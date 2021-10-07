Геймерський сезон у розпалі, і ми нарешті можемо потримати в руках ігрові тайтли, яких ми довго чекали. Розповідаємо про 5 ігор, у яких ми точно проведемо багато часу в жовтні (і не тільки, враховуючи величезну мапу Far Cry 6).
FIFA 22
Хтось скаже: це ще одна FIFA з мінімальними змінами і буде по-своєму правий. Хтось інший скаже: вау, вони завезли кілька тисяч нових анімацій та додали нові рухи гравців, які роблять усе реалістичнішим --- і теж буде правий. Так, у цьому році FIFA навряд чи вас здивує, але тут достатньо дрібних нововведень, які роблять її найкращим футбольним симулятором на ринку. Особливо враховуючи провальний реліз нової інкарнації PES.
Far Cry 6
Ubisoft зробила такий собі Far Cry: The Greatest Hits, зібравши у наймасштабнішій частині свого шутеру усі вдалі ідеї з різних попередніх частин. Ми знову повертаємось у тропічний сетинг, і знову можемо займатися тут веселим хуліганством, розносити ворожі блокпости мільйонами способів та насолоджуватися акторською грою Джанкарло Еспозіто у ролі головного злодія. А ще тут є півнячий файтинг. Серйозно!
СS:GO (так, СS:GO)
Ти ж не забув про головний турнір з СS:GO, який триває саме зараз? У Red Bull Flick двом командам, що складаються всього з двох учасників, потрібно утримувати точку, і все це — у футуристичних декораціях спеціально розроблених нових карт.
2 жовтня відбулася вже третя кваліфікація Red Bull Flick, а всього їх буде п'ять. Тож попереду ще дві: 10 та 16 жовтня. Шукай тіммейта, читай наші гайди для покращення гри і скоріш влітай у турнір, поки місця ще є!
New World
Нова довгоочікувана MMO від Amazon Games переносили вже кілька разів, але тепер вона нарешті стартувала і, здається, навіть черги на серверах закінчились. New World пропонує багато занять, глибоку систему крафтингу, чудову графіку та бойову систему, однаково цікаву і у PVE, і у PVP. З точки зору сюжету це все ж таки типова MMO з купою одноманітних квестів, але якщо ти в цілому толерантний до жанру, New World є що запропонувати.
Metroid Dread
На Nintendo Switch давно не виходило великих та однозначно крутих ексклюзивів, і, здається, чорну смугу закінчено. Серія класичних платформерів, які уходять корінням у далекі 80-ті, повертається у свіжому вигляді. Гра виходить 8 жовтня, та судячи з рецензій профільної преси, гра уособлює все те, за що ми любимо Nintendo. Перш за все, цікавий геймплей.
Riders Republic
Ще один перенесений тайтл нарешті добереться до наших ПК та консолей. Гру створено командою, що колись випустила сноубординговий симулятор Steep. Вона надасть гравцям можливість робити круті та небезпечні трюки на чому завгодно — від великів та бордів до глайдерів — у вражаюче відтворених копіях реальних національних парків світу. Але найкрутіше у цьому те, що Ubisoft поставила на меті створити соціальну складову на новому масштабному рівні. Ми, як фанати екстриму у всіх його проявах, не можемо дочекатись.