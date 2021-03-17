Експедиція на Мармароси: найвіддаленіший фрірайд-маршрут України

До подорожі на Мармароси я знав, що ці гори відомі найбільш екзотичними видами на українські Карпати. Хребет проходить по кордону України та Румунії, відповідно, там можна побачити обидві частини Карпат (українську та румунську). Хоча схили не дуже високі — до 2 000 метрів над рівнем моря — Мармароси мають унікальний рельєф: стрімкі спуски, скелясті ділянки, класні експозиції схилів і багато можливостей для фрірайду, альпінізму та трекінгу.

Взимку 2021 року ми з командою Ukraine Gravity відправились туди знімати одну з частин стрічки «5 вершин» — нашого нового фільму про дружбу, наполегливість, підтримку та жагу до пригод у зимових Карпатах.

Ми хотіли здивувати глядачів, відкрити українські Карпати по-новому, а натомість перенеслися в дитинство у зими, про які мені розповідав ще дідусь. Покатались у безлюдних куточках гір, побули наодинці з природою та провели декілька затишних вечорів біля багаття, під світлом мільярдів зірок.

Якщо тобі важко читати цей текст у березні, хочу розрадити: на північних схилах хребта сніг лежить майже до літа. Торік наші друзі, рятувальники із Marmaros Rescue Hut, закрили лижний сезон 6 червня. Зрозуміло, що у тебе навряд чи буде можливість проїхати весь шлях від вершини до підніжжя, але на окремих ділянках катнути на початку літа цілком можливо.

До вершини Піп Іван Мармароський зможуть дістатись лише досвідчені райдери © Ukraine Gravity

Якщо найближчим часом вирватись все ж не вийде, готуйся до нового сезону, який тут починається разом із першим снігом у грудні. Та якщо ти хочеш побачити Мармароси у всій величі — постав нагадування на лютий. Саме цей місяць вважається найкращим часом для каталки на Мармаросах: снігу найбільше, а показники температури, видимості та швидкості вітру досягають оптимальних значень.

Логістика

Мармароси — локація важкодоступна, але через це і цікава. Перше, на що варто зважати: це прикордонна зона. Тому всім охочим потрібно заповнити заявку на сайті ДПСУ та отримати дозвіл на малий прикордонний рух. Далі на прикордонній заставі у селі Ділове потрібно буде отримати перепустку. І не забудь взяти з собою паспорт.

Рожеві світанки за заходи сонця — одна із принад Мармаросів © Ukraine Gravity

Село Ділове — найближча точка до цивілізації. Саме тут ви будете лишати автівку та отримувати перепустку у прикордонників. Саме тут туристи починають скітур підйом на схил.

Наша мета — Marmaros Rescue Hut — два будиночки у серці хребта, де чергує добровільна рятувальна команда. Тут живуть гіди, які організовують фрірайд-тури і супроводжують групи у горах. Звідси починаються усі наші пригоди на Мармаросах. Але готуйся, що дорога від села до хатинок — це близько 1000 метрів підйому, які можна подолати лише пішки, на снігоступах або скітуром.

Одне із вражень експедиції — затишні вечори у горах під зоряним небом © Ukraine Gravity

Скітур — це вид катання на лижах, який використовують для локацій, де немає підйомника, або куди неможливо піднятись на ратраку. Тобто коли вибір лише між гелікоптером або скітуром. Він дозволяє розкатати схили, недоступні для інших райдерів. Відкриває найкращий сніг, найкращі умови — те, що приваблює у фрірайді.

Скітурний комплект складається з легких лиж (або сплітборда — сноуборда, який розділяється на дві лижні), взуття, спеціального кріплення та камуса (який клеїться на ковзаючу поверхню лиж, щоб вони не могли їхати назад). Ще одна важлива деталь — телескопічні палки — регулювання довжини допоможе під час підйому та спуску.

Кому варто їхати

Мармароси — це великі відстані, перепад висоти та серйозне навантаження. Не найкращий варіант, щоб починати знайомство з зимовими видами спорту. Ми не рекомендуємо цей напрямок початківцям і людям, які ніколи не мали справи з гірськими походами взимку.

UА Gravity цього року дослідила 5 вершин Карпат, одна з них у Мармаросах © Ukraine Gravity

Щоб отримати задоволення від катання на Мармаросах, ти маєш бути фізично підготовленим. Як правило, люди витрачають тут 70% часу на підйом і 30% – на спуск. Тому знадобиться багато сил та енергії, щоб пересуватись.

Також, щоб підійматися на схили, будуть потрібні навички володіння скітур-комплектом. Але не хвилюйся: якщо ти займаєшся спортом, то скітур опануєш досить легко.

День на Мармаросах починається з лавинного семінару: усі туристи мають ознайомитись з правилами безпеки. Під час семінару гіди перевірять твої скіли катання на лижах чи борді та порадять спуски для райдерів різного рівня. Можуть «відправити» на найскладніший схил або покажуть спуск для середньої підготовки. У найгіршому випадку доведеться кататись біля будиночка і не заходити далеко. Бо безпека — це найголовніше.

Гід Олексій Тригубяк закріплює страховку для оператора Ukraine Gravity © Ukraine Gravity

Біля Marmaros Rescue Hut є полонина Лисича, де буде безпечно й цікаво початківцям. А от якщо ми говоримо про вершину Піп Іван Мармароський (південно-східний схил) — це маршрут для експертів. Частина схилу має кут 45-50 градусів, тож потрібна гарна підготовка, аби там спускатись.

Прогноз погоди

Найголовніше, що ти маєш перевірити перед стартом подорожі — прогноз погоди. Є багато сервісів, які можуть з цим допомогти. Ми користуємось Windguru, який має прогнози для усіх видів спорту, що залежать від вітру.

Звертай увагу на такі показники: температура, опади, швидкість вітру, вологість та видимість. Треба розуміти, що швидкість вітру може впливати на відчуття температури. Якщо температура -10 С, а вітер 30 м/с, це відчувається як -30 С. Те саме за високої вологості. Якщо вітру немає і світить сонце, то -10 — нормальна температура і можна відправлятись у подорож.

На Мармаросах райдерам знадобиться багато сил та енергії © Ukraine Gravity

Але ключовий момент на схилі — це видимість. Якщо вона погана, навіть досвідчені райдери можуть не відчувати швидкості, не бачити рельєф або загубитись. Якщо не пощастило з погодою, краще зачекати і покататись трохи на полонині або біля будиночка.

На щастя, погода у горах швидко міняється: іноді вистачає 20 хвилин, щоб вітер встиг «розтягнути» хмари. Якщо ви плануєте поїздку завчасно, найкраще консультуватись з місцевими гідами. Вони підкажуть найбільш сприятливий період, і уже під нього варто підлаштовувати відпустку, а не навпаки.

Таймінг

Планувати подорож також варто, зважаючи на фізичну підготовку членів групи. Підйом першого дня у райдерів займає різну кількість часу, а дехто після підйому взагалі може не подужати катання у той саме день і захоче присвятити більше часу для відновлення сил.

Якщо хочеш побачити Мармароси у всій величі — заплануй подорож на лютий © Ukraine Gravity

З цієї причини, я раджу їхати на Мармароси не менше ніж на три дні. Адже іноді весь перший день може піти на дорогу і відпочинок після підйому.

Особисто у мене є досвід і фрірайда, і скітура, тому на підйом до Marmaros Rescue Hut я витрачаю близько 2 годин. Якщо буду в селі Ділове о 10 ранку, то в 12 буду на місці, і до заходу сонця ще зможу покататись.

Ввечері тут особливо гарно: сонце фарбує сніг і гори у помаранчевий колір © Ukraine Gravity

До речі, вечір першого дня я раджу провести на одному із найгарніших спотів Мармаросів, який місцеві гіди називають «Секс на пляжі». На заході сонця тут особливо красиво: світло відблискує на снігу і фарбує усе навколо у помаранчевий колір. Знайомство з фрірайдом на Мармаросах я раджу починати саме з цього місця.

Команда

Цього року на Мармаросах команда Ukraine Gravity складалась із трьох гідів, трьох операторів і трьох райдерів.

Зазвичай, ми наполягаємо, щоб у групі було не менше п’яти людей. Інакше, якщо щось станеться на горі, менша команда просто не впорається із ситуацією. При тому як мінімум двоє з групи мають бути професіоналами: один — завжди йти першим, а другий закривати групу.

У кожній фрірайд-команді має бути принаймні два професійних райдера © Ukraine Gravity

Найважливіший член команди у фрірайд-турі — досвідчений райдер, що багато часу проводить у місцевості, куди ви вирушаєте. Він має знати актуальну ситуацію на схилі, а не лише підказувати цікавий рельєф. Часто спускатись тут і знати, де нещодавно зійшла лавина, а де є ризик потрапити у пригоду.