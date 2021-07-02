Формула 1
Галопом по Європі у стилі Формули-1
Дивись, як виглядає екскурсія по визначних пам'ятках Чехії і Словаччини, якщо за справу береться команда Red Bull Racing Honda та пілот Red Bull Air Race Мартін Шонка.
У команди Red Bull Racing Honda у списку подорожей проставлено вже багато галочок: вони перетнули США, поїздили вулицями Амстердаму та Мостом Мучеників у Стамбулі, а тепер задумали нову пригоду — «Від замку до замку», — турне, в ході якого болід Red Bull Racing RB7 мчить дорогами Чехії та Словаччини.
Подорож почалася у всесвітньо відомому Празькому Граді у Чехії. Пролетівши красивим Карловим мостом, 13-разовий переможець Гран-прі Формули-1 Девід Култхард відправився в бік регіону Моравії, проїжджаючи повз його мальовничі виноградники. Далі — Братислава, прекрасна столиця Словаччини, а після неї Девід відправився в аеропорт Попрад-Татри, де мало відбутися грандіозне протистояння: гонка з чемпіоном світу Red Bull Air Race 2018 року пілотом Мартіном Шонкой.
І це було зовсім не звичайне змагання двох гонщиків. Болід Култхарда RB7 розігнався до максимальної швидкості на короткій злітній смузі, а літак Extra 300SR Шонкі пролетів усю відстань перевернутим, лише в декількох метрах над машиною — ще трохи, і гонщики могли б вести приватну розмову.
Девід Култхард, який раніше виступав за Red Bull Racing, каже: «У цьому ролику все по-справжньому. Коли літак летів перевернутий всього в декількох метрах від RB7, це все було реально, це все майстерність Мартіна. Він професіонал, який досяг великих висот у своїй справі.
Я шалено радий тому, що у мене є можливість показати міць і красу боліда Формули-1 в різних країнах, і тут, в Чехії і Словаччині, ми ганяли міськими вулицями з бруківкою, запорошеними трасами, красивим гірським серпантином. Ця подорож, яку ми назвали «Від замку до замку», стала для мене неймовірною пригодою, де я відкрив для себе багато нового, а також зумів продемонструвати, на що здатний болід Формули-1 поза гоночним треком».
Дивись відео нижче, щоб побачити, як проходили зйомки основного ролика:
The making of Castle to Castle
Мартін Шонка розповідає: «У нас в обох обмежена видимість з наших кабін, і для того, щоб летіти так низько, та ще й в перевернутому положенні, мені потрібно весь час дивитися вперед і контролювати висоту літака. Пілотові боліду теж потрібно дивитися вперед, проте через спеціальні фіксатори голови і шиї, які використовуються у Формулі-1, це єдиний напрямок — дивитися вгору він не може. Ми вирішили цю проблему, встановивши перед Девідом невелике дзеркало, у якому він міг бачити мене, дивлячись тільки вперед. Те, що ми змогли здійснити такий політ, це просто приголомшливо. Крім того, я великий шанувальник Формули-1, тому летіти і бачити болід так близько від кабіни літака було абсолютно незвичайно».