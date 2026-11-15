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Підсумок Кубка світу FIP 2026: Іспанія дублює успіх!
Два фінали, дві іспанські перемоги. Від відсутності Галана до вирішальних матчів — відкрий для себе ключові моменти, результати й медалістів Кубка світу FIP 2026.
Іспанія — подвійний чемпіон світу з паделу. І чоловіча, і жіноча команди здолали Аргентину у фіналах Кубка світу FIP 2026 у Досі, але чоловіча перемога була особливо значущою. Без травмованої зірки Алехандро Галана Іспанія повернула собі титул, який Аргентина втримувала від 2022 року, а жінки продовжили свою надзвичайну переможну серію до семи чемпіонств поспіль.
Ось як виграли Кубок світу з паделу 2026, гравці, які вирішили обидва фінали, і нації, що доповнили п'єдестал.
01
Ключові висновки
- Чемпіони серед чоловіків: Іспанія перемогла Аргентину 2:1 заради свого п'ятого титулу Кубка світу й першого від 2021 року.
- Чемпіони серед жінок: Іспанія перемогла Аргентину 2:0 заради сьомого титулу поспіль і десятого загалом.
- Великий момент: Хуан Леброн і дебютант Аймар Ґоньї відігралися з програшного сету, щоб перемогти Мартіна Ді Ненно й Лео Аугсбургера 5:7, 7:5, 6:2.
- Матч, що приніс титул: Артуро Коельйо й Кокі Ньєто перемогли Гонсало Альфонсо й Тіно Лібаака 6:3, 6:2.
- Бронзові медалі: Португалія в чоловічій події та Італія в жіночій.
- Наступна зупинка: Dubai P1, 8–15 листопада 2026.
02
Результати Кубка світу FIP 2026
Чоловічий фінал: Іспанія 2:1 Аргентина
- Матч 1: Хуан Леброн та Аймар Ґоньї перемогли Мартіна Ді Ненно й Лео Аугсбургера 5:7, 7:5, 6:2
- Матч 2: Агустін Тапія й Федеріко Чинготто перемогли Пакіто Наварро й Джона Санса 6:1, 6:2
- Матч 3: Артуро Коельйо й Кокі Ньєто перемогли Гонсало Альфонсо й Тіно Лібаака 6:3, 6:2
Жіночий фінал: Іспанія 2:0 Аргентина
- Матч 1: Аріана Санчес та Андреа Устеро перемогли Арансу Осоро й Мартіну Фассіо 6:3, 6:3
- Матч 2: Джемма Тріай і Паула Хосемарія перемогли Дельфі Бреа й Клаудію Єнсен 6:2, 6:7, 6:3
- Матч 3: не зіграний
Матчі за третє місце: Португалія 2:1 Італія (чоловіки), Італія 2:0 Франція (жінки)
03
Чоловічий фінал: Іспанія перемагає Аргентину попри відсутність Галана
Фінал відкрився матчем Леброна проти Аугсбургера — його напарника в Qatar Airways Premier Padel Tour. Поруч із Леброном стояв Ґоньї, 20-річний із Памплони, який грав свій перший Кубок світу.
Аргентина взяла перший сет 7:5 і вела в другому. Леброн — колишній перший номер світу й один із найвеличніших гравців усіх часів — підняв свій рівень і втягнув молодого напарника в матч. Ґоньї зростав із кожним геймом. Іспанія взяла другий сет 7:5 і відірвалася в третьому 6:2 після двох годин на корті.
Аргентина відповіла швидко. Тапія й Чинготто — пара, яка зрівняла фінал 2024 року, — перемогли Наварро й Джона Санса 6:1, 6:2 за 55 хвилин. Це був важкий спосіб піти для Наварро, який грав свій останній Кубок світу у 37. Утім, останнього слова Іспанія ще не сказала.
За рахунку 1:1 Коельйо й Ньєто зіткнулися з Альфонсо й Лібааком — гравцем, який виграв вирішальне очко фіналу 2024 року з Аугсбургером. Іспанська пара жодного разу не показала й ознаки тиску, під яким перебувала. Коельйо нав'язав свою силу й покривав корт, а Ньєто дав парі стабільність, щоб закрити матч. Вони перемогли 6:3, 6:2 за годину й 20 хвилин.
Це був третій чоловічий фінал Кубка світу поспіль між цими двома націями, що дійшов до вирішального матчу. Цього разу Іспанія підняла трофей — через п'ять років після свого останнього чоловічого титулу в Досі у 2021-му.
04
Жіночий фінал: сьомий поспіль для Іспанії
Команда Кароліни Наварро прибула як беззаперечні фаворитки, з усіма вісьмома гравчинями в топ-10 світу, і поїхала із сьомим світовим титулом поспіль.
Санчес та Устеро відкрили перемогою 6:3, 6:3 над Осоро й Фассіо. Пара була найближчими суперницями до пари першого номера — Джемми Тріай і Дельфіни Бреа — у турі цього сезону, і їм знадобилося лише два сети, щоб узяти стартовий матч.
Другий матч ніс підсюжет, якого всі очікували. Тріай зіткнулася з Бреа — своєю напарницею по туру й другою половиною пари першого номера світу. Бреа грала в парі з Єнсен, і дві аргентинки билися дві години 38 хвилин. Іспанія взяла перший сет 6:2 і програла другий на тай-брейку. Тріай і Хосемарія взяли третій 6:3.
Перемога дала Іспанії 10 жіночих світових титулів проти восьми в Аргентини. Вона також продовжує серію, що почалася у 2014-му: сім фіналів проти Аргентини, сім перемог Іспанії.
05
Як Іспанія та Аргентина дійшли до фіналу
Чоловіки
- Обидві нації очолили свої групи.
- У чоловічих чвертьфіналах Іспанія перемогла Бразилію, а Аргентина перемогла Німеччину — у зустрічі, що звела тренера Аргентини Ґабі Реку проти його сина Агустіна.
- Потім Іспанія перемогла Португалію 2:0 у своєму півфіналі — у зустрічі, що подарувала момент фейр-плей тижня, коли лавка Іспанії допомогла судді виправити рішення на користь Португалії.
- Аргентина перемогла Італію 2:0, причому Ді Ненно й Аугсбургер віддали два гейми Флавіо Аббате й Альваро Монтьєлю.
Жінки
- Обидві нації очолили свої групи.
- У жіночих чвертьфіналах Іспанія перемогла Швецію 2:0, а Аргентина перемогла Португалію з таким самим рахунком.
- Потім Іспанія перемогла Францію у своєму півфіналі, а Аргентина вибила Італію, причому обидва матчі знову завершилися 2:0.
06
Гравці, які вразили (і чому)
Хуан Леброн
Леброн виграв матч, що змінив фінал. Він програв перший сет і відстав у другому проти власного напарника по туру, а потім проніс дебютанта Кубка світу крізь дві години тиску. Він також переміг Португалію в півфіналі з Наварро.
Артуро Коельо
Коельйо грав лише тоді, коли Іспанія потребувала його найбільше, і не підвів. «Емоції тут незрівнянні», — сказав він після чвертьфіналів. Через два дні він виграв матч, що вирішив Кубок світу.
Джемма Тріай
Тріай перемогла власну напарницю в матчі, що приніс жіночий титул. Через тиждень після того, як стала найтитулованішою гравчинею в історії жіночого паделу в Кувейті, вона додала до цього рекорду ще один світовий титул.
Дельфіна Бреа
Бреа й Єнсен виграли єдиний сет, який Аргентина взяла в жіночому фіналі, — тай-брейк, що штовхнув Іспанію в третій сет. Співволодарка першого місця світу тепер повертає свою увагу до гонки за те, щоб завершити сезон на вершині.
07
Матчі за третє та четверте місця
Португалія проти Італії в епіку на чоловічому боці
Португалія виграла чоловічу бронзу другий Кубок світу поспіль, перемігши Італію 2:1 у зустрічі, що тривала понад п'ять годин і вісім сетів. Італія вдарила першою, коли Аббате й Монтьєль відігралися з програшного сету, щоб перемогти Ґрасу й Араухо 4:6, 7:6, 7:6, урятувавши дорогою два матчболи. Брати Деус зрівняли перемогою 6:4, 3:6, 6:4 над Арісом Патініотісом і Джуліо Граціотті. Діого Жезуш і Педро Перрі тоді закріпили медаль перемогою 6:4, 6:1 над Сімоне Яковіно й Марко Кассеттою. Італія фінішувала четвертою — той самий результат, що й у 2024-му.
Італія домінувала над Францією у жіночому турнірі
Італія виграла четверту жіночу бронзу поспіль після медалей у 2021, 2022 і 2024 роках, цього разу перемігши Францію 2:0. Катеріна Бальді й Джулія Суссарелло програли перший сет Люсіль Потьє й Карлі Тулі, перш ніж перемогти 4:6, 6:1, 6:3. Джулія Даль Поццо, 21 рік, та Емілі Стеллато, 44 роки, тоді перемогли Алікс Коломбон і Луїзу Бауель 7:6, 6:3. Тренерка Марсела Феррарі назвала це неймовірною радістю й віддала належне всій групі. Франція, яка перемогла Нідерланди в чвертьфіналах, фінішувала четвертою.
08
Коли і де відбудеться наступний Кубок світу з паделу?
Наступний Кубок світу FIP відбудеться у 2028 році, знову в Досі, у Khalifa International Tennis and Squash Complex. Це буде четверте видання в катарській столиці після 2021, 2024 і 2026 років. Дати ще мають оголосити, але змагання зазвичай проходить у жовтні чи листопаді. Іспанія захищатиме обидва титули, а чоловіки Аргентини матимуть два роки, щоб спланувати свою відповідь.
09
Що далі: Dubai P1
Турнір Qatar Airways Premier Padel Tour повернеться з Dubai P1 із 8 до 15 листопада 2026 року, причому кваліфікація починається наступного дня після фіналів Кубка світу. Турнір проходить у Hamdan Sports Complex, де колишній олімпійський басейн перетворили на криту падел-арену на понад 7000 місць.
Коельйо й Тапія прибувають як підтверджені перші номери світу на кінець року, а Тріай і Бреа очолюють жіночу гонку. Очікуй кількох незручних возз'єднань, адже Тріай і Бреа, Леброн та Аугсбургер, а також Коельйо й Тапія повертаються до того, щоб ділити корт, після тижня по різні боки сітки.
Після Дубая сезон завершиться турніром Mexico Major з 23 по 29 листопада та фіналом Premier Padel у Барселоні з 7 по 13 грудня.
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