Forza Horizon 6: 5 причин, чому вона беззаперечно перевершує попередницю

Улюблений фанатами сеттинг, поглиблені гоночні системи, значно покращена підтримка керма та технології нового покоління: з Forza Horizon 6 компанія Playground Games представила найамбітнішу на сьогоднішній день гоночну серію з відкритим світом. Порівняно з Forza Horizon 5, у новій частині представлено широкий спектр значущих оновлень і нових функцій. Ось що робить Forza Horizon 6 сильнішою грою.

01 Багатший відкритий світ у Японії

У Forza Horizon 5 основна увага була зосереджена на величезних ландшафтах Мексики. Хоча візуально вона вражала, багато частин мапи часто здавалися порожніми і мало використовуваними. У Forza Horizon 6 застосовано зовсім інший підхід. Замість одного лише масштабу, новий сеттінг Японії ставить на перше місце щільність, різноманітність та вертикальність.

Відкритий світ поєднує в собі неонові міста, звивисті гірські дороги, рисові поля, стародавні храми, прибережні шляхи та засніжені вершини навколо культової гори Фудзі в дев'яти різних біомах. Результат набагато різноманітніший - не лише візуально, але й з точки зору ігрового процесу.

Як повідомляється, Токіо в п'ять разів більший за будь-яке попереднє місто Horizon. Такі райони, як Гінза, Сібуя та Акіхабара, були відтворені з надзвичайною увагою до деталей, з надземними автомагістралями, вузькими провулками та кінематографічними розв'язками прямо як у фільмах про японські вуличні перегони. Вертикальність відіграє важливу роль на карті, оскільки маршрути проходять через мости, тунелі та високо в горах.

Одним з особливо розумних доповнень є нова система мап Fog of War. На відміну від попередніх частин, де вся мапа і всі дії були видні з самого початку, тепер гравці повинні активно досліджувати регіони, щоб відкрити їх.

Це може здатися незначною зміною, але вона перетворює дослідження на справжній досвід, заснований на відкриттях, а не на контрольний список іконок. З сотнями подій, доріг і прихованих секретів, які потрібно розкрити, відчуття пригод стає набагато більш корисним.

Forza Horizon 6 у порівнянні з Forza Horizon 5 з першого погляду

Category Forza Horizon 6 Forza Horizon 5 Release Year 2026 2021 Setting Japan Mexiko Map Size About 25% larger than part 5 Around 110 km² Largest City Tokyo (about 5x larger than Guanajuato) Guanajuato Launch Vehicles 550 504 (today: 900+) Steering Wheel Support Full; up to 540° rotation Rudimentary, weak FFB Tuning Extended body kits, Forza Aero, decals, performance tuning and more Liveries, performance tuning, simple body kits Progression Revised wristband system + Collection Journal Wristband system, Accolades

02 Безперервні перегони та події у відкритому світі

Однією з найбільших критичних зауважень до Forza Horizon 5 було розділення між вільним роумінгом та організованими перегонами. Початок події зазвичай означав відкриття меню, завантаження в гонку, її фініш, а потім знову завантаження у відкритий світ.

Forza Horizon 6 значною мірою усуває ці переривання, інтегруючи події безпосередньо в сам світ. Проїжджайте повз трасу Time Attack, і випробування починається миттєво - жодних меню чи завантажувальних екранів не потрібно. Щойно ви фінішуєте, ваш час з'являється поряд із рекордами реальних гравців по всьому світу. Те ж саме стосується і Drag Meets, де до 12 гравців можуть змагатися одночасно на широких міських вулицях.

Однак особливим доповненням є режим Touge Battle. Натхненні легендарною японською культурою дріфту на гірських перевалах, ці нічні дуелі відбуваються на вузьких, звивистих дорогах, де стиль, точність і вибір лінії мають таке ж значення, як і абсолютна швидкість. Комбіновані системи та мультиплікатори очок додають шар аркадного стилю, не втрачаючи при цьому відчуття майстерності.

Очевидно, що в основі Forza Horizon 6 лежить японська автомобільна культура. Навіть у попередній збірці, якій бракувало повноцінної багатокористувацької функціональності та сенсорних битв, перехід між дослідженням і змаганням вже відчувався значно більш плавним і захопливим, ніж раніше.

03 Підтримка рульового колеса нарешті стає серйозною

Forza Horizon 6 нарешті забезпечує той рівень підтримки керма та симуляції перегонів, про який гравці мріяли роками. Це одне з найбільших покращень для спільноти симуляторів перегонів і, можливо, одне з найважливіших оновлень у порівнянні з Forza Horizon 5.

Хоча попередня гра технічно підтримувала кермо, досвід ніколи не відчувався повністю переконливим. Зворотному зв'язку не вистачало глибини, фізика водіння явно віддавала перевагу геймпадам, а анімація в кабіні здавалася жорсткою і неприродною.

У Forza Horizon 6 цю проблему вирішено за допомогою повністю переглянутої системи рульового управління. Вперше в серії рульові колеса підтримують поворот на 540 градусів, а анімація кабіни повністю синхронізована. При проходженні крутого повороту ігрове кермо тепер точно повторює ваші дії в реальному світі, що робить водіння набагато природнішим.

Фізику, що лежить в основі гри, також було перероблено так, щоб кермо розглядалося як основний метод керування, а не як додаткова опція. Для гравців, які мають вдома спеціальне гоночне обладнання, це може бути нарешті гра Horizon, в яку по-справжньому комфортно грати за кермом від початку і до кінця.

04 Розширені можливості тюнінгу та кастомізації

Тюнінг автомобілів завжди був центральним елементом японської автомобільної культури, і Forza Horizon 6 втілює його як ніколи раніше. Хоча кастомізація вже була сильною стороною серії Horizon, нова гра розширює цю систему кількома значущими способами.

Гравці тепер мають доступ до більш широких наборів кузовів і перероблених аеродинамічних модернізацій, які впливають як на зовнішній вигляд, так і на продуктивність. Також нарешті з'явилася одна довгоочікувана функція: кастомні наклейки на вікнах. Раніше вікна залишалися недоторканими в лівреях гравців, але тепер весь автомобіль можна кастомізувати послідовно.

Ще одним розумним доповненням є введення автомобілів з вторинного ринку, які можна органічно знайти у відкритому світі. Досліджуючи Японію, гравці можуть знайти обмежені за часом пропозиції на сильно модифіковані автомобілі, вже оснащені тюнінговими деталями. Помітивши кастомізований Nissan Skyline GT-R біля гірського перевалу, ви можете миттєво придбати його, застрибнути в нього і негайно почати перегони. Це створює набагато динамічніший досвід, ніж перегляд статичного меню дилерського центру.

Перероблені автомобілі Forza Edition також повертаються з більш екстремальними та візуально виразними модифікаціями, ніж раніше. Ці автомобілі створені не тільки для того, щоб пропонувати бонуси в грі, але й для того, щоб виділятися в якості демонстраційних зразків.

05 Поглиблена система прогресу та особистий простір

Дослідження завжди було частиною формули Horizon, але Forza Horizon 6 просуває його набагато далі завдяки новій системі Collection Journal.

Журнал колекцій діє як цифровий щоденник подорожей для автолюбителів. Гравці можуть фотографувати відомі японські пам'ятки, збирати приховані регіональні талісмани та записувати особисті досягнення по всьому світу. Замість того, щоб відчувати себе розрізненою колекційною системою, ці види діяльності тісно інтегровані в проходження гри. Дослідження мапи відкриває нові транспортні засоби, події та нагороди, роблячи відкриття основним механізмом гри, а не побічною діяльністю.

У той же час, Forza Horizon 6 представляє повністю настроювану систему гаражів. Кожен придбаний вами об'єкт нерухомості включає гаражний простір, який можна персоналізувати за допомогою меблів, освітлення, настінних малюнків та прикрас. Якщо ви хочете реалістичний японський тюнінг-гараж з неоновими вивісками або футуристичну схованку в стилі аніме, система пропонує набагато більше творчої свободи, ніж попередні версії.

Найбільшим доповненням є ексклюзивний маєток Valley Estate - приватна гірська долина, яку гравці можуть сформувати майже як мініатюрний відкритий світ. Додаткові гоночні траси, храми та інші споруди можна вільно розміщувати та налаштовувати.

Ці особливості виводять Forza Horizon 6 за рамки традиційної гоночної гри і наближають її до ширшого стилю життя, зосередженого навколо автомобільної культури. Для гравців, які бачать в автомобілях щось більше, ніж просто змагальні машини, це значний крок вперед для серії.

06 Висновок: Forza Horizon 6 проти Forza Horizon 5

Forza Horizon 6 - це набагато більше, ніж просто "Forza Horizon 5 у новій локації". Вона переосмислює те, якою може бути гоночна гра у відкритому світі. Японія виявилася ідеальним місцем, пропонуючи величезне візуальне розмаїття, багату автомобільну культуру і дико різні враження від водіння на відносно компактному просторі.

Playground Games використала це місце, щоб покращити майже кожну частину формули Horizon - від фізики водіння та потоку подій до дослідження, тюнінгу та підтримки керма. Якщо фінальна версія виконає всі обіцянки, показані до цього часу, Forza Horizon 6 може стати новим еталоном для аркадних гоночних ігор.

Про автора Хто такий Філ Бріел? Філ Бріел - колишній кіберспортсмен, який грав у такі ігри, як Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport та FIFA на ПК і консолях. В останні роки він також набув значного досвіду в галузі технологій та ігрових периферійних пристроїв. Він пише репортажі про весь ігровий світ з 1990-х років і працює редактором апаратного забезпечення.