Ґері Хант є найбільш титулованим спортсменом в історії Red Bull Cliff Diving World Series . Розпочавши кар'єру у цій серії з найперших змагань у Ла-Рошелі, Франція, у 2009 році, 40-річний дайвер має на своєму рахунку 98 стартів, 46 перемог, 77 подіумів і щонайменше 10 титулів.

Зараз француз виступає на шостому етапі Red Bull Cliff Diving World Series 2024 в Монреалі, Канада, як володар вайлд-карду. Він повертається досвідченою легендою, першопрохідцем, візіонером і тепер, офіційно, олімпійським чемпіоном. І на цьому він не зупиняється...

Здійснивши олімпійську мрію, Хант повернувся до улюбленої справи © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Становлення легенди

Для Ґері Ханта небо завжди було єдиною межею. Він народився у 1984 році в Лондоні, виріс у Лідсі, а потім жив у Саутгемптоні, Великобританія. З юних років природний гімнастичний хист і спокійна рішучість Ханта були ідеальною парою для кар'єри в 10-метровому дайвінгу.

Юні роки 10-разового чемпіона Світової серії пройшли в басейні та на платформі для дайвінгу, де він досліджував межі свого тіла і дізнавався про те, як далеко зможе зайти, перш ніж його стримував страх (лише тимчасово). Зрештою, 10 метрів виявилося замало для виконання високих занурень, до яких прагнув Хант, і коли пролунав заклик до участі у Red Bull Cliff Diving World Series, 24-річний спортсмен прийняв виклик і пірнув з 27-метрової висоти.

Хант був там з самого початку і виграв свій перший титул у 2010 році © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Хант — дайвер, який зібрав дещо більше за чемпіонські титули. Як справжній новатор, протягом своєї кар'єри у Світовій серії він також встановив нові рекорди й здійснив низку унікальних речей, включаючи трюк triple quad, перший у змаганнях стрибок з розбігу та перше в історії ідеальне занурення на 10 балів.

Це був не просто початок кар'єри — це було формування спадщини, яка надихатиме наступне покоління, зокрема чинного лідера Світової серії Ейдена Хеслопа , набратися сміливості й зануритися у власні пригоди.

Повернення до олімпійської мрії

Після 98 стартів, у 2023 році Хант прощається з Red Bull Cliff Diving World Series, переслідуючи заповітну мрію — взяти участь в Олімпійських іграх. Зрештою, Ханту судилося потрапити до Парижа у складі рідної французької команди, але як легенда лондонського дайвінгу стала представником Франції?

«Я хотів побувати на Олімпійських іграх, тому що це те, про що всі говорять, коли ти займаєшся спортом високого рівня. Це вершина всіх змагань, і я відклав це на потім, коли вирішив зайнятися кліфдайвінгом. Я вважав, що моя олімпійська кар'єра завершена, але все ще тренувався на 10 метрах, а потім все почало виходити, — пояснив Хант. — Я познайомився з француженкою, одружився з нею, тренувався з французькою командою, а потім Франція отримала заявку, і я здобув можливість представляти свою тепер уже рідну країну».

У 2024 році Хант пірнав на Іграх © Romina Amato/Red Bull Content Pool Я вважав, що моя олімпійська кар'єра завершена, але я все ще тренувався на 10 метрах, а потім все почало виходити Ґері Хант

Після стрибків з висоти 27 метрів, де він три секунди падав зі швидкістю 85 км/год у різних місцях, Хант перейшов до технічних синхронних стрибків головою вперед у басейн.

Можна було б припустити, що добре задокументована розслаблена, невимушена манера Ханта і його культовий статус у кліфдайвінгу означають, що успіх прийшов до нього легко, і так буде продовжуватись і надалі. Але колеги-конкуренти та близькі люди, які бачили всі сторони спортсмена, називають Ханта амбітним, сміливим і навіть божевільним.

Під невимушеним зовнішнім виглядом криється запеклий конкурент з тихим, голодним бажанням кинути виклик особистим межам.

Прагнення продовжувати прокладати новий шлях

«Я здобув дивовижний досвід, — згадує Хант про Париж, як перший дайвер з 1912 року, який дебютував на Олімпійських іграх у віці 40 років. — Це було те, у що я не вірив, що зможу зробити за два-три роки підготовки. Я хвилювався через те, що можу травмуватися або що виникне якась причина, через яку я не переживу цей момент. Та чим ближче він був, тим більше я починав хвилюватися».

«Перші кілька днів були неймовірними. Я мало спав... Думаю, мій розум був переповнений враженнями, знайомствами з новими людьми, зустрічами з відомими людьми. Я не встиг озирнутися, як настав день змагань. Я насолоджувався кожною миттю і намагався максимально використати весь свій час. У мене був один тиждень перед змаганнями та майже два тижні до їхнього завершення, коли я просто намагався побачити якомога більше подій».

Хант може здаватися розслабленим, але 10 титулів вимагають рішучості © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Можливо, саме тому Хант досі виглядає таким же скромним, як і в той день, коли він розпочав свою кар'єру у Франції 16 років тому. Спортсмен цінує досвід так само як і результат (восьме місце), і вважає, що завжди є щось нове, чому можна навчитися:

«Я багато дізнався про себе, про те, на що я здатний і що мені потрібно робити, щоб підтримувати тіло в хорошій формі на цьому пізньому етапі моєї кар'єри, — пояснює чемпіон кліфдайвінгу. — Це був найбільший виклик за останні кілька років, але це також було пов'язано з тим, що я знову вивчав речі, які забув або не робив певний час. Занурення, які я робив у свої 20, але перестав робити. Отже, це було повернення і повторне вивчення деяких старих технік».

Моєю головною метою було побачити, як я виступатиму під тиском Ігор. Це був великий виклик, і я більш-менш задоволений своїми результатами й виступом Ґері Хант

За лаштунками, після заслуженої перерви, легенда кліфдайвінгу планує повернення. Нарешті здобувши можливість поставити галочку напроти своїх олімпійських цілей, Хант, схоже, насолоджується відносною свободою.

«Останні пару років я був під керівництвом мого тренера і федерації, а тепер я повертаюся до того, щоб робити все, що я хочу у хайдайвінгу. Я сам собі бос, — каже він, схоже, з полегшенням. — Моя мета — повернутися на сцену кліфдайвінгу, досягти хороших результатів і підготуватися до сезону наступного року. Я сподіваюся виступити краще, ніж торік, враховуючи, що зможу зосередити весь свій час і зусилля на цьому. Я не буду відриватися або витрачати енергію на тренування на 10 метрах».

Хант планує повністю повернутися у кліфдайвінг у 2025 році © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Я повертаюся до того, щоб робити все, що я хочу у хайдайвінгу Ґері Хант

«Окрім цього, є інші речі, які я хочу зробити, наприклад, зайнятися кліфдайвінгом на півдні Франції з моїми друзями. Наприкінці року ми з дружиною поїдемо у медовий місяць, щоб по-справжньому насолодитися відпочинком, побачити прекрасні місця і зустрітися з друзями в Південній Америці та США, насолодитися життям за межами 10 метрового дайвінгу».