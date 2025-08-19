Від біатлону до подіуму Тур де Франс: шлях Флоріана Ліповіца

У 24 роки Флоріан Ліповіц яскраво заявив про себе на Тур де Франс 2025 року. Виступаючи за команду Red Bull – BORA – hansgrohe, колишній біатлоніст здобув не лише блискуче третє місце в загальному заліку — свій найкращий результат на сьогодні, — а й заповітну білу майку найкращого молодого велосипедиста. Сильні виступи у Піренеях і спокійний стиль їзди зробили Ліповіца одним з головних відкриттів перегонів. Він навіть отримав схвальний жест від Тадея Погачара, який назвав його «крутим хлопцем».

01 Від біатлонного вигорання до велосипедного тріумфу

Ліповіц готується до етапу Туру © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Шлях Ліповіца до Red Bull – BORA – hansgrohe та вершин світового велоспорту був сповнений моментів «а що, якби?» — епізодів, коли все могло скластися зовсім інакше.

«Амбіції та рішучість», — каже гонщик. Це дві риси, які визначили його ще в підлітковому віці. Перші кроки на лижах він зробив зі старшим братом Філіпом (який нині виступає в німецькій B-squad), проте саме Фло наполіг на переїзді до австрійської школи Schigymnasium Stams у 13 років, щоб тренуватися на професійному рівні. «Я дуже хотів опинитися там, де можна було б проводити якомога більше часу на снігу і де були б серйозні умови для тренувань. Мій брат просто приєднався до мене», — розповідає він.

Він віддавав усе біатлону, доки не підвели коліна. Щоб підтримати форму під час реабілітації, почав їздити на велосипеді. Тоді цей спорт був лише крос-тренуванням, а не планом «Б». «В мене діагностували хворобу Осгуда — Шляттера», — пояснює Ліповіц. Це захворювання спричиняє біль у коліні в атлетів, що ще ростуть. «На щастя, велоспорт менше навантажував мої кістки та зв’язки», — додає він.

Травма під час серфінгу на Фуертевентурі стала останньою краплею для його біатлонної кар’єри. Розрив передньої хрестоподібної зв’язки змусив Фло пройти тривалу реабілітацію. Після відновлення він повернувся до велоспорту і відтоді не зупинявся.

02 Як він привернув увагу Red Bull - BORA - hansgrohe?

Боротьба за фінішну пряму на 13-му етапі © Getty Images

Його виступи у Піренеях — третє й два четвертих місця — вразили публіку. Але чи сталося б це, якби не травма та вирішальна зустріч із Ральфом Денком, босом команди Red Bull – BORA – hansgrohe? «Ймовірно, я б зайнявся сімейним бізнесом: мій батько керує компанією, що займається системами безпеки», — каже Ліповіц.

Я одразу зрозумів: цей хлопець налаштований серйозно Ральф Денк, генеральний директор Red Bull - BORA - hansgrohe

Натомість Ліповіц подолав на велосипеді понад 100 км від своєї школи в Штамсі до офісу Денка й назад — лише щоб особисто представитися. «Він проїхав на велосипеді весь цей шлях на співбесіду. Я одразу зрозумів: цей хлопець налаштований серйозно, — пригадує Денк. — В кінці я запитав, як він збирається повертатися до школи цього досить холодного зимового вечора. Він просто посміхнувся і сів на велосипед».

Вік став ще однією перешкодою, адже у 20 років атлет уже був застарий для групи розвитку U19, grenke — Auto Eder. Та Денк знайшов Фло місце в Team Tirol KTM Cycling, що відкрило йому шлях до професійного рівня.

03 Що робить його стиль їзди таким особливим?

Флоріан Ліповіц святкує здобуття білої майки © Dario Belingheri/Getty Images

Після двох років виступів на континентальному рівні UCI, Ліпо, як його часто називають, у 2023 році приєднався до команди WorldTour.

Керуючи своїм Specialized S-Works SL8, він поєднує плавний каденс із їздою на важких передачах, що вже принесло йому перемоги на етапах Czech Tour та Sibiu Cycling Tour.

Великий прорив Ліповіца стався на Критеріум Дофіне, де він випередив Ремко Евенепула на 1 хвилину 45 секунд на гірському етапі. Французька газета L'Équipe назвала його «німцем з великим двигуном».

04 Тренувальні методи та мислення

Залежно від сезону Фло тренується по 20–24 години на тиждень. «Переважно це базова робота: довгі, не надто інтенсивні сесії», — пояснює він. Окрім традиційних методів, гонщик практикує й нестандартні. У Великій Британії Ліповіц їздив у 2,7-кілометровому тунелі Кейтсбі, який раніше слугував залізниці, а тепер став місцем для підготовки до заїздів на час.

Невелика перерва © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Я не часто перевіряю свій велокомп'ютер. Неважливо, чи він показує 400 або 430 ватів — я прислухаюся до свого чуття і залишаюся з найкращими Florian Lipowitz

Спортсмен надзвичайно дисциплінований, коли це важливо. Незалежно від того, чи їде він сам у перегонах на час, чи здійснює крутий підйом: «Я вмію керувати емоціями під час перегонів. Я не часто перевіряю свій велокомп'ютер. Неважливо, чи він показує 400 або 430 ватів — я прислухаюся до свого чуття і залишаюся з найкращими».

05 Чому він — проривна зірка Тур де Франс 2025?

Ліповіц та Рогліч після підйому на гору Ванту © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Флоріан Ліповіц дебютував на Турі в ролі помічника Пріможа Рогліча, але завдяки сміливим атакам і свіжим силам перевершив усі очікування. Тепер його ставлять в один ряд із легендами — Тадеєм Погачаром та Йонасом Вінгегором.

Флоріан завершив жорстокий потрійний підйом у Піренеях, піднявшись на третє місце в загальному заліку і здобувши другий подіум Гранд-туру після Вуельти 2024 року. Ще одним яскравим моментом став його заїзд на час на аеродромі, знайомому шанувальникам фільмів про Бонда.

Тепер, після великої аварії на 17-му етапі та зберігання темпу до Парижа, Ліповіц заробив перший подіум Туру для Німеччини з часів Андреаса Кльодена у 2006 році.