Forza Horizon 6: усе, що відомо про нову гонку з відкритим світом

Навряд чи можна було знайти краще місце для анонсу, ніж Tokyo Game Show 2025. Саме там Microsoft офіційно представила нову частину серії. Гра вийде на ПК та консолях Xbox, продовжуючи традиції франшизи, яка так полюбилася гравцям. Ми зібрали всю актуальну інформацію про Forza Horizon 6 в одному матеріалі.

01 Коли вийде Forza Horizon 6?

Вихід Forza Horizon 6 заплановано на 2026 рік. Наразі Microsoft не називає точної дати релізу, проте, з огляду на досвід попередніх частин, гру варто очікувати восени або взимку.

Щодо платформ: вихід на Xbox Series X/S та ПК фактично підтверджений. Також Forza Horizon 6 з’явиться на PlayStation 5, наслідуючи приклад попередньої частини. Проте користувачам приставки Sony доведеться зачекати довше — найімовірніше, до 2027 року.

02 Хто розробляє Forza Horizon 6?

Над грою знову працює британська команда Playground Games за підтримки Turn 10 Studios — творців Forza Motorsport .

03 Де розгортатимуться події Forza Horizon 6?

Знавці серії мають привід для радості: Forza Horizon 6 нарешті перенесе гравців у локацію, про яку вони мріяли роками, — до Японії.

«Японія тривалий час очолювала список побажань фанатів Horizon, тому ми в захваті від можливості нарешті представити цей омріяний регіон у Forza Horizon 6», — розповів артдиректор Дон Арсета Xbox Wire .

Forza Horizon 6 має на меті досконало відобразити японську культуру © Microsoft

Як і в попередніх частинах, розробники прагнуть якомога автентичніше відтворити країну, поєднуючи реалістичність із захопливим геймплеєм. Особливий акцент зроблять на унікальній японській культурі — автомобілях, музиці та моді.

Цікава деталь: Арсета зазначив, що досвід роботи над доповненням Hot Wheels для Forza Horizon 5 допоміг команді спроєктувати багаторівневі розв'язки та естакади Токіо.

04 Карта Forza Horizon 6: які локації на нас чекають?

Світ гри знову буде відкритим і багатогранним. Традиційно автори створюють адаптовану карту: вона не відтворює реальність достеменно, проте передає найвиразніші риси регіону.

Японія з її великою кількістю впізнаваних і різноманітних локацій відкриває надзвичайно широкий простір для гри. Тут з'являться околиці гори Фудзі, вулиці Токіо, а також менш відомі сільські й гірські райони країни. Токіо ж називають найдеталізованішим середовищем, яке будь-коли з’являлося в іграх Forza Horizon.

05 Які автомобілі з'являться у Forza Horizon 6?

Про транспортні засоби у Forza Horizon 6 поки що нічого не відомо, і, на жаль, опубліковане тизерне відео теж не дає жодних висновків. Однак для команди розробників було дуже важливо точно відобразити японську автомобільну культуру.

Культовий MADBUL RX7 показує, на що здатні японські автомобілі © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

«Хоча ми поки що не можемо розкрити жодних конкретних деталей, ми, звісно, підемо слідами Forza Horizon 5 і запропонуємо широкий вибір автомобілів, які гравці знають і люблять», — сказав Арсета.

У грі знайдеться місце для всіх проявів японського автосвіту: від фургонів і кей-карів до класики автоспорту, дрифт-машин і пристрасті до тюнінгу. Можливо, саме це розмаїття стане її головною візитівкою.

06 Зміна пір року в Forza Horizon 6

Починаючи з Forza Horizon 4, зміна пір року стала важливою частиною серії, тож цілком логічно очікувати її повернення і в Forza Horizon 6. Японія особливо добре підходить для такої механіки, адже ця країна вирізняється надзвичайним природним розмаїттям і славиться одними з найразючіших сезонних трансформацій у світі: спекотним літом, засніженими зимами та, безперечно, культовим цвітінням сакури.

Цвітіння сакури давно стало символом Японії © Getty Images/Red Bull Content Pool

Зміна сезонів впливатиме не лише на візуал, а й на геймплей: змінюватимуться доступні активності, фізика покриття та навіть звуки навколишнього світу.

