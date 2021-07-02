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Формула 1

Галопом по Європі у стилі Формули-1

Дивись, як виглядає екскурсія по визначних пам'ятках Чехії і Словаччини, якщо за справу береться команда Red Bull Racing Honda та пілот Red Bull Air Race Мартін Шонка.
Автор Бенджамін Салідас
Опубліковано
Частина історії

David Coulthard

United KingdomUnited Kingdom

Martin Šonka

Czech RepublicCzech Republic
У команди Red Bull Racing Honda у списку подорожей проставлено вже багато галочок: вони перетнули США, поїздили вулицями Амстердаму та Мостом Мучеників у Стамбулі, а тепер задумали нову пригоду — «Від замку до замку», — турне, в ході якого болід Red Bull Racing RB7 мчить дорогами Чехії та Словаччини.
Подорож почалася у всесвітньо відомому Празькому Граді у Чехії. Пролетівши красивим Карловим мостом, 13-разовий переможець Гран-прі Формули-1 Девід Култхард відправився в бік регіону Моравії, проїжджаючи повз його мальовничі виноградники. Далі — Братислава, прекрасна столиця Словаччини, а після неї Девід відправився в аеропорт Попрад-Татри, де мало відбутися грандіозне протистояння: гонка з чемпіоном світу Red Bull Air Race 2018 року пілотом Мартіном Шонкой.
І це було зовсім не звичайне змагання двох гонщиків. Болід Култхарда RB7 розігнався до максимальної швидкості на короткій злітній смузі, а літак Extra 300SR Шонкі пролетів усю відстань перевернутим, лише в декількох метрах над машиною — ще трохи, і гонщики могли б вести приватну розмову.
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in a Slovakian village on April 24, 2021.
It's not every day an F1 car goes past your window
© Filip Nagy / Red Bull Content Pool
David Coulthard races the Red Bull Racing RB7 against 2018 Red Bull Air Race World Champion Martin Šonka at Poprad-Tatry Airport in Slovakia on April 26, 2021.
The ultimate showdown
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Bratislava, Slovakia on April 23, 2021.
Opening up the throttle in Bratislava
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Prague, Czech Republic on April 21, 2021.
The picturesque Charles Bridge in Prague
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
Making some serious noise in the countryside
© Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool
Carving through the mountains
© Jiri Simecek / Red Bull Content Pool
The sun begins to set on an epic journey
© Dan Vojtech / Red Bull Content Pool
Showcasing the beauty of the country and the Red Bull Racing RB7
© Jiri Simecek / Red Bull Content Pool
Девід Култхард, який раніше виступав за Red Bull Racing, каже: «У цьому ролику все по-справжньому. Коли літак летів перевернутий всього в декількох метрах від RB7, це все було реально, це все майстерність Мартіна. Він професіонал, який досяг великих висот у своїй справі.
Я шалено радий тому, що у мене є можливість показати міць і красу боліда Формули-1 в різних країнах, і тут, в Чехії і Словаччині, ми ганяли міськими вулицями з бруківкою, запорошеними трасами, красивим гірським серпантином. Ця подорож, яку ми назвали «Від замку до замку», стала для мене неймовірною пригодою, де я відкрив для себе багато нового, а також зумів продемонструвати, на що здатний болід Формули-1 поза гоночним треком».
Дивись відео нижче, щоб побачити, як проходили зйомки основного ролика:
Формула 1 · 19 хв
The making of Castle to Castle
Мартін Шонка розповідає: «У нас в обох обмежена видимість з наших кабін, і для того, щоб летіти так низько, та ще й в перевернутому положенні, мені потрібно весь час дивитися вперед і контролювати висоту літака. Пілотові боліду теж потрібно дивитися вперед, проте через спеціальні фіксатори голови і шиї, які використовуються у Формулі-1, це єдиний напрямок — дивитися вгору він не може. Ми вирішили цю проблему, встановивши перед Девідом невелике дзеркало, у якому він міг бачити мене, дивлячись тільки вперед. Те, що ми змогли здійснити такий політ, це просто приголомшливо. Крім того, я великий шанувальник Формули-1, тому летіти і бачити болід так близько від кабіни літака було абсолютно незвичайно».
Частина історії

David Coulthard

United KingdomUnited Kingdom

Martin Šonka

Czech RepublicCzech Republic
Формула 1
Formula Racing