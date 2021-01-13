Експеримент: я місяць грав лише у ретро-ігри

Звичайно, грудень був найкращим місяцем, щоб розпочати подібний експеримент (сарказм). З одного боку, на полиці збиралися нові тайтли, які треба пройти. З іншого, коли ще повертатися у дитинство, якщо не у період новорічних канікул?

Методологія

Звичайно, спочатку треба було придумати правила. Ретро-ігри — це які? Наскільки вони мають бути старими? У якому жанрі? Аби не ускладнювати, я вирішив обмежитись лише одним параметром: до експерименту допускалися лише ігри, випущені до 2005 року. Чому саме 2005? По-перше, може когось це шокує, але з 2005 пройшло вже 15 років. По-друге, у 2005 вийшов Xbox 360, за ним PS3 і почалась нова ера геймінгу. А нам хотілося зануритися у попередні.

Інше я вирішив обирати інтуїтивно, але так, щоб у списку опинилися ігри з різних епох: від 80-х до початку 2000-х. На додачу ще одне очевидне правило: на місяць — повна відмова від усіх благ сучасної цивілізації, навіть від мобільних ігор. Поїхали?

На цій картинці у тебе з очей мають политися сльози © Konami

День 1

Звичайно, усе починається з ігор, у які ми грали на наших піратських «Сюборах» та інших «Денді» (так, діточки, «Денді» теж була піратською версією NES). Тим більше, що у деякі з ігор тих часів цілком реально пограти зручно та легально завдяки сервісам Nintendo Online на платформі Switch.

Тож після стандартних кількох рівнів у класичному Mario та «Контрі» (веселіше, але і складніше, ніж я думав), я почав методично вивчати круті та не дуже круті старі тайтли.

Тайтли, випущені до 1990-х — це часом реальна жесть, принаймні якщо ігнорувати читерські можливості сучасних видань типу перемотки (хоча насправді вони дуже допомагають отримувати задоволення, а не страждати). Але іноді ці ігри здатні неабияк затягнути. Взяти хоча б Ice Hockey з NES — на Switch у нього можна грати з реальним другом, і повірте, напруження не слабше, ніж у 90-ті. А ще це такий історичний музей — тут, наприклад, можна грати за збірні СРСР або Чехословаччини.

День 2

Експерименти з піксельними хардкорними іграми продовжуються. Знайшов 800 частин Mario та 500 варіантів ігор про Черепашок-ніндзя. Великі франшизи взагалі мали безліч ігрових варіантів. Згадав, що у дитинстві у мене на картриджі була одна з чисельних ігор по Ghostbusters, але у мережі її не знайшов. А може просто мозок вже змінив те, якою я її пам'ятаю.

Це, до речі, розповсюджена проблема — те, якими ми пам'ятаємо старі ігри та якими вони насправді є. Про це навіть мемчики є у мережі. Але чим ближче до 2000-х, тим тайтли приємніші та зрозуміліші сучасному гравцю.

День 3

Старі ігри про Кірбі — це якась шиза. Але весело.

Donkey Kong Country (1994) — напрочуд приємна гра навіть у 2021 році © Nintendo

День 5

А от Donkey Kong Country 1994 року та його сиквели зовсім інша справа. Граються актуально і прикольно досі, 26 років потому! Якщо ви грали у Donkey Kong Tropical Freeze 2014-го — це її римейк.

Та і взагалі 1994 року вийшла перша PlayStation і видно, що часи тоді змінилися. Але це не означає, що усі ігри тих часів постарішали однаково добре. Взяти хоча б оригінальний Tomb Raider. Звичайно, приємно ловити ці флешбеки та лазити по маєтку Крофт з пікселями розміром у пів-екрану. Але щойно виходиш на справжній рівень, розробники не пробачають навіть найменших помилок та неправильних кроків. Не дострибнув до відступу? А що ж ти хотів, ти ж не добіг цілих 0,14 міліметри до краю!

Аби усе це витримати, потрібна не одна банка Red Bull.

День 6

Згадую про усі непройдені ігри листопада-грудня, які чекають на відстані одного кліка. Але тримаємося.

День 8

А от що ідеально збереглося — так це старі квести. Щойно запускаєш перші (а особливо другу частину) Broken Sword, розумієш, що тільки у ній доведеться провести кілька днів. Єдине, до чого можна причепитися — моменти з інтерфейсом, зручністю та зайвою складністю деяких квестів. Але такі вже були часи.

Ще одне відкриття — перші частини серії Monkey Island, враховуючи, що вони почали виходити аж у 1990-му. Гумор, стиль, «ламповість».

День 13

Monkey Island запустив ще один «квест» у рамках експерименту — пошуки ігор студії LucasArts. «Індіана Джонс», Grim Fandango, усі ці point and click адвенчури — це те, що треба вивчати у школах. Звичайно, не хочеться бути стариганом, який тільки і робить, що ностальгує за минулим, але хочеться сказати одне: «Були часи!».

Monkey Island запустив новий «квест» в рамках експерименту © LucasArts

День 15

Перед початком експерименту я був упевнений, що найгірше збереглися екшн-ігри, тобто ті, які багато у чому залежать від технічної складової. Частково це правда навіть для визнаних шедеврів. Наприклад, я так і не зміг грати в оригінальний Deus Ex. Видатна гра, але текстури...

День 16

Аааа, в Unreal Tournament 2004 на сервері ще є люди! Живі!

З іншого боку, є No One Lives Forever. Ті, хто ріс на початку 2000-х, знає цю серію, бо такого більше не роблять. Шпигунські шутери з гумором, пародії на Бондів 1960-х і усю цю естетику. Якщо у першу частину дилогії грати вже фізично важко, то от друга, викручена на максималки, відчувається усе ще доволі адекватною. Подейкують, що досі існують люди, які досі грають у її мультиплеєрний режим. Гра вийшла у 2002.

День 17

Для сміху запустив старих Worms, і, треба сказати, вони майже не відрізняються від версії, яку можна знайти на сучасних консолях.

День 19

Дізнався, що у Monkey Island є сучасні ремастери, чим і планую зайнятися після завершення експерименту.

День 21

Прийшов час важкої артилерії. GTA Vice City. Усе ще весела гра, принаймні до місії з гелікоптерчиком. Людина, якій прийшла у голову ідея зробити гру в декораціях «Обличчя зі шрамом» — справжній геній. Але деякі елементи ретро-геймдизайну, про які ми не замислюємось щодня, реально вибішують.

GTA Vice City — це заборонений прийом © Rockstar

День 23

Артилерія стає ще важчою. Перша Mafia. Та сама, на яку вийшов крутий римейк минулої осені. І, треба сказати, вийшов він не дарма, бо гра аж надто постарішала. Не лише технічно та геймплейно. У дитинстві ми пробачали розробникам та авторам багато умовностей. Наприклад, роль дівчини Сари, у якої тут три репліки на всю гру.

День 26

Нікому не кажіть, але я запустив The Sims. Знову хочеться сказати: «Були часи!».

День 27

Там скоро новий Hitman. Тому вирішив пограти у старого. І знаєте що? Нові реально крутіші!

День 28

Далі продовжувати експеримент немає сенсу. Чим ближче я підбираюсь до 2005-го, тим більше тут стає ігор, які виглядають рудиментом скоріше у сенсі графіки. KoTOR, Doom 3, Rome Total War, перші Battlefield'и, Halo, Pirates Сіда Мейєра! Список можна продовжувати ще довго. Але більшість тих, хто дочитав текст аж до цих рядків, і так знають, що буде сказано. У нашому дитинстві було багато крутих ігор. Повернутися до них — майже терапевтична практика.

На початку цього всього мені здавалося, що досидіти буде важче.

Підсумки