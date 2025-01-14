Секрети фітнесу: поради профі щодо ключових трендів

Тренування постійно розвиваються і змінюються. Трендові дієти з’являються й зникають. Пульсометри, які колись революціонізували моніторинг здоров’я, поступилися місцем смартгодинникам. А коучі з харчування та психологи доповнюють послуги фітнес-тренера.

Ми вирішили з'ясувати, що використовують топові спортсмени у своїх тренуваннях. А хто краще розповість про це, ніж учасник змагань із кросфіту Йонне Коскі , якого називають найсильнішою людиною Фінляндії?

Йонне Коскі — провідний спортсмен з кросфіту © Jesse Väänänen/Red Bull Content Pool

01 Обмежувальні дієти замінили

Кето-дієти пережили пік своєї популярності, а нові тенденції виникають дуже часто, особливо через соціальні мережі. Однак суворо обмежувальні дієти поступово втрачають актуальність. Головна причина — надмірна мізерність і обмеженість раціону.

Суворої обмежувальної дієти дуже складно дотримуватися Jonne Koski

На зміну суворим обмежувальним і категоричним дієтам прийшли більш різноманітні варіанти, які, окрім дисциплінованого регулярного харчування, дозволяють людям насолоджуватися ласощами.

«Сьогодні в нашому спорті та в атлетичних колах дуже популярним є так зване правило 80/20. Воно означає, що 80 відсотків раціону складає здорова їжа, а 20 відсотків — смаколики та ласощі. Я сам дотримуюся цього правила вже давно», — каже Йонне.

«Можу порекомендувати це як любителям фітнесу, так і профі».

02 Поінформованість про ментальне здоров'я зростає

Ментальне здоров'я стало важливою темою в усіх видах спорту, особливо в змагальних дисциплінах. Для фітнес-атлета психологічний коучинг також може бути дуже корисним.

Сьогодні ментальні коучі стали універсальнішими. Вони допомагають у найрізноманітніших ситуаціях: коли бракує мотивації, виникають сімейні труднощі чи потрібно впоратися з серйозною травмою.

Коскі, який має довгу кар'єру в кросфіті, пригадує ситуації, коли такий коучинг міг би стати у пригоді: «У мене було чимало травм, які вимагали немало ментальних зусиль, щоб повернути себе у форму для змагань».

«І чим довше ти змагаєшся, тим більше іноді доводиться шукати мотивацію. У цьому теж може допомогти ментальний коуч, який дасть тобі нові кар'єрні перспективи».

Коскі застосовує цілісний підхід до тренувань © Petri Saarelainen/Red Bull Content Pool

Люди все більше уваги приділяють своєму фізичному та психічному добробуту — як під час тренувань, так і в повсякденному житті. У спортсменів це проявляється через зростання кількості людей, залучених до їхньої підготовки, та розширення команди фахівців, які дбають про їхнє самопочуття. Ці зміни безпосередньо впливають на результати змагань.

«Це також помітно в нашому спорті. Коли я починав, напрям був ще доволі новим, і не у всіх були тренери. Зараз, з роками, ми стаємо все більш і більш професійними, і в команді є більше людей, не лише тренер. Наприклад, фахівці з харчування та психологічні коучі, і це дуже добре. Це також відображається на загальному рівні вдосконалення», — додає Йонне.

«У змагальному спорті всі аспекти виступу почали більше контролюватися. Тепер враховується загальна картина, де психологічна готовність відіграє дійсно надважливу роль».

03 Ми дозволяємо аксесуарам стежити за нашим здоров'ям і ефективністю

За останні десятиліття світ змінився завдяки технологічному прогресу, який продовжує рухатися вперед. Ще двадцять років тому мобільний телефон був революційним пристроєм, який дозволяв здійснювати та приймати дзвінки й відправляти повідомлення, не перебуваючи вдома.

Тепер ти можеш перевірити свій рівень бадьорості, якість сну минулої ночі та ефективність тренувань одним рухом зап’ястя. Уся ця інформація надходить на твій смартфон завдяки маленькому кільцю на пальці.

Подібні технології стали частиною повсякденного життя як елітних спортсменів, так і аматорів. Вони можуть тримати тебе у формі та надавати точний фідбек про тренування.

«Відстеження сну було дуже модним, і я використовую Oura вже чотири роки, щоб контролювати якість сну та відновлення. Це дає важливу інформацію для наступних тренувань: що працює, а що є надто великим навантаженням на організм», — каже Коскі.

Andreas Breitfeld uses the Oura ring to track his sleep patterns. © Norman Konrad

Розвиток також торкнувся тренажерного обладнання, яке стало більш універсальним завдяки електрифікації. Існує немало доповнень для тренажерів, які пропонують різну аналітику ефективності.

Коскі вже скористався цим: «Я мав нагоду протестувати, наприклад, вимірювач швидкості, який кріпиться до штанги та вимірює швидкість, з якою вона рухається. Його використовує багато спортсменів, яким потрібна надзвичайна потужність, наприклад, важкоатлети та легкоатлети».

«У мене ще не було можливості спробувати щось дійсно високоточне, але було б цікаво протестувати це. Я відкритий до всього нового».

У мене ще не було можливості спробувати щось дійсно високоточне, але було б цікаво протестувати це. Я відкритий до всього нового Jonne Koski

Найзахопливіший аспект сучасних технологій для тренувань — це доступ до детальної інформації. Ти можеш відстежувати навіть найменші зміни та легко порівнювати результати.

«Дані, що надають такі технології, допомагають вдосконалювати навіть найменші дрібниці. Для досвідченого тренера чи спортсмена це може означати всього один відсоток покращення серцевого ритму, продуктивності або максимальної оксигенації. Без цих даних ти б навіть не помітив такого прогресу. Це мотивує, принаймні мене, коли ти бачиш, що рухаєшся в правильному напрямку. Навіть потроху».

04 Гібридний фітнес стає все більш популярним

Проблеми з серцевим ритмом ще більше підвищили популярність бігу на довгі дистанції. На додаток до дистанційної роботи та доставки їжі, все більше людей хочуть, щоб тренування проходили вдома.

Після довгого робочого дня люди хочуть активізувати організм за допомогою вправ, але не завжди мають бажання кудись йти. У цьому випадку хорошим рішенням є або самостійні домашні тренування, або групові заняття по відеодзвінку.

Тренуватися вдома, використовуючи лише власну вагу — легко © Jesse Väänänen/Red Bull Content Pool

«Особливо для тих, хто працює сидячи, віддалено, важливо робити хоча б швидку 30-хвилинну домашню руханку, оскільки вона значно покращує якість роботи та тримає хребет у русі. Це окупиться в довгостроковій перспективі», — зазначає Коскі.

«Все залежить від людини. Деякі люди можуть добре тренуватися вдома, але для цього може знадобитися обладнання та простір. Якщо ти купуєш важкі ваги для дому, бажано мати певний досвід або інструктаж, щоб не зламати щось», — каже він.

Однак багато дистанційних працівників все ж хочуть відвідувати заняття офлайн, щоб задовольнити потребу в спілкуванні та досягати кращих результатів завдяки підтримці інших.

«Якщо ти сидиш вдома вісім годин на самоті за комп'ютером, легко захотіти піти в спортзал, щоб познайомитися з іншими людьми».