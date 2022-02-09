Лютий — місяць, коли ми збожеволіємо від кількості ігор

Ми точно потрапили до часово-просторової аномалії. Інакше не можна пояснити, навіщо видавці вирішили випустити стільки цікавих та багатогодинних ігор одразу. Від нового DLC для Destiny 2 до одного з головних ексклюзивів PS5 (так, ми про Horizon Forbidden West): ось, у що ми гратимемо цього місяця.

Destiny 2: The Witch Queen

Саватун визначає стилістику нового сезону Destiny 2 © Bungie

Нове доповнення для Destiny 2 — перше, яке продалося вже понад мільйоном копій лише у передзамовленнях, тож очікування високі. Нова локація включає густі болота, величезний палац, який, безсумнівно, стане місцем майбутнього рейду, і загалом нагадує атмосферою такий собі Дредноут 2.0. Світ Саватун також міститиме багато таємниць, які потрібно розкрити протягом кампанії «Королева-відьма», а Bungie більше схилятиметься до типу контенту, який ми зазвичай бачимо в екзотичних місіях, або до механік підземель. Гравці навіть об’єднаються з Каятль, злодійкою з минулорічного Сезону обраних. Чекаємо!

Sifu

Не будемо брехати: про Sifu ми дізналися буквально два місяці тому. Але сьогодні про пекельний та стильний beat ‘em up на тему кунг-фу говорять усі. Sifu може бути трохи не тим, чим здається. Це не стандартна гра про єдиноборства. Тут ти вчишся майстерності, раз за разом проходячи декілька рівнів. Якщо ти програєш -- твій персонаж старішає на рік. Таким чином, ти можеш дістатися кінця гри мудрим кунг-фу стариганом, а не наївним молодиком. Усе як в кіно.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West буде більшою та яскравішою © Guerilla Games

Для тих, хто не проти вбухати кілька десятків годин на дослідження відкритого світу, також у лютому вийде Horizon Forbidden West. Вже мало хто памʼятає, що від оригінальної гри очікували небагато: усе в ній здавалося знайомим і вторинним. Але коли Horizon Zero Dawn вийшла, то виявилася одною з найсвіжіших нових ексклюзивів PlayStation. Від сиквелу тепер значно більше очікувань: тут і різноманітніший відкритий світ, і некст-ген візуалка, та й вже час PS5 випустити великий блокбастер для всіх. Але ми віримо, що все буде добре.

Elden Ring

Студія From Software, відома за брутальною серією Dark Souls та іншими подібними ним іграми, хоче затягнути у свої тенета ще більше адептів. Для цього вони навіть залучили до створення лору автора «Гри престолів» Джорджа Мартіна та зробили повноцінний відкритий світ. Навряд чи гра буде менш складною, ніж її попередники, але розробники обіцяють, що вона буде більш варіативною щодо способів проходження завдяки відкритому світу та нелінійній прогресії. Правда це чи ні — перевіримо вже 25 лютого.

OlliOlli World

Якимось чином OlliOlli виповнилося вісім років. Маленька інді-гра про скейтбординг дебютувала ще на Vita, але знайшла свою аудиторію після того, як її портували практично на всі інші ігрові платформи. З OlliOlli World розробники Roll7, схоже, значно розширюють горизонти гри, зберігаючи одночасно мінімалістичний, але хардкорний підхід до катання, тепер у стилізованому 3D. Все ще приємно бачити гру про скейтбординг, яка намагається запропонувати в жанрі щось нове.

Dying Light 2

Dying Light 2 масштабує свої головні ідеї © Dying Light 2

Паркур та винахідливе винищення зомбаків — те, за що фанати любили попередню гру від Techland. У другій частині ці елементи зробили масштабнішими та веселішими. Хоча от сюжетна частина від цього постраждала — сценарій Dying Light 2 не назвеш цікавим, а іноді він банально дратує навіть попри те, що у грі можна зустріти голлівудську зірку Розаріо Доусон. З іншого боку, більшість людей грає у Dying Light заради механік, і з більшістю з них тут усе гаразд (про рішення не давати головному герою довго знаходитися у приміщеннях ми промовчимо). А ще розробники обіцяють підтримувати гру 5 років різними доповненнями. Тож подивимось.