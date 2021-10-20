Для Джі Атертона не існує місця, по якому він не може їхати

Джі Атертон по праву вважається одним з найкращих даунхіл-байкерів усіх часів. Переможець Кубка світу UCI, дворазовий чемпіон світу і багаторазовий переможець етапів Кубка світу, він багато чого досяг за свою майже двадцятирічну кар'єру.

Але Джі бере участь не лише у гоночних вікендах та їздить не лише по велосипедних трасах. 36-річний британець чудово долає найскладніші траси даунхілу. Найбільш важливим його досягненням вважається друге місце на змаганнях Red Bull Rampage у 2004 і 2010 роках. Він допомагає організовувати культовий і складний контест Red Bull Hardline, а у 2018 році він став його переможцем.

Оскільки період міжсезоння закінчиться не раніше червня, Джі присвятив час декільком проєктам у горах. Його недавній проєкт The Slate Line більш технічний і складний, проти грудневого The Ridgeline, що був знятий у 2020 році. У проєкті The Slate Line Джі намагається дотримуватись «більш природного» стилю.

Ролик був знятий в Уельсі, недалеко від парку Dyfi Bike Park (спроєктованого братом Джі — Деном). На відео Джі спускається зі сланцевої гори покинутого кар'єру Вінсілейт. У нього немає права на помилку, адже поверхня під колесами максимально нестійка, а спуск у долину проходить через величезні вертикальні обриви та шахти.

Дивись ролик і читай інтерв'ю з Джі, щоб дізнатися більше про фільм The Slate Line.

Здається, що цей спуск виглядав найбільш загрозливим з усіх тих, що ти робив раніше. Що надихнуло тебе на цей проєкт?

Пошук пригод надихає мене на подібні гірські проєкти. І цей спуск не став винятком. Я шукав те, що зможе розсунути межі можливого, і це виявилося саме тим, що потрібно.

The Slate Line is the latest big mountain project from Gee Atherton © Dan Griffiths У фільмі Джі їде з гори, поверхня якої покрита осипом © Dan Griffiths After scouting the spot, the build took the team roughly six weeks © Dan Griffiths Трасу довелося робити зі сланцю © Dan Griffiths У покинутому кар'єрі було багато глибоких шахт © Dan Griffiths "I was bloody scared before dropping in for the first time" © Dan Griffiths

Я давно знав про цей кар'єр. Ми часто проїжджали повз нього, але не звертали уваги, тому що він виглядав так страхітливо, круто і агресивно, що я ніколи не думав робити тут спуск. Тільки коли ми дістались сюди та почали досліджувати кар’єр, у мене з’явились думки, що щось може вийти.

Щойно я опинився в кар'єрі та почав його вивчати, шляху назад уже не було.

Підйом на вершину гори тривав понад 30 хвилин © Dan Griffiths

Чи було складно прокласти єдиний маршрут спуску по горі?

Це була одна з найскладніших частин. Ти піднімаєшся пішки, і перша думка, що тебе відвідує, що спуск у цьому місці — абсолютне божевілля. Але коли ти звикаєш до того, наскільки відкритим і жорстким є рельєф, потихеньку починає складатися маршрутна лінія, і ти починаєш збирати її невеликими відрізками. Під час роботи — шліфування і копання — поступово формується маршрут спуску. Були деякі ділянки, де я до останнього не був впевнений, чи зможу взагалі там проїхати.

Рельєф гори дуже гострий, отже падіння матиме серйозні наслідки © Dan Griffiths

Як довго ви будували спуск?

Разом ми пробули в кар’єрі шість тижнів. Так сталося, бо у нас не було чіткого плану: ми робили все методом проб і помилок, по частинах створювали маршрут і перевіряли його.

З кожною новою спробою маршрут змінювався, це було просто божевіллям Gee Atherton

Крім того, це унікальна локація. Наш спуск проходив величезними плитами сланцю. Такий рельєф цієї гори: щойно ти доторкнешся, пройдеш або спробуєш щось зрушити, все починає рухатись. Ми будували маршрут, йшли, а коли поверталися, все було не так, як ми робили спочатку: все було зруйновано лавиною каменів. Цей проєкт вимагав гнучкого підходу, необхідно було створювати маршрут і тестувати його елементи одночасно зі спробами спуску. З кожною новою спробою змінювався маршрут, і це було справжнім безумством.

Спуск на цій трасі був досить агресивним © Dan Griffiths

Про що ти думав, коли вперше побачив це місце?

Я був страшенно наляканий. Ти можеш бачити дно долини, і, коли потрапиш туди, швидкість спуску буде невблаганно збільшуватися. Я не знав, чи зможу контролювати швидкість, чи зумію зупинитися, чи зможу взагалі здійснити спуск. Це було жахливо.

Через нестабільність сланцевого покриття маршрут змінювався кожну спробу © Dan Griffiths

Ти використовував якусь особливу техніку під час спуску з гори?

Мені просто потрібно було переконатися, що я досі в формі. Це був не той випадок, коли можна було трохи поїздити, розігрітися, зробити кілька повільних кіл і почати спуск: кожен раз, коли я сідав на байк, я повинен був бути абсолютно впевненим і готовим до всього. Мені потрібно було сконцентруватися і зосередитися, бути фізично і морально готовим до досить агресивного заїзду.

Коли ти спускаєшся з гори з подібним рельєфом, обережна їзда лише створює ілюзію контролю. Твій маршрут залежить від самої гори, і це дуже небезпечно, тому що якщо ти будеш спускатися, відхиляючись від маршруту, то можеш налетіти на скелю, шахту або що-небудь ще.

Джі спускався на кастомізованому велосипеді Atherton Bikes DW6 © Dan Griffiths

На відео є момент, де ти падаєш. Це було найбільше падіння під час зйомок?

Було кілька невеликих промахів, дрібних падінь, але нічого серйозного. У мене не було права на помилку. Рельєф гори досить гострий, а це означає, що будь-яке падіння матиме дуже серйозні наслідки.

Крім того, по центру кар'єра відкриті шахти, глибина яких становить понад 180 метрів. Падіння в цю шахту було б фатальним. Важко було прокладати маршрут і здійснювати спуск, усвідомлюючи, що у тебе немає права на помилку.

Про що ти думав під час падіння?

Це був просто страх через те, наскільки різким воно було. Велика частина проблеми полягала в зупинці: з одного боку вона була різкою, а з іншого — швидкою, так що створювався величезний імпульс, і цю зупинку дійсно важко було тримати під контролем. Коли рельєф складається з суглинку, падаючи можна отримати лише незначні травми. Але коли мова про сланцеву поверхню, я знав, що падіння обернеться поїздкою до лікарні. Мене різко відкинуло назад, і, оскільки я знав, що позаду мене обриви, то відчув себе в безпеці лише, коли вдалося зупинитися.

Цей спуск можна порівняти з будь-якими попередніми?

Безумовно були елементи інших спусків, які я вже здійснював. Наприклад, великий проріз внизу становив близько 25 метрів, щось схоже я робив раніше на Rampage або Hardline.

Навіть коли я вдома, мене не покидає думка, що я створив щось масштабне, і мені потрібно буде це подолати Gee Atherton

Деякі ділянки нагадували траси швидкісного спуску. Але більшість елементів були абсолютно унікальними, це і принесло мені такі незабутні емоції.

Якщо технічного ландшафту недостатньо, маршрут включає величезні обриви © Dan Griffiths

Чи були у тебе сумніви, як подолати обрив у кінці маршруту?

Так, було багато сумнівів. Ми спланували це ще на початку, і проблема у тому, що коли ти запланував щось подібне, думка про це не полишає тебе. Вона з тобою від моменту зародження ідеї, до моменту здійснення. Це викликає щиру заклопотаність.

Це був суперкрутий заїзд, сліпий зліт, а потім довга крута посадка на поверхню, засіяну з обох сторін величезними та гострими, як бритва, валунами. Я зробив кілька спроб з'їзду, щоб виміряти швидкість, але, знову ж таки, навіть під час спуску поверхня скелі була пухкою та нестійкою, тому кожен раз усе було по-іншому.

Спустившись вниз, я відчув, що підкорив гору © Dan Griffiths

Які у тебе були емоції, коли ти опинився внизу?

Я відчув величезне полегшення. Це приголомшливе відчуття: ти проходиш через весь процес, шукаєш, вирішуєш, прокладаєш маршрут, долаєш його і досягаєш фінішу. Цей круговорот емоцій просто приголомшливий. У мене було відчуття виконаного обов'язку. Коли я добрався до фінішу, я подумав, що я все зробив правильно, я підкорив гору.

Slate Line є продовженням твого попереднього релізу The Ridgeline. Це початок серії гірських проєктів?

Мені подобаються подібні проєкти. Я думаю, що для їх виконання є величезний потенціал, не лише у Великобританії, а й в інших місцях світу, які ми досліджуємо. Фактично ми вже почали опрацьовувати наступний маршрут, і мені вже трохи страшно.