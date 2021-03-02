У що ми гратимемо у березні

Якщо ти з тих геймерів, які люблять запеклу боротьбу та змагальні шутери, то головна подія березня — відбіркові матчі Red Bull Campus Clutch , турніру з Valorant, який зараз проходить по всій країні. А вже влітку збере переможців національних змагань на гранд-фінал в Іспанії. Детальніше про турнір ми писали отут .

Але, звичайно, не усі вивозять напруження онлайн-турнірів. Та й цікаві синглові ігри у березні також будять. Розповідаємо, які саме.

Maquette

Maquette — нова гра-пазл від Annapurna © Annapurna Interactive

З моменту запуску PlayStation 5 Sony взяла за звичку додавати ігри PS5 до PlayStation Plus того самого дня, коли вони виходять. Це було зроблено з Bugsnax, Worms Rumble та Destruction AllStars. Тенденція продовжиться і у березні.

Безкоштовні ігри PS Plus на березень 2021 року включатимуть гру-головоломку Maquette, яку опублікує Annapurna Interactive після тривалого циклу розробки. Maquette має потенціал стати наступною великою головоломкою, коли вона з’явиться наступного тижня. До того ж у неї є таланти з Голлівуду, як голос Брайс Даллас Говард в озвучці. Любителі пазл-ігор неодмінно захочуть спробувати Maquette, коли вона 2 березня вийде для ПК, PS4 та PS5.

It Takes Two

It Takes Two (скоріш за все) порадує усіх любителів коопу © Hazelight Studios

26 березня — справжнє свято для любителів кооп-ігор. Саме тоді вийде It Takes Two, яку розробляє Йозеф Фарес та Hazelight Studios, команда, яка стоїть за A Way Out.

It Takes Two — це дивовижна гра, побудована повністю на кооперативному геймплеї з розділеним екраном. Гравці виконують роль Коді та Мей, сімейної пари на межі розлучення, яка перетворюється на ляльок зусиллями їхньої засмученої доньки. Їм доводиться працювати разом, щоб не лише пережити свої унікальні випробування, а й відновити шлюб. Фарес настільки впевнений у грі, що сказав, що заплатить 1000 доларів тому, хто справді чесно скаже, що їм у ній нудно. Поки що здається, що ця зухвалість виправдана.

Apex Legends — тепер і на Switch

Apex Legends стала феноменом у світі батл-роялів © EA

Respawn Entertainment вперше випустили Apex Legends у 2019 році. Плани портувати Apex Legends на Switch відомі вже досить давно, і це нарешті відбудеться 9 березня. Apex Legends на консолі Nintendo має бути тим самим досвідом, за який її люблять шанувальники батл-роялів, але тепер — з можливістю грати у ліжку в портативному режимі. Чи здатна версія Apex Legends на Switch залучити стільки ж аудиторії, скільки оригінал, ми дізнаємось уже дуже скоро.

Оновлення цікавих тайтлів для PS5

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 © Activision

У березні нас чекає одразу декілька крутих апгрейдів ігор для PS5. Ось ті, яких ми чекаємо найбільше.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Ми вже не раз розповідали, чому ми закохані у римейк гри з нашого дитинства. Хоча шанувальникам доведеться заплатити 10 доларів за нову версію, це — той випадок, коли не шкода. 60 FPS — те що треба для ще складніших комбо. До речі, порт для Nintendo Switch також у розробці, але його доведеться почекати ще трохи.

Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Одним з найцікавіших платформерів 2020 року стала Crash Bandicoot 4: It About Time, довгоочікуване продовження класичних ігор Crash Bandicoot. Тепер він стане ще краще завдяки вищій роздільній здатності та швидкості завантаження.

Crash Bandicoot 4 cтане ще яскравішою © Toys for Bob

Marvel's Avengers