5 ігор, схожих на Among Us

Осінь 2020 стала справді знаковою для Among Us. Гру від маленької американської студії ніхто не помічав два роки, аж раптом у 2020 вона стала справжнім хітом з мільйонами фанатів по всьому світу. Суть гри зрозуміла усім, хто грав у ту саму «Мафію», яка була популярною років 10 тому. Ви — команда астронавтів, які ремонтують корабель. Але один з вас зрадник, який може повбивати інших, а ще саботувати їхні роботи. Мета — зрозуміти, хто зрадник та вчасно викрити його.

