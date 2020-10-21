5 ігор, схожих на Among Us

Осінь 2020 стала справді знаковою для Among Us. Гру від маленької американської студії ніхто не помічав два роки, аж раптом у 2020 вона стала справжнім хітом з мільйонами фанатів по всьому світу. Суть гри зрозуміла усім, хто грав у ту саму «Мафію», яка була популярною років 10 тому. Ви — команда астронавтів, які ремонтують корабель. Але один з вас зрадник, який може повбивати інших, а ще саботувати їхні роботи. Мета — зрозуміти, хто зрадник та вчасно викрити його.

Впевнені, що ти вже спробував пограти в Among Us з друзями. Якщо хочеться продовжити грати в дедукцію, але Among Us трохи набридла, ось ще 5 ігор зі схожими аспектами та механіками.

Don't Starve Together

Розширення дозволяє друзям допомагати відбиватися від ворогів © Klei Entertainment

Платформи: ПК, PS4, Xbox One

Спеціальний багатокористувацький режим відомої сурвайвал-гри дає можливість повиживати компанією. Мета — не бути з'їденим монстром. Для цього треба досліджувати карту, збирати інструменти та будувати укріплення. Якщо хтось помирає, то стає привидом та заважає іншим.

Secret Hitler

Secret Hitler — настільна гра, яка стала браузерною © Secret Hitler

Платформа: браузерна гра

Назва говорить за себе. Таємний Гітлер — це битва розуму та стриманості. Хоча «Таємний Гітлер» продовжує ідею великої брехні, злочинця не так легко ідентифікувати. Ти не можеш просто вказати на когось іншого, стверджуючи, що щось бачив. Вона потребує більше часу. І взаємодії з розумом людей.

Гравці поділяються на дві команди: ліберали та фашисти, остання з випадково обраним Гітлером. У кожному раунді Президент відповідає за впровадження політики разом із обраним канцлером. Мета ліберальної партії — впровадити п’ять ліберальних політичних рішень або вбити Гітлера. А фашисти перемагають, якщо буде впроваджено або шість фашистських політик, або коли Гітлер буде обраний канцлером. В кінці кожного раунду кожен може обговорити, що сталося і що робити далі. Ось тоді починаються веселощі.

Project Winter

Project Winter © Project Winter

Платформа: ПК

Візьміть Among Us, закиньте його на гору — це і є Project Winter. Ви та ще до семи інших гравців працюєте разом, щоб отримати все необхідне, щоб викликати вертоліт і врятуватись — крім двох із цих гравців, які насправді працюють проти вас. Ніхто не знає, хто ці зрадники, їм доведеться бути розумними, коли вони координують свої дії, щоб не дати вцілілим покинути гору. Вцілілі постійно сумніваються, кому можна довіряти, але під загрозою диких тварин та клімату, вони не можуть виконувати свої завдання самостійно.

Hidden Agenda

Hidden Agenda — інтерактивне кіно для кількох гравців © Supermassive Games

Команда, яка створила Until Dawn, також стоять за Hidden Agenda на PlayStation 4. Це гра, яка не потребує багатьох дій, тож добре працює навіть для людей, які не грають у відеоігри. Уся гра грається за допомогою програми для смартфонів, і в основному базується на взаємодіях поза екраном, вивченні персонажів та виборі способу розгортання історії. Це щось на зразок інтерактивного фільму, в якому кілька персонажів полюють на серійного вбивцю.

Clue/Cluedo: The Classic Mystery Game

Clue/Cluedo потребує від гравців неабиякої дедукції © Marmalade Game Studio Limited