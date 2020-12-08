Що ми робитимемо в іграх грудня

Нові ексклюзиви для PS5 (особливо Spider-Man: Miles Morales та Demon's Souls) справді круті, але і апдейти старих ігор для нового покоління радують майже так само. Минулого місяця вийшов апдейт для MK11 та Assassin's Creed Valhalla. Завдяки оновленню для FIFA 21 у грі тепер

буквально відчувати втому гравців — тригери геймпада дійсно складніше натискати, коли футболіст виснажений. А в Call of Duty натискання гачку в автоматі та кулеметі реально відчувається по-різному. Наступні в черзі — Destiny 2 (нарешті — 60 FPS та 4К!). А ще пізніше, у січні, на консолі має зновитися оновлена GTA V. Чекаємо.