Чотири пригоди, які варто запланувати на 2026 рік

Будувати плани на майбутнє — обов’язковий ритуал нового року. І головне, щоб у твоєму календарі знайшлося місце для справжнього — подорожей, які дарують емоції, випробовують характер і перевертають уявлення про відпочинок.

У цьому тексті ти знайдеш ідеї активних пригод від велоентузіаста, менеджера та продюсера Ukraine Gravity — Орест Ватаманюк . А також одну ідею від Red Bull, адже уже через кілька днів відкривається реєстрація на перший в Україні джиббінг-контест для лижників і сноубордистів — Red Bull Roll the Dice . Сніжне комʼюніті збереться в Буковелі і ти не захочеш це пропустити: готуй відео свого найкращого джиббінг-трюку і не забудь зареєструватися .

Орест Ватаманюк © Фото надав Орест Ватаманюк

Минулий рік для команди Ореста Ватаманюка видався доволі активним. В їх доробку спільні проєкти з Ольгою Харлан , участь у книзі про велокультуру в Україні — «Велорух», яка нарешті вийшла друком англійською, а також видання «15 Years of Dreams», над яким колектив працював кілька місяців.

Та найбільшу популярність команді, звісно, приносять подорожі. Однією з найяскравіших і найпам’ятніших пригод у їхній історії став скітур і фрирайд Карпатами під назвою «5 вершин». Тоді вони побували у Мармароському масиві, на Петросі та Говерлі.

«Нас випробовували суворі зимові умови, лавинно небезпечні ділянки, поломки авто, складні гірські дороги, фінансові труднощі й конфлікти в команді. Але я в захваті від того, як нам вдалося пройти через усе це. Тоді ми знімали фільм — і багато хто досі чекає на його вихід».

Орест Ватаманюк зізнається: половина його подорожей ретельно сплановані, а інші — спонтанні поїздки, коли особливо потрібне справжнє перезавантаження. Тоді він бере велосипед або лижі — саме вони найкраще повертають до реальності після складних моментів.

Велопрогулянка в горах © Фото надав Орест Ватаманюк

До речі, продюсер UA Gravity готовий розкрити тобі головний секрет яскравої подорожі. І ні — справа не у вартості спорядження, довжині маршруту чи тривалості відпочинку.

«Головне — це компанія. З часом я перестав бути перебірливим до локацій чи умов катання. Інколи навіть у дощ або негоду трапляються дуже сильні пригоди, якщо поруч ті, хто повинні бути з тобою».

Тож збирай компанію друзів для активного відпочинку, читай про найцікавіші ідеї для подорожей цього року — і мерщій плануй свою першу пригоду 2026-го!

Що саме радить Орест Ватаманюк любителям пригод у 2026 році?

01 Ski Touring або самурайський шлях

Гірська лижна подорож — чудовий спосіб перезавантажитися © Фото надав Орест Ватаманюк

У складні часи, які вже не перший рік переслідують українців, особливо важливо піклуватися про ментальне здоров’я. Тому один із найефективніших способів перезавантажитися — гірська лижна подорож.

«Ski touring створений для справжніх самураїв, яким не так важлива ціль, як сам шлях. Крок за кроком, вгору по снігу протягом усього дня — і в кінці на тебе чекає швидкий і кайфовий спуск вниз. Але це не точно», — каже Орест.

Найкращий час, щоб спробувати цю активність, — лютий. У цей період світловий день значно довший, а снігу ще більш ніж достатньо.

Ідеальними локаціями для скітуру в Україні вважається Чорногірський хребет — Шпиці, Ребра та Говерла. Протягом зими тут панують сильні вітри, які перетворюють сніг на лід, але ближче до весни погода стає м’якшою, а покриття — приємнішим для підйому та катання.

Орест Ватаманюк з командою © Фото надав Орест Ватаманюк

«Якщо ти початківець, я б радив довірити планування маршруту та підбір спорядження досвідченому гіду, адже кожна деталь має значення. Навіть найменша помилка може обернутися серйозною неприємністю», — радить продюсер Ukraine Gravity.

Гід також допоможе підібрати маршрут відповідно до твоєї фізичної форми. Утім, чим більше у мандрівника витривалості та терпіння, тим приємніше буде насолоджуватися гірськими краєвидами під час зимової пригоди.

«Скітур — це про максимальну свободу. Ти не прив’язаний до маршруту і можеш йти туди, куди дивляться очі», — резюмує Орест.

02 Enduro

Cезон для ендуро в Україні триває майже цілий рік © Фото надав Орест Ватаманюк

Enduro — для Ореста Ватаманюка це справді особлива активність. «Свій шлях у велоспорті я почав із downhill. Понад 10 років змагався на Кубках світу та Європи, навіть отримав звання майстра спорту. А потім в один момент зрозумів: мені страшно виходити на старт — змушувати себе мчати вниз цими трасами та ще й стрибати через трампліни.

Кожна гонка, а особливо фінали, чомусь завжди випадали на дощ, коли траси перетворювалися на суцільне болото. Одне падіння — і ти вже схожий на сніговика з багнюки. Далі був сезон травм, після якого я вирішив продати свій гоночний байк…

Згодом мене запросили допомогти з організацією Кубка Європи в Словенії. Саме там я вперше спробував ендуро-байк — і зрозумів, який це кайф, їхати без секундоміра і просто насолоджуватись краєвидами навколо», — ділиться Орест.

Найшаленіші перегони з хард ендуро — Red Bull Romaniacs © Фото надав Олексій Добичін

Саме такий формат відпочинку ми й пропонуємо тобі запланувати на 2026 рік. У Карпатах є безліч локацій, де можна випробувати себе. Саме тут тренується український учасник легендарних перегонів на ендуро-байках Red Bull Romaniacs Олексій Добичін .

Орест радить обирати для заїздів трейли на Петросі, Стежці Довбуша, Ребрах, а також маршрути поблизу Свидовця чи озера Несамовите.

Звісно, ця активність потребує підготовки. «Самостійно підготуватися до першої поїздки на ендуро-велосипеді досить складно. Краще звернутися у веломагазин у твоєму місті та попросити допомоги з підбором байка й спорядження. Також можна долучитися до місцевої компанії, яка зможе взяти тебе з собою в першу ендуро-подорож», — радить він.

Ендуро-заїзд у горах © Фото надав Орест Ватаманюк

Сьогодні в Україні є великий вибір електроендуро-велосипедів, тож ідеальна фізична форма не є обов’язковою, але точно стане бонусом у подорожі.

Ендуро — це вид активності для тих, хто любить крутити педалі та володіє базовими навичками їзди різним рельєфом. Плюс, за умов сучасного клімату й помірно теплих зим, сезон для ендуро в Україні триває майже цілий рік.

«З огляду на глобальне потепління, зима останніми роками стає все менш сніжною. Тому мій велосезон з кожним роком стає дедалі довшим», — зазначає Орест.

03 Скелі

Лара Ноймаєр насолоджується гірськими краєвидами © Ray Demski / Red Bull Content Pool

Здається, скелелазіння — класична активність, про яку знають усі. Але цей спорт у природних умовах пробувало не так багато людей.

«Свій шлях я зазвичай починаю взимку — з тренувань на скеледромі в приміщенні. А вже ближче до літа виходжу на природні маршрути», — розповідає Орест Ватаманюк.

У його арсеналі вже дві підкорені локації — у Яремче та Болехові. Втім, туристам доступний значно ширший вибір місць для скелелазіння — як у Карпатах, так і за їхніми межами. Головне правило — займатися там, де вже прокладені спеціальні маршрути.

Для скелелазіння в Україні доступно багато локацій © Фото надав Орест Ватаманюк Підйом на вершину своєї першої скелі важко забути Орест Ватаманюк

«У скелелазінні, як і в будь-якому іншому виді спорту, найкраще звернутися до фахівців із підбору спорядження або долучитися до профільного клубу. Це допоможе безпечно й правильно зайти в цей напрям, а ще — знайти нових друзів», — каже Орест.

Співзасновник UA Gravity радить скелелазіння всім, хто хоче мати сильне, атлетичне тіло, рельєфні руки, спину й ноги. Без мозолів і потертостей не обійдеться, але, як запевняє Орест Ватаманюк, воно того варте — «підйом на вершину своєї першої скелі важко забути».

Ідея від Red Bull: джиббінг

Спробуй джибінг, якщо готовий до зимових пригод © Red Bull Content Pool

Закриваємо топ ідеєю від Red Bull, яку можна реалізувати уже дуже скоро. Якщо ти вважаєш себе експертом у зимових видах спорту, залітай на Буковель 21 лютого. Там вперше в Україні відбудеться Red Bull Roll the Dice — зимовий джиббінг-контест для лижників і сноубордистів, де трюк визначає випадок. На у сноупарку STAV14 збереться сніжне ком’юніті, щоб перевірити техніку, стиль і здатність підлаштовуватися під будь-який сценарій. Ця пригода зацікавить тебе, якщо ти хочеш не просто кататися, а спіймати справжній драйв змагань.

Механіка проста: учасники будуть кидати дайси, сторона, що випаде — визначає трюк. На виконання — дві спроби. Успішний заїзд означає прохід далі, а до фіналу потрапляють вісім учасників із найвищими балами. Переможе той або та, хто залишиться останнім. За правильний вайб відповідатимуть DJ TSY_snigtravel та MC Андрій Горошанський і Іван Барбул, а завершиться день епічною riders party.

Як взяти участь? Підготуй відео свого найкращого джиб-трюку та реєструйся до участі з 26 січня по 8 лютого. Подробиці і правила тут. Серед усіх заявок організатори оберуть 32 кращих сноубордистів і 32 кращих лижників, які й зустрінуться на схилі 21 лютого. Участь безкоштовна. До зустрічі у серці Карпат!