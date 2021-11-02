Готуйте гаманці. За один місяць виходить новий Battlefield, нова Call of Duty, класичні ігри з нашого дитинства та ще кілька цікавих тайтлів. Обираємо лише 6 ігор зі значно більшого списку (ти не уявляєш, як складно нам було не додати сюди «Покемонів» та Just Dance), у які ми будемо грати в листопаді.

Animal Crossing (так, знову)

У новому DLC Animal Crossing --- ще більше островів! © Nintendo

Гра, яка рятувала нас від божевілля у перші місяці карантину, і у яку пізніше усі переграли, повертається з останнім безкоштовним DLC та першим платним. Окрім нової кав'ярні, предметів, персонажів та рослинності, у великому DLC Happy Home Paradise у грі з'явиться новий режим, де ти маєш будувати будинки мрії для різних замовників. Виглядає достатньо для того, щоб провести у грі ще кілька десятків затишних годин, коли на дворі мряка та холод. Оновлення приземляться на Nintendo Switch 5 листопада.

Ремастери класики

У листопаді нас чекає одразу кілька флешбеків з дитинства. По-перше, на Switch випустять легендарну гру зі всесвіту «Зоряних воєн» — Knights of The Old Republic. Це ще не той ремастер, який анонсували на презентації Sony кілька місяців тому. Гра вийде у своєму оригінальному вигляді, але для тих, хто пам'ятає культову RPG, це не має стати проблемою.

А от три частини GTA (GTA 3, Vice City та San Andreas), вийдуть на усі платформи вже в оновленому вигляді — з поліпшеною графікою та деякими quality-of-life оновленнями. Не бачимо приводу не пограти в усе це ще раз (точніше, у 182-й раз).

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 вирушає у Мексику © Playground Games

Можливо, найестетичніший автомобільний симулятор на ринку (принаймні, до виходу Gran Turismo 7) повертається. На цей раз із Великобританії нас відправляють у сонячну Мексику з її розмаїттям пейзажів, трас та величезною колекцією автомобілів.

Судячи з геймплейних роликів, показаних розробниками, нас чекає більше заїздів джунглями і бездоріжжям, ніж у попередніх частинах. І, відповідно, більше експлорингу. Фірмові режими (зміна сезонів, безшовний перехід до мультиплеєра) залишилися на місці, але поповнились новими фішками. З'явився HDR та рейтресінг. Словом, це той випадок, коли ми впевнені у грі задовго до її виходу.

Call of Duty Vanguard

Нам справді цікаво, як транспорт можна буде використовувати в мультиплеєрі © Activision

Вічні конкуренти: Call of Duty та Battlefield цього року розійшлися у протилежні кути рингу. «Колда» вирішила відправитися до витоків, тобто до сетингу Другої світової війни, тоді як «Батла» навпаки вирушила у майбутнє. Call of Duty поки що виглядає більш традиційним шутером із сюжетною кампанією, хоча у мультиплеєрі нас чекають аж 16 мап на старті та нові багатокористувацькі режими. Але зрештою, за усі останні роки ти вже точно обрав той шутер, який тобі подобається більше, і навряд чи цього року щось зміниться.

Battlefield 2042

У Battlefield 1942 буде солянка з техніки різних епох © Electronic Arts

З іншого боку, Battlefield не виходила вже кілька років, і за цей час розробники зі студії Dice створили по-справжньому новий і багато у чому революційний Battlefield. По-перше, режим «Захоплення» тут підтримуватиме одночасний мультиплеєр зі 128 гравцями. По-друге, у режимі Portal гра об'єднає карти, зброю і техніку з різних класичних частин Battlefield. По-третє, на некстген-платформах усе це виглядає просто фантастично. Чекаємо.

Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 буде ще більшою та красивішою © Frontier

Для тих, хто втомився від багатокористувацьких шутерів, оздоблення власного острова або колекціонування авто, вийде друга частина Jurassic World Evolution — стратегія, у якій ти будуєш власний парк розваг з динозаврами... у якому часом щось йде не так. Студія Frontier за останні роки зібрала чимало досвіду у подібних іграх (рекомендуємо спробувати серії Planet Zoo та Planet Coaster), то ж сподіваємось на гарний додаток до фіналу геймерського сезону.