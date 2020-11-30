Фрірайд в Україні: куди їхати за свіжим снігом

Закриті кордони і шалений попит на внутрішній туризм підказують: початок грудня — час планувати зимову подорож.

Торік ми розповідали про небанальні локації для трасового катання в Україні, а сьогодні підібрали маршрути, які краще підходять для любителів фрірайду.

«Мета фрірайда — побути наодинці з природою та горами, щоб відчути повну свободу. Такі спуски роблять нас живими, а в унікальних місцях гір зупиняються думки... Фрірайд зовсім не схожий на спуски трасами курортів, але щоб зрозуміти це, його потрібно спробувати», — ділиться розробниця Соломія Данькевич, яка декілька років тому вперше спробувала позатрасове катання.

Але щоб пригода була безпечною, нагадуємо: у гори варто йти тільки з досвідченими гідами або людьми, які добре знають регіон. Впевнись, що ти добре екіпірований та розумієшся на лавинній безпеці та знаєш, що робити, якщо щось піде не за планом.

Якщо ти впевнений у своїх силах та розумієш, у чому кайф катати по «паудеру» на непідготовлених трасах — цей перелік для тебе.

K2: Неймовірний спуск

Драгобрат

Найвідоміша локація для фрірайдерів в Україні.

Особливості : Долина Драгобрат розташована на висоті 1300–1400 метрів над рівнем моря. Позатрасово тут можна катати не лише після подолання десятків кілометрів гір, але й навіть у межах курорту, що дуже зручно. Для цього можна користуватись підйомниками, орендувати снігоходи або наймати ратрак.

Популярним місцем для фрірайду є вершини Перший Жандарм (1763 м) і Другий Жандарм (1800 м). Також може зацікавити маршрут довжиною у 12 кілометрів з гори Близниця (1883 м).

Як дістатися : Драгобрат розташований у Рахівському районі Закарпатської області. Але зважай, що безпосереднього транспортного сполучення з курортом немає. Потрібно дістатись до селища Ясіня, яке лежить у підніжжі гір. Звідти до Драгобрата є трансфери. Про них можна домовитися на місці, або заздалегідь. Вартість — від 150 грн з людини.

До Ясіня можна дістатись потягом Львів-Рахів, автівкою або автобусом із Івано-Франківська або Чернівців.

Пилипець

Досвічені фрірайдери порівнюють курорт з всесвітньовідомими гірськими схилами Японії. Кажуть, сніг у буковому лісі Пилипця нагадує невагому пудру, що випадає на острові Хоккайдо. Перевірити, чи це правда, можна вже цієї зими.

Особливості : Село Пилипець розташоване на висоті 579 метрів над рівнем моря. Фрірайдерам-початківцям можуть сподобатись спуски, що знаходяться у декількох хвилинах від підйомника. Але завдяки різним кутам нахилу гір тут не буде нудно і більш вправним райдерам. Обов’язково спробуй спуск Боржавським хребтом з гір Гемба (1498 м) та Магура-Жида (1505). Довжина маршруту — 8 кілометрів.

Як дістатися : Пилипець розташований у Міжгірському районі Закарпатської області. Із Львова, Києва, Одеси, Ужгорода тощо потрібно дістатись потягом до селища Воловець. Звідти до Пилипця на авто, маршрутному таксі або рейсовому автобусі Ужгород – Міжгір'я. Також до Пилипця їздять автобуси з Міжгір'я, Мукачева та Ужгорода.

Мета фрірайда — побути наодинці з природою та горами © Scott Serfas/Red Bull Content Pool

Славське

Так, гори тут нижчі і погода буває мінливою, але з іншого боку — курорт не такий популярний, отже більше незайманого снігу залишиться тобі.

Особливості : Селище Славське розташоване на висоті 500-600 метрів над рівнем моря. Тут також є підйомники та ратраки. Фрірайдери розповідають, що гора Тростян (1235 м) для багатьох — колиска позатрасового катання і має дуже цікавий рельєф. Але зважай, що тут буває мало снігу, тому не забудь завчасно перевірити прогноз погоди.

Як дістатися : Славське розташоване у Стрийському районі Львівської області. Потягом до Славського можна дістатись із Києва, Одеси, Львова, Харкова, Вінниці тощо. Зі Львова, Стрия і Сколе курсують рейсові автобуси. Автомобілем можна доїхати автотрасою М-06 через Львів та Сколе.

Петрос

Маловідома та більш експериментальна локація — гора Петрос.

Особливості : Петрос розташована на висоті 2022 метри над рівнем моря. Піднятися на гору можна із сіл Лазещина, Кваси або Ясіня. Відстань від останнього до вершини — 15 кілометрів, тому дорога туди може тривати більше 6 годин. Водночас спуститися можна за півгодини.

Як дістатися : Петрос розташована у Рахівському районі Закарпатської області. Щоб до неї дістатися, треба дістатися сіл Лазещина, Кваси або Ясіня. Туди ходять потяги з Івано-Франківська, Львова та Києва. Також через згадані села проходить траса H-09 Львів-Мукачево та їздять автобуси з Франківська, Коломиї, Чернівців та Ужгорода.

На деякі маршрути краще не відправлятися самому © Tim Zimmerman

Шпиці

Можливо, найекстремальніша локація у нашому списку — вершина Шпиці, одного із піків гірського масиву Чорногора.

Особливості : Вершина Шпиці (1863 м) має унікальний рельєф, якого майже не зустріти в Карпатах. Там є декілька різких невеликих «кулуарів» (улоговин у схилі гори, спрямованих по течії води, — ред). Катання там небезпечне і вимагає високого рівня підготовки через кут нахилу. Але, у той ж час, спуск повен мальовничих краєвидів.

Як дістатися : вершина розташована у Верховинському районі Івано-Франківської області. Спочатку треба приїхати до міста Верховина, а від нього дістатися до села Бистрець. Там немає залізниці, тому доведеться їхати автобусами або власним авто.

Говерла

Найвища точка України не могла не привернути увагу фрірайдерів. Це складний маршрут, який не варто намагатись подолати самотужки.

Особливості : Головна фішка Говерли у її висоті — це 2061 метр над рівнем моря. До вершини треба підніматися пішки. Зазвичай дорога триває 2,5 — 3 години. Будь готовий, що схили тут круті і можуть бути покриті шаром льоду. Головна мета райдерів — так званий «цирк» — величезний масив свіжого снігу між горами Говерлою та малою Говерлою. Щоб дістатись до пологої частини спуску треба буде проїхати через досить небезпечні виступи гострого каміння, де кут нахилу сягатиме 40%. Говерлу люблять за глибокий та пухнастий сніг, що довго залишається недоторканним через малу кількість райдерів. Але такий сніг одночасно збільшує ймовірність сходження лавин, отже тут особливо уважно потрібно ставитись до власної безпеки.