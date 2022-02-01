Протягом останніх 12 місяців команди приділяли увагу абсолютно новим болідам, і незабаром ми побачимо їх у дії, коли почнуться передсезонні тести. Але є ще багато змін, яки чекають нас у сезоні 2022. Розповідаємо про 8 головних.

Нові боліди

Це перше, що помітно неозброєним оком. Нова форма болідів має забезпечити аеродинамічну еволюцію машин Формули-1. Нинішнє покоління болідів може втрачати більш ніж половину притискної сили на поворотах, що призводить до втрати зчеплення з трасою. Нова форма авто має допомогти пілотам їхати ближче одне до одного, при цьому не втрачаючи стабільності на дорозі. За це відповідає форма кузова, який тепер виштовхує повітря за собою вище, ніж було раніше. Таким чином навантаження на машину, яка йде позаду, зменшується.

Колеса також стали більшими (18 дюймів замість 13), що має збільшити їхню витривалість та екологічність (про це читай нижче). Є ще багато менш помітних змін, що покращують безпеку для пілотів, відокремлюючи бензобак від шасі та збільшуючи міцність конструкції при зіткненні.

Та й давай будемо відвертими: виглядають нові прототипи дуже футуристично.

Тест нових 18-дюймових шин Pirelli © Formula 1

Нові силові установки

Нинішні гібридні силові установки вже вісім років є частиною Формули-1, і за цей час вони зазнали значної еволюції. Але згідно з новими правилами, які зараз фіналізуються різними виробниками, до 2026 року команди мають прийти до створення гібридного двигуна, який буде працювати з екологічно чистим паливом. Тож команди досягли угоди про заморожування розробок силових установок з 2022 року.

Правила обмежують ресурси, які команда може витрачати для невеличких покращень у показниках силової установки, й водночас витратити зекономлені кошти на створення установки нового покоління. Це не означає, що будь-які проблеми з надійністю, які можуть виникнути, будуть ігноруватися. Виробникам дозволено звертатися до FIA для внесення змін «з єдиною метою надійності, безпеки та економії коштів».

Нові правила для шин

У рамках нового технічного регламенту розмір шин змінився з 13 дюймів на 18, але також змінилися правила їхнього використання.

Перше – це правило, яке стосується кофрів, які команди використовують для нагрівання шин у гаражі. Раніше передню гуму могли нагрівати до 100 градусів за Цельсієм, але з 2022 року ця температура знизиться до 70 градусів. Для задніх шин температура зменшилася з 80 градусів до 70.

В результаті болід виїжджатиме з боксів на менш розігрітій гумі. Це частина поточної програми екологічного розвитку Формули-1, де менше нагрівання означає менший вуглецевий слід.

Тиск у робочих шинах також, ймовірно, буде нижчим, оскільки менша боковина 18-дюймової шини робить її більш міцною. Тому у команд є абсолютно новий набір параметрів, з якими потрібно мати справу – на додаток до фізичних відмінностей самих шин.

Нові правила аеродинаміки призведуть до ще більшої конкуренції розробок © Formula 1

Повернення до двоетапного передсезонного тесту

Минулого року передсезонка була найкоротшою в історії Формули-1, оскільки оновлені технічні регламенти давали лише три дні тестування перед стартовою гонкою, причому всі три проходили в Бахрейні.

У зв’язку з такою серйозною зміною технічних регламентів і новими автомобілями, які потребуватимуть вдосконалення, цей термін подвоїли на 2022 рік, а перший тест у Барселоні пройде 23-25 лютого. А передсезонні тести в Бахрейні перед першими перегонами відбудуться 10-12 березня. Але безпосередньо у водіїв все ще буде лише три дні, щоб опанувати нові авто.

Посилення обмежень на аеродинамічні тести

Ще одним новим регламентом, який набув чинності минулого сезону, була нефіксована шкала аеродинамічних випробувань. Тобто час, який команда могла провести в аеродинамічній трубі та CFD, залежав від того, яке місце команда посіла в кубку конструкторів. Шкала оновлюється двічі за сезон. Тож Mercedes матиме найменшу кількість часу за перші шість місяців 2022 року, а Haas — найбільшу.

Згідно з правилами 2021 року команда, яка фінішувала п’ятою в чемпіонаті, має нормальний (або 100%) час аеродинамічних випробувань, дозволений регламентом. Усі наступні команди отримували більше часу (якщо вони фінішували нижче в турнірній таблиці) або менше (якщо вони закінчили вище). За цією шкалою перше місце в кубку конструкторів отримало 90% від нормального часу, а останнє – 112,5%.

Ці відмінності посилюються у 2022 році. Контрольна команда, яка отримує 100% відведеного часу, тепер посідає сьоме місце. Далі місця розділяються на п’ятивідсоткові інтервали, тобто перше місце отримує лише 70% часу аеродинамічних випробувань, а 10-е місце отримує 115%.

Зменшення максимального бюджету

Однією з умов обмеження бюджету, запровадженого у Формулі-1, було наявність динамічного діапазону, що дозволяє великим командам зменшити свої бюджети до потрібного рівня. Отже, базова цифра становила 145 мільйонів доларів у 2021 році, вона продовжить знижуватися в наступні сезони.

Цього року обсяг допустимого бюджету скоротився до 140 мільйонів доларів, хоча є деякі технічні нюанси, які дозволяють його перевищити. Враховуючи вплив додаткових перегонів на ресурси команди – наприклад, витрати на запчастини – існує поступка, що кожен заїзд понад 21 за сезон дозволяє збільшити максимальний бюджет на 1,2 млн. Цього сезону --- коли у Формулі мають провести 23 заїзди --- офіційна максимальна ставка становитиме 142,4 мільйона доларів.

Презентації реальних болідів почнуться вже у лютому © Formula 1

Новий формат вікенду

Це не велика зміна, але щоб скоротити кількість часу, коли команди відсутні вдома, формат вікендів було змінено, і тепер п'ятнична практика починатиметься пізніше.

Два одногодинні тренування залишаться, але тепер вони відбудуться в п’ятницю вдень, а вранці команди проводитимуть прес-заходи. Ідея в тому, щоб усунути четвер як повний день на трасі для всіх команд і скоротити чотириденний гоночний вікенд до триденного.

Обов’язкові тренування для новачків

Однією з найбільших проблем для молодих водіїв останніх років була відсутність можливостей керувати болідами Формули-1, щоб спробувати довести, що вони гідні місця. Цьому заважали суворі обмеження на тести у міжсезоння.

Технічно команди мали можливість тестувати різних водіїв під час п’ятничної практики, але це рідко траплялося в реальності, оскільки усі зосереджені на підготовці до перегонів.

Щоб збільшити шанси новачків, тепер команда зобов’язана дати їм вихід у FP1 принаймні два рази. Це означає, що кожна команда повинна використовувати гонщика, який розпочав не більше двох Гран-прі. Вони можуть використати одного гонщика двічі або двох різних спортсменів під час однієї сесії.

Команди самі вирішують, як керувати своїм резервом, тому слідкуй за змінами перед кожним вікендом, оскільки різні виходи новачків, ймовірно, будуть розподілені протягом року.