4 чудові та 4 жахливі речі, коли ти фрилансер

Діточки, сідайте у коло, ми розповімо історію про давні часи, коли слово «фрилансер» звучало екзотично. За цим словом ми малювали себе дивні пейзажі людини з ноутбуком, яка ліниво набирає два імейли на день, сидячи під пальмою на тайському узбережжі, а потім їде на мопеді у своїх справах.

Економіка, пандемія, зміни ринку праці зробили так, що приміряти на собі шкуру фрилансерів доводиться значно більшій кількості людей, ніж будь-коли. І це той випадок, коли очікування та реальність не дуже збігаються. Згадуємо передбачувані плюси та не такі передбачувані мінуси фрилансерського життя.

Чудово: працювати звідки завгодно

Поп-культура та медіа нав'язує нам виключно художні місця роботи оцих усіх вільних художників та дизайнерів, колумністів, ілюстраторів та консультантів. Екзотичні пляжі, модні міські кафе, бари та хай-тек коворкінги. Усе це спокушає офісних працівників, особливо у холодні місяці, коли штовхаєшся темним містом у переповненому вагоні метро.

Жахливо: ...або принаймні спробувати

А що ж у реальності? Таїланд зачинено на карантин. У кафе незручні стільці й таке враження, що хтось замовив перемолоти 4 вагони колумбійської кави. У коворкінг зайшов якийсь мутний тип, що голосно обговорює поставки автомобільних килимків. Здається, хтось нас надурив.

Фриланс: очікування та реальність © Mike Blabac / Red Bull Content Pool

Чудово: працювати як завгодно (правда ж?)

У 2021 році всі оперують словосполученням work-life balance принаймні двічі на день. І фриланс-режим здається ідеальною опцією для тих, хто хоче пожити і у свої 20-30, а не відкладати усе на пенсію. От зараз я візьму кілька замовлень, і буду тихенько виконувати їх після обіду. А потім подивлюсь кілька серій «Ріка і Морті». А потім може ще годинку попрацюю. Звучить класно, так?.. Так?...

Жахливо: набирати проєкти, поки не луснеш

Клятий капіталізм знову нас переграв. Ну добре, візьму ще один екстра-фриланс, щоб після сплати аренди щось лишилося на життя. А ще давно нікуди не їздив, тому ще один, але це все. Дідько, акумулятор на ноуті помер. Так, доведеться кранчити вночі, але це востаннє!

Чудово: не проводити найкращі роки у сірому офісі

Бо життя занадто коротке, щоб проводити його як офісний планктон!

Жахливо: проводити їх у піжамі

Значно краще прокинутися у своєму ліжечку десь о 9-й, не поснідавши схопити ноут, бо клієнт вже щось навалює в телеграм та ставить крапки в кінці речення. Ближче до 11 почистити зуби. Переповзти з ліжка на стілець, по дорозі обливаючи волосся водою, бо з такою головою не можна з'являтися на Zoom-колі. Якщо пощастить, десь близько 14-ї усі нормальні офісні працівники підуть обідати. Тож у тебе буде годинка на прокрастинацію та роздуми про те, куди зайшло твоє життя. Десь близько 18:00 у п'ятницю клієнт надішле правки, і очікує виконану роботу в понеділок зранку. Але хоча б в «телегу» два дні ніхто не писатиме.

Фриланс очима співробітників, які збираються звільнятися © Mike Blabac / Red Bull Content Pool

Чудово: говорити ні

На відміну від фултайм-керівника, ти можеш просто не братися за роботу, яка не має сенсу або не подобається тобі з якихось інших причин. Бо не для неї ти був створений!

Жахливо: говорити зі скаженими клієнтами

Але якщо клієнт був достатньо хитрий, аби не видавати свою божевільність під час першого дзвінку-знайомства, готуйся до моменту, коли від нього прийдуть перші нелогічні, суб'єктивні, непослідовні та просто дивовижні правки. Скажених клієнтів вистачить на всіх. А у скажених клієнтів вистачить магічних правил, яким ти маєш слідувати. Дизайнери та копірайтери знають, про що мова.

Усі ці «не починайте речення з "не"», «від дизайну має пахнути грошима», «давайте поставимо портрет клієнта на головну сторінку. А ще згадування в першому абзаці. І в другому. А ще поставимо його портрет на логотип. І логотип з його обличчям у першому абзаці. І в другому. А ще текст має продавати». Embrace yourself. Тепер це твоє життя, друже.

Чудово: не треба слухати тости на корпоративі

І приходити на корпоратив виключно тому, що там буде керівництво і усі мають бути.

Що краще: ізоляція чи тости на корпоративі? © Mike Blabac / Red Bull Content Pool

Жахливо: та й взагалі нема кого слухати

В особливо гострі моменти самотності тобі не вистачатиме душевних історій бухгалтерки Катерини Іванівни. Хоча з іншого боку, черговим локдауном тебе не налякати.