«Безстрашний» — улюблене слово Джанлуїджі, коли він розповідає про свій підхід до футболу. Стосовно будь-яких моментів. Від дебюту в п’ятирічному віці до першої гри Серії А в шістнадцять. У кожному матчі, навіть на першому для нього міжнародному турнірі Євро-2020, італієць щоразу відганяє від себе страх.

Крім того, він дуже амбіційний.

«Моя мета — виграти якомога більше трофеїв, — каже він. — Перемагати в синій футболці збірної. Можливо, колись… Це фантастична мрія, та все ж, можливо, колись я виграю Золотий м’яч. І зроблю для цього все, що від мене залежатиме».

Здається, що Доннарумма був топовим голкіпером завжди, та насправді йому лише 22. Тому ти можеш легко дізнатися про весь його шлях від новачка до одного з найкращих італійських футболістів у відео вище.

Зі зростом 1,95 м воротар здається просто велетнем! © Laurence Griffiths/Getty Images

П’ять років тому він замінив свого кумира Джанлуїджі Буффона, який старше Доннарумми на 21 рік. Це сталося під час перерви у товариському матчі проти Франції. Тоді воротар уперше дебютував на міжнародній арені. Йому було 17 років і 189 днів, а це наймолодший воротар, який колись захищав ворота Італії.

Вже у 2018-му, за два роки після того матчу, Доннарумма стає першим номером серед італійських голкіперів. Буффон якраз щойно підписав контракт із «Пармою», і у свої 43 обрав грати в Серії В.

«Я сподіваюся, що в свої 40 також буду на полі і допомагатиму товаришам по команді», — каже Доннарумма. Він називає Діду і Буффона своїми головними кумирами: «У мене в спальні були їхні постери. Взагалі, там були тільки футбольні плакати, бо це була справжня футбольна спальня».

Уперше Джіджі вийшов на футбольне поле ще в дитинстві. Його дядько Енріко Альфано — тренер з футболу. Він узяв малого тренуватися в академію клубу Наполі в місті Кастелламаре-ді-Стабія, всього в парі кілометрів від Помпеї.

Доннарумма святкує перемогу Італії на Євро © Laurence Griffiths/Getty Images

«Там я захопився воротарями, — згадує хлопець. — Мій перший спогад про той день — як дядько бив мені по воротах, а я стрибав і просто-таки пірнав за футбольними м’ячами! Я ніколи не боявся цього робити. Можливо, тому і став воротарем».

«Я був маленьким хлопцем, але захоплюватися вмів на 100 %. Саме тоді я поставив собі мету і не полишав її. Звісно, починати було нелегко. Тим паче, на грунтовому полі, де воротарські стрибки відчуваєш по-особливому», — каже італієць.

Він настільки любив футбол, що коли йшов дощ — хлопець плакав, бо не міг вийти на поле.

Доннарумма дебютував за Італію в 17 років © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

«Я не міг дочекатися, поки нарешті повернуся зі школи додому. Гра була для мене всім. Коли йшов дощ і тренування скасовували — я плакав. Тому що хотів іти і грати. Тоді вдома починалося справжнє пекло», — згадує італійський воротар.

Після того як Альфано, на жаль, не стало, наставником Доннарумми був скаут Ернесто Ферраро. Він переконував хлопця, що з нього вийде справжній профі.

«Він шалено вірив у мене, — сказав Доннарумма. — Завжди казав, що пристрасна і наполеглива праця дозволить мені зіграти в Серії А і в національній збірній. Для мене це була тільки мрія, та я бачив, що він насправді вірить у це».

Навіть під величезним тиском Доннарумма залишається безстрашним © Paul Ellis - Pool/Getty Images

Доннарумма каже, що його батько-столяр навчив хлопця смиренності і жертовності.

«Він створив мене таким, яким я є. Часом я допомагав батькові у майстерні, та, буду чесним, навіть у ті моменти, думав лише про футбол, а не про столярство», — розповідає Джанлуїджі.

У свої десять років хлопець вимахав до 1,82 м. Звісно, це справляло враження. Тому у чотирнадцять гравець уже приєднався до «Мілану».

«Перші дні, коли я прокидався не вдома, було дуже важко. Протягом дня, поки поряд товариші по команді, ти забуваєш про це. Втім, потім знову сумуєш за домом, — говорить італієць. — Вранці я плакав. Насправді, мені було дуже важко покинути сім’ю».

Доннарумма завжди мріяв стати воротарем © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Звісно, деколи гра відволікала його від туги за домом.

«Вечорами ми збиралися по троє-четверо і грали у відеоігри. Грати один проти одного було весело. Так, деколи ламалися джойстики, але загалом ми розважалися. Нарешті було просто весело», — каже хлопець.

Доннарумма грав у молодіжці «Мілану», перш ніж його запросили до головної команди в сезоні 2015-2016. Втім, тренер Синиша Михайлович не став довго чекати і випустив хлопця вже в матчі проти «Сассуоло» 25 жовтня 2015-го. Доннаруммі було 16 років і 242 дні. Це зробило його другим наймолодшим воротарем Серії А. На першому місці — Джузеппе Саккі, який так само грав за «Мілан».

Доннарумма ставить перед собою дуже високі вимоги © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool Моя сила в тому, аби завжди залишати розум холодним Gianluigi Donnarumma

«Тренер тоді запитав, чи я не боюся грати. Він знав, що я скажу “ні”. Я не міг боятися, навіть коли грав вперше. Тоді я ледь дочекався. Тренер запевнив мене, що довіряє мені цю роль, бо я найсильніший. Саме тому він хоче, аби зіграв саме я. Я подякував і сказав, що він точно може на мене розраховувати».

«Після тренувань я спішив прийняти душ і зателефонувати батькам. Це був один із найбільш зворушливих моментів у житті. Тоді я зателефонував татові і сказав, мовляв, я завтра граю, тому сідай на поїзд — і приїзди», — згадує Доннарумма.

«Мілан» виграв 2:1. Доннарумма був незадоволений, адже Доменіко таки забив йому зі штрафного. Тоді Синиша Михайлович покликав хлопця до себе і заспокоїв: «Продовжуй робити те, що робиш. Я вірю в тебе». Доннарумма каже, що ті слова були мегаважливими для нього.

Диво, але з тих пір Доннарумма пропустив тільки п’ять матчів Серії А. Як і всі професіонали, він ставить перед собою дуже високі вимоги і важко мириться з помилками.

«Ти постійно думаєш про це. Адреналін після гри постійно ускладнює твій нічний сон. Ще гірше, коли ти припустився помилки», — каже італієць.

Проте він вправно протистоїть будь-якому тиску: «Моя суперсила — завжди зберігати спокій. Я граю в Серії А вже шість років. Тому заслужив уже трохи поваги. Це справедливо, адже, зважаючи на мій досвід, інші гравці до мене прислухаються».

Італійці стрибають на Доннарумму одразу після вирішального пенальті © Laurence Griffiths/Getty Images

«Голкіпера мають слухати. Ми постійно взаємодіємо з оборонцями, аби вони почувалися в безпеці зі мною — і я з ними. Я їм довіряю, вони — мені. І ця взаємність насправді дуже важлива», — зізнається Джанлуїджі.

Крім того, італієць каже, що фокусуватися на чомусь не менш важливо. За його словами, потрібно завжди бути зосередженим, адже кожен наступний удар може стати вирішальним.

Чи є все-таки щось, чого Джіджі все-таки боїться? Є. Для людини, яка значну частину життя проводить у польотах, це дивно, але йому не подобаються літаки.

«Я трохи боюся літати. Деколи стає краще, але в цілому це не найприємніша штука», — підсумовує Доннарумма.