Що ми робитимемо в іграх грудня
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Звичайно, ми знаємо, що робитиме абсолютна більшість. Але Cyberpunk 2077 — не єдине, з чим можна увійти у зимові канікули.
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Захопимося грецькою міфологією в Immortals Fenyx Rising
- 3 грудня
Ставлення до Immortals залежить перш за все від ставлення до інших ігор Ubisoft. Дехто каже, що це такий собі клон Зельди від іншої студії — зі схожим відкритим світом та десятками годин геймплею. Ми ж скажемо, що це харизматичний та приємний тур міфами те легендами Стародавньої Греції (гру навіть робили ті ж розробники, що і Assassin's Creed Odyssey). А ще, свіжий тайтл від Ubisoft нарешті доступний і на на Nintendo Switch.
Відправимось у ретро-пригоду з Call of The Sea
- 8 грудня
Ми знаємо, що буде важко запевнити когось звернути увагу на маленький інді-тайтл, якому не пощастило вийти прямо напередодні Cyberpunk 2077. Але, будь ласка, якщо раптом ти нонконформіст, зроби це. Тут є усе, що потрібно крутій пригоді: таємничий острів, чарівна атмосфера, пазли та загадки, а ще — ретро-флер у дусі Індіани Джонса.
Візьмемо відпуску для Cyberpunk 2077
- 10 грудня
Нам серйозно треба щось говорити про гру, яку дехто чекає вже 8 років? Окей, ну хіба що оце попередження. «Кіберпанк», судячи з ранніх рецензій — це must play. Але в неї поки що є чимало технічних проблем, як було і у перші тижні після релізу «Відьмака». Якщо можеш почекати перших баг-фіксів — почекай. Хоча кого ми обманюємо — просто будь до цього був готовим.
Продовжимо радіти оновленням ігор на PS5
- З 4 грудня
Нові ексклюзиви для PS5 (особливо Spider-Man: Miles Morales та Demon's Souls) справді круті, але і апдейти старих ігор для нового покоління радують майже так само. Минулого місяця вийшов апдейт для MK11 та Assassin's Creed Valhalla. Завдяки оновленню для FIFA 21 у грі тепер можна буквально відчувати втому гравців — тригери геймпада дійсно складніше натискати, коли футболіст виснажений. А в Call of Duty натискання гачку в автоматі та кулеметі реально відчувається по-різному. Наступні в черзі — Destiny 2 (нарешті — 60 FPS та 4К!). А ще пізніше, у січні, на консолі має зновитися оновлена GTA V. Чекаємо.
Залипнемо у нові сезони старих тайтлів
Не хочеться піддаватися масовій істерії зі всіма цими кіберпанками? Саме для таких ігрових дауншифтерів в грудні виходить новий сезон Rocket League, а в кінці року — наступне оновлення для GTA Online та третій сезон Fall Guys (отут ми писали, як у ній перемагати).
Веселого ігрового грудня!