чемпіон світу з паделу. І чоловіча, і жіноча команди здолали Аргентину у фіналах Кубка світу FIP 2026 у Досі, але чоловіча перемога була особливо значущою. Без травмованої зірки Алехандро Галана Іспанія повернула собі титул, який Аргентина втримувала від 2022 року, а жінки продовжили свою надзвичайну переможну серію до семи чемпіонств поспіль.
Ось як виграли Кубок світу з паделу 2026, гравці, які вирішили обидва фінали, і нації, що доповнили п'єдестал.
Іспанець Алехандро Галан відбиває м'яч під час фіналу турніру London Premier Padel P1 2026 року, що відбувся в серпні 2026 року в «Олімпії Лондон»

Травма зап’ястя не дозволила Алехандро Галану вийти на корт

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

01

Ключові висновки

  • Чемпіони серед чоловіків: Іспанія перемогла Аргентину 2:1 заради свого п'ятого титулу Кубка світу й першого від 2021 року.
  • Чемпіони серед жінок: Іспанія перемогла Аргентину 2:0 заради сьомого титулу поспіль і десятого загалом.
  • Великий момент: Хуан Леброн і дебютант Аймар Ґоньї відігралися з програшного сету, щоб перемогти Мартіна Ді Ненно й Лео Аугсбургера 5:7, 7:5, 6:2.
  • Матч, що приніс титул: Артуро Коельйо й Кокі Ньєто перемогли Гонсало Альфонсо й Тіно Лібаака 6:3, 6:2.
  • Бронзові медалі: Португалія в чоловічій події та Італія в жіночій.
  • Наступна зупинка: Dubai P1, 8–15 листопада 2026.
02

Результати Кубка світу FIP 2026

Агустін Тапіа під час чвертьфіналу турніру Premier Padel P1 у Мілані, Італія, у жовтні 2026 року.

Агустін Тапіа продемонстрував свої лідерські якості

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Чоловічий фінал: Іспанія 2:1 Аргентина
  • Матч 1: Хуан Леброн та Аймар Ґоньї перемогли Мартіна Ді Ненно й Лео Аугсбургера 5:7, 7:5, 6:2
  • Матч 2: Агустін Тапія й Федеріко Чинготто перемогли Пакіто Наварро й Джона Санса 6:1, 6:2
  • Матч 3: Артуро Коельйо й Кокі Ньєто перемогли Гонсало Альфонсо й Тіно Лібаака 6:3, 6:2
Жіночий фінал: Іспанія 2:0 Аргентина
  • Матч 1: Аріана Санчес та Андреа Устеро перемогли Арансу Осоро й Мартіну Фассіо 6:3, 6:3
  • Матч 2: Джемма Тріай і Паула Хосемарія перемогли Дельфі Бреа й Клаудію Єнсен 6:2, 6:7, 6:3
  • Матч 3: не зіграний
Матчі за третє місце: Португалія 2:1 Італія (чоловіки), Італія 2:0 Франція (жінки)
03

Чоловічий фінал: Іспанія перемагає Аргентину попри відсутність Галана

Артуро Коельо під час чвертьфіналу турніру Premier Padel P2 у Дюссельдорфі, Німеччина, у жовтні 2026 року.

Артуро Коельо, який грав у парі з Кокі Ньєто, завоював титул для Іспанії

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Фінал відкрився матчем Леброна проти Аугсбургера — його напарника в Qatar Airways Premier Padel Tour. Поруч із Леброном стояв Ґоньї, 20-річний із Памплони, який грав свій перший Кубок світу.
Аргентина взяла перший сет 7:5 і вела в другому. Леброн — колишній перший номер світу й один із найвеличніших гравців усіх часів — підняв свій рівень і втягнув молодого напарника в матч. Ґоньї зростав із кожним геймом. Іспанія взяла другий сет 7:5 і відірвалася в третьому 6:2 після двох годин на корті.
Аргентина відповіла швидко. Тапія й Чинготто — пара, яка зрівняла фінал 2024 року, — перемогли Наварро й Джона Санса 6:1, 6:2 за 55 хвилин. Це був важкий спосіб піти для Наварро, який грав свій останній Кубок світу у 37. Утім, останнього слова Іспанія ще не сказала.
За рахунку 1:1 Коельйо й Ньєто зіткнулися з Альфонсо й Лібааком — гравцем, який виграв вирішальне очко фіналу 2024 року з Аугсбургером. Іспанська пара жодного разу не показала й ознаки тиску, під яким перебувала. Коельйо нав'язав свою силу й покривав корт, а Ньєто дав парі стабільність, щоб закрити матч. Вони перемогли 6:3, 6:2 за годину й 20 хвилин.
Це був третій чоловічий фінал Кубка світу поспіль між цими двома націями, що дійшов до вирішального матчу. Цього разу Іспанія підняла трофей — через п'ять років після свого останнього чоловічого титулу в Досі у 2021-му.
04

Жіночий фінал: сьомий поспіль для Іспанії

Джемма Тріай Понс під час чвертьфіналу турніру Premier Padel P1 у Мілані, Італія, у жовтні 2026 року.

Джемма Тріай завоювала титул для Іспанії, граючи в парі з Паулою Хосемарією

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Команда Кароліни Наварро прибула як беззаперечні фаворитки, з усіма вісьмома гравчинями в топ-10 світу, і поїхала із сьомим світовим титулом поспіль.
Санчес та Устеро відкрили перемогою 6:3, 6:3 над Осоро й Фассіо. Пара була найближчими суперницями до пари першого номера — Джемми Тріай і Дельфіни Бреа — у турі цього сезону, і їм знадобилося лише два сети, щоб узяти стартовий матч.
Другий матч ніс підсюжет, якого всі очікували. Тріай зіткнулася з Бреа — своєю напарницею по туру й другою половиною пари першого номера світу. Бреа грала в парі з Єнсен, і дві аргентинки билися дві години 38 хвилин. Іспанія взяла перший сет 6:2 і програла другий на тай-брейку. Тріай і Хосемарія взяли третій 6:3.
Перемога дала Іспанії 10 жіночих світових титулів проти восьми в Аргентини. Вона також продовжує серію, що почалася у 2014-му: сім фіналів проти Аргентини, сім перемог Іспанії.
05

Як Іспанія та Аргентина дійшли до фіналу

Аріана Санчес Фаллада та Андреа Устеро Пріето під час півфіналу турніру Premier Padel Major Kuwait, Кувейт, листопад 2026 року.

Аріана Санчес та Андреа Устеро виграли перший матч Іспанії у фіналі

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Чоловіки

  • Обидві нації очолили свої групи.
  • У чоловічих чвертьфіналах Іспанія перемогла Бразилію, а Аргентина перемогла Німеччину — у зустрічі, що звела тренера Аргентини Ґабі Реку проти його сина Агустіна.
  • Потім Іспанія перемогла Португалію 2:0 у своєму півфіналі — у зустрічі, що подарувала момент фейр-плей тижня, коли лавка Іспанії допомогла судді виправити рішення на користь Португалії.
  • Аргентина перемогла Італію 2:0, причому Ді Ненно й Аугсбургер віддали два гейми Флавіо Аббате й Альваро Монтьєлю.

Жінки

  • Обидві нації очолили свої групи.
  • У жіночих чвертьфіналах Іспанія перемогла Швецію 2:0, а Аргентина перемогла Португалію з таким самим рахунком.
  • Потім Іспанія перемогла Францію у своєму півфіналі, а Аргентина вибила Італію, причому обидва матчі знову завершилися 2:0.
06

Гравці, які вразили (і чому)

Хуан Леброн

Хуан Леброн під час фіналу турніру Premier Padel P1 у Мілані, Італія, у жовтні 2026 року.

Хуан Леброн виграв матч, який визначив склад фіналу

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Леброн виграв матч, що змінив фінал. Він програв перший сет і відстав у другому проти власного напарника по туру, а потім проніс дебютанта Кубка світу крізь дві години тиску. Він також переміг Португалію в півфіналі з Наварро.

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Артуро Коельо

Коельйо грав лише тоді, коли Іспанія потребувала його найбільше, і не підвів. «Емоції тут незрівнянні», — сказав він після чвертьфіналів. Через два дні він виграв матч, що вирішив Кубок світу.

Джемма Тріай

Тріай перемогла власну напарницю в матчі, що приніс жіночий титул. Через тиждень після того, як стала найтитулованішою гравчинею в історії жіночого паделу в Кувейті, вона додала до цього рекорду ще один світовий титул.

Дельфіна Бреа

Дельфіна Бреа Сенесі під час чвертьфіналу турніру Premier Padel Major Kuwait, що відбувся в Кувейті в жовтні 2026 року.

Дельфі Бреа входила до складу аргентинської пари, яка виграла сет у фіналі

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Бреа й Єнсен виграли єдиний сет, який Аргентина взяла в жіночому фіналі, — тай-брейк, що штовхнув Іспанію в третій сет. Співволодарка першого місця світу тепер повертає свою увагу до гонки за те, щоб завершити сезон на вершині.
07

Матчі за третє та четверте місця

Португалія проти Італії в епіку на чоловічому боці

Португалія виграла чоловічу бронзу другий Кубок світу поспіль, перемігши Італію 2:1 у зустрічі, що тривала понад п'ять годин і вісім сетів. Італія вдарила першою, коли Аббате й Монтьєль відігралися з програшного сету, щоб перемогти Ґрасу й Араухо 4:6, 7:6, 7:6, урятувавши дорогою два матчболи. Брати Деус зрівняли перемогою 6:4, 3:6, 6:4 над Арісом Патініотісом і Джуліо Граціотті. Діого Жезуш і Педро Перрі тоді закріпили медаль перемогою 6:4, 6:1 над Сімоне Яковіно й Марко Кассеттою. Італія фінішувала четвертою — той самий результат, що й у 2024-му.

Італія домінувала над Францією у жіночому турнірі

Італія виграла четверту жіночу бронзу поспіль після медалей у 2021, 2022 і 2024 роках, цього разу перемігши Францію 2:0. Катеріна Бальді й Джулія Суссарелло програли перший сет Люсіль Потьє й Карлі Тулі, перш ніж перемогти 4:6, 6:1, 6:3. Джулія Даль Поццо, 21 рік, та Емілі Стеллато, 44 роки, тоді перемогли Алікс Коломбон і Луїзу Бауель 7:6, 6:3. Тренерка Марсела Феррарі назвала це неймовірною радістю й віддала належне всій групі. Франція, яка перемогла Нідерланди в чвертьфіналах, фінішувала четвертою.
08

Коли і де відбудеться наступний Кубок світу з паделу?

Наступний Кубок світу FIP відбудеться у 2028 році, знову в Досі, у Khalifa International Tennis and Squash Complex. Це буде четверте видання в катарській столиці після 2021, 2024 і 2026 років. Дати ще мають оголосити, але змагання зазвичай проходить у жовтні чи листопаді. Іспанія захищатиме обидва титули, а чоловіки Аргентини матимуть два роки, щоб спланувати свою відповідь.
09

Що далі: Dubai P1

Беатріс Гонсалес виступає у чвертьфіналі турніру Premier Padel P1 у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, у листопаді 2025 року.

Турнір «Premier Padel» триває в Дубаї

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Турнір Qatar Airways Premier Padel Tour повернеться з Dubai P1 із 8 до 15 листопада 2026 року, причому кваліфікація починається наступного дня після фіналів Кубка світу. Турнір проходить у Hamdan Sports Complex, де колишній олімпійський басейн перетворили на криту падел-арену на понад 7000 місць.
Коельйо й Тапія прибувають як підтверджені перші номери світу на кінець року, а Тріай і Бреа очолюють жіночу гонку. Очікуй кількох незручних возз'єднань, адже Тріай і Бреа, Леброн та Аугсбургер, а також Коельйо й Тапія повертаються до того, щоб ділити корт, після тижня по різні боки сітки.
Після Дубая сезон завершиться турніром Mexico Major з 23 по 29 листопада та фіналом Premier Padel у Барселоні з 7 по 13 грудня.
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Частина історії

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