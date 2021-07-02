Девід Култхард, який раніше виступав за Red Bull Racing, каже: «У цьому ролику все по-справжньому. Коли літак летів перевернутий всього в декількох метрах від RB7, це все було реально, це все майстерність Мартіна. Він професіонал, який досяг великих висот у своїй справі.

Девід Култхард, який раніше виступав за Red Bull Racing, каже: «У цьому ролику все по-справжньому. Коли літак летів перевернутий всього в декількох метрах від RB7, це все було реально, це все майстерність Мартіна. Він професіонал, який досяг великих висот у своїй справі.

Девід Култхард, який раніше виступав за Red Bull Racing, каже: «У цьому ролику все по-справжньому. Коли літак летів перевернутий всього в декількох метрах від RB7, це все було реально, це все майстерність Мартіна. Він професіонал, який досяг великих висот у своїй справі.

Я шалено радий тому, що у мене є можливість показати міць і красу боліда Формули-1 в різних країнах, і тут, в Чехії і Словаччині, ми ганяли міськими вулицями з бруківкою, запорошеними трасами, красивим гірським серпантином. Ця подорож, яку ми назвали «Від замку до замку», стала для мене неймовірною пригодою, де я відкрив для себе багато нового, а також зумів продемонструвати, на що здатний болід Формули-1 поза гоночним треком».

Я шалено радий тому, що у мене є можливість показати міць і красу боліда Формули-1 в різних країнах, і тут, в Чехії і Словаччині, ми ганяли міськими вулицями з бруківкою, запорошеними трасами, красивим гірським серпантином. Ця подорож, яку ми назвали «Від замку до замку», стала для мене неймовірною пригодою, де я відкрив для себе багато нового, а також зумів продемонструвати, на що здатний болід Формули-1 поза гоночним треком».

Я шалено радий тому, що у мене є можливість показати міць і красу боліда Формули-1 в різних країнах, і тут, в Чехії і Словаччині, ми ганяли міськими вулицями з бруківкою, запорошеними трасами, красивим гірським серпантином. Ця подорож, яку ми назвали «Від замку до замку», стала для мене неймовірною пригодою, де я відкрив для себе багато нового, а також зумів продемонструвати, на що здатний болід Формули-1 поза гоночним треком».