Все, що потрібно знати про фристайл початківцю

Колись кататися на лижах було дуже просто. Люди спускалися вниз білосніжними схилами, змагаючись, хто зробить це найшвидше. Згодом катання стало вільнішим — лижники почали робити рухи, подібні до сноубордистських (стрибки, спуски, сальто) і поєднувати їх із традиційними лижами.

«Це набрало такої популярності, що тепер на Зимових Олімпійських іграх у нас є одразу три дисципліни з фристайлу», — каже британський фристайлер №1 Педді Грем і одразу ж пояснює, що до чого.

Педді Грем підіймає крутість лиж іще на одну сходинку © Pally Learmond / Red Bull Content Pool

Дисципліни фристайлу:

Слоупстайл: «Це лижна траса для стрибків з рейками і різними перешкодами. Зазвичай на ній можна виконати 5-6 трюків. Якщо хочеш набрати високих результатів у слоупстайлі, маєш уміти класно приземлятися».

Хафпайп: «Це культова дисципліна, ідеальна для фристайлу. Саму стіну, яка й називається хафпайп, роблять зі снігу. Вона має висоту під 7 метрів і насправді більше схожа на лід, адже дуже міцна й ідеально гладка. Зазвичай райдери роблять 5-6 підходів, аби виконати трюк протягом свого часу на хафпайпі»

Біг-ейр: «Крутість біг-ейру в тому, що ти не маєш тримати лижі прямо, навпаки, можеш схрестити їх і виконати купу різних трюків. Саме тому біг-ейр на лижах значно захопливіше, ніж сноуборд. Учасники катають на 18-метровій рампі, яка дає змогу виконати у повітрі чимало обертань і трюків».

Та не хвилюйся, тобі не обов’язково одразу починати з трюків у повітрі і величезних рамп. «Фристайл може бути таким, яким захочеш ти», — каже зірка фільму Long Days . Далі Педді одразу ж береться накидати варіанти і поради для твоїх наступних спусків.

Paddy Graham

Не хвилюйся, якщо не можеш поїхати в Альпи

«Я виріс, тренуючись на штучних сухих спусках у Шеффілді. У Великій Британії їх колись було близько сімдесяти. Сьогодні різноманітні схили розташовані в годині їзди від будь-якої точки країни. Тому тобі навіть не обов’язково жити в регіоні, де є гори, аби почати займатися фристайлом».

Тільки-но ти навчишся крутитися на 180 або навіть 360 градусів після невеликого стрибка, все інше піде як по маслу Педді Грем, британський фристайлер

Обери правильні лижі

«Більшість людей для середніх схилів зазвичай використовують лижі з плоским хвостом. Для фристайлу тобі знадобляться такі лижі, де обидва кінці підняті догори. Це дозволить тобі рухатися як уперед, так і назад. Крім того, палиці для фристайлу коротші за звичайні, аби ти не заплутався в них під час стрибків».

Педді Грем у Хоккайдо, Японія © Pally Learmond / Red Bull Content Pool

Не легковаж

«Незалежно від того, на яких схилах ти катаєшся, безпека має бути на першому місці. Обов’язково вдягай шолом і не намагайся зробити те, що тобі робити незручно. Тобі не треба постійно думати «Я хочу стати фристайлером». Це найпростіша дисципліна, і з нею все працює інакше. В ній немає жодних правил. Усе, що тобі потрібно — бажання самовиразитися, зробити кілька стрибків і насолоджуватися схилами. Ти маєш отримувати задоволення, адже це — головне».

Навчися їздити задом наперед

«Перше, чого тобі треба навчитися у фристайлі — це їздити задом наперед. Якщо ти ще не хочеш стрибати — спробуй поїздити задом і навчитися контролювати лижі. Маєш тримати їх паралельно і звикнути дивитися через обидва плеча, оглядаючись. Завжди зважай на те, що за спиною — це важливо!»

Тренуйся на батуті

«Фристайлер обов’язково має вміти рухатися у повітрі. У дитинстві мама відправляла мене на батут — так я навчився контролювати своє тіло. Я тренувався на схилі раз на тиждень, а решту часу проводив на батуті. Тому стрибай, звикай до повітря, вчись працювати ногами і змінювати положення тіла».

Не поспішай

Педді Грем у дії © Christian Stadler

«Починай з малого і розвивайся поступово. Більшість твоїх зусиль піде на те, аби зробити хоча б невеликий стрибок. А тільки-но ти навчишся крутитися на 180 або навіть 360 градусів після невеликого стрибка, все інше піде як по маслу. Зробити вдалий поворот на 180 чекай не скоріше, ніж за півроку. І мінімум стільки ж часу знадобиться, аби зробити повний оберт».

Створи власні цілі

«Ти маєш ставити цілі і досягати їх. Наприклад, за півроку треба навчитися стрибати і хапатися за ноги. Підстрибни — і спробуй узятися за ступні. Крім того, можеш спробувати братися за передні кінці лиж або за задні. Це все досяжно, тільки варто приділити цьому достатньо часу».

Не лети наосліп

«Найважливіше для новачків — це приземлення. Чомусь люди до деталей обдумують стрибок і забувають про те, що за його межами. Ти маєш знати, куди летиш і де приземлишся. Це особливо важливо, коли ділиш схил з іншими. На твоєму шляху може легко з’явитися дитина або величезне дерево».

Баланс під час стрибка

«Інстинкти підштовхують нас присісти, і багато людей під час перших стрибків підгинають ноги. Очевидно, що твої коліна згинатимуться, але коли ти присядеш занадто сильно, то назад уже не піднімешся і просто втратиш баланс».

Педді Грем здіймається у повітря над італійськими горами © Gian Paul Lozza

Не відхиляйся під час приземлень

«Усе тримається на рівновазі й силі. Тримай вагу завжди по центру або навіть трохи схиляючись уперед. За допомогою сили присядь трохи під час приземлення, але потім швидко підіймайся, бо інакше просто впадеш».

Підніми голову

«Твій стрибок, як і рухи тілом, багато в чому залежать саме від голови. Завжди тримай голову піднятою і дивися в напрямку руху. Якщо під час стрибка глянеш на землю, тіло одразу ж потягне впасти. Якщо ж рухатимеш головою в різні боки — просто не знатимеш, що саме тобі треба робити».

Не пропускай вечірніх занять і майстер-класів

«Часто ввечері на схилах виставляють рампи і проводять тренування для фристайлерів. Усі вони різного кольору, ти одразу побачиш, які саме призначені для новачків. Аби підкорити їх, маєш навчитися їхати боком. Для цього просто треба відчувати лижі. Потім спробуй себе на рампі. Аби не впасти, постійно тримай баланс.

Якщо хочеш натренувати баланс, є спеціальний баланс-борд для подібних вправ».

Педді Грем © Christian Stadler/Red Bull Content Pool

Тренуйся вдома перед будь-якою поїздкою в гори

«У Швейцарії є лижний парк, який розкинувся на пів гори. Там розташована ціла Академія фристайлу . В американській Юті також є спеціальний Парк для фристайлерів з батутами і пінопластовими перешкодами. Та перш ніж їхати кудись, ти маєш сумлінно практикуватися вдома».

Не схилами єдиними

«Вільний стиль — це так само про фрірайд чи беккантрі, де ти спускаєшся непідготовленою трасою. Якщо ти вмієш їздити, маєш необхідне спорядження та знаєш, що робити в разі лавини — можеш їхати куди завгодно і влаштовувати собі справжній лижний тур. Це найкращий спосіб досліджувати гірську красу».